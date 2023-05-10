尹锡悦倒向美日 中韩关系堪虑

来源：联合新闻网

作者：刘顺达

中韩建交迈入第31年，不料，却因韩国政府外交政策的改变，带来两国关系重整的新局面。这可从远因和近因来探讨：

远因：去年三月，在野的国民力量党总统候选人尹锡悦打败在朝的民主党候选人李在明当选总统。尹锡悦的外交政策政见即已明示走向亲美亲日路线，完全推翻了前文在寅政府的亲中亲北。甚至，他还批评文在寅的外交失败。

去年5月10日尹锡悦正式上任前，就组织两个特使团分别访问美国和日本，表达新政府愿意加强与恢复双边关系之强烈意愿。美国总统拜登应声抢到先机，趁尹锡悦才上班10天，就亲自跑到首尔来搭肩握手。

近因：尹锡悦日前应拜登之邀出访美国前后，中韩展开你来我往的口舌外交战。尤其，尹锡悦受到中国外交部和环球时报等的严厉批评，对韩国靠美国站边不满，可以说，中方接二连三不断的恶言，甚至包括“引火自焚”等言论，让尹锡悦甚为不服。他也直接指出如果中国抑止朝鲜导弹和核试，则中国的批评还算勉强说得过去。

返韩后，尹锡悦气未消。本月二日，尹锡悦说明访美成果之际，却似有备而来地吐出执政以来对中国之不满原因。他指责，北京不仅对朝鲜违反联合国安理会的决议案不断发射导弹视若无睹，当美国在安理会提出制裁时，还全力包庇朝鲜，屡屡提出否决，采取对韩国敌对的行为。

甚至，尹锡悦还特别翻出前总统文在寅国是访华时的事情，说11餐中，文在寅有九餐“自己吃”。一方面批评文在寅在中国采低姿态，另一方面暗批中方冷待。

尹锡悦的外交确实亮眼。继3月尹锡悦访日后，日本首相岸田信雄于本月7、8两日回访首尔，举行又一次韩日高峰会谈，包括安全与经济合作等议题。紧接着19日至21日在日本广岛举行G7首脑会议，届时场外的美日韩高峰会议，将再次确认并巩固美韩日三国军事联盟。

在美韩“华盛顿宣言”中，美国承诺，倘韩国受到朝鲜核攻击时，美国会协助以核武对付朝鲜，甚至，拜登恐吓金正恩若动用核武，就准备朝鲜政权灭亡。

不过，韩国国内对尹锡悦的一面倒向外交意见分歧。不少政界元老忧虑尹锡悦得罪中国、俄罗斯及朝鲜。此举恐怕失多于赢。尤其，反对党民主党代表李在明认为，尹锡悦空盒子回国，却向美国保证韩国不会自行制造核武，等于打脸自己。

10日，尹锡悦上任届满一周年，其外交国防领域的民意分数稍微上升，但是有限，今后恐怕要全力投身内政。他的真正挑战，可能会是明年四月的国会议员选举。