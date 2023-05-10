政治凌驾经济 美困境益发深重

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国是世界经济龙头，一荣则世界俱荣，反之则共枯。美国经济前景究竟如何？澳洲金融集团麦格理近期预测将会衰退，严重程度可能超过市场预期，但发生衰退时，美联储将不会出手拯救股市，并强调“美联储卖权”（Fed Put）时代已结束。美联储上个月会议备忘录也显示，其决策高层预期美国经济可能有“温和衰退”风险，各方预期一年多以来持续升息的行动很可能令经济陷入衰退。多种迹象显示美国经济开始转弱，又逢总统大选迫近，政治对经济的干扰作用更大，总体经济欲好不易。

美国陷入经济困境，拜登政府要负很大责任，冠病疫情带来的荒年姑且不论，其决策模式对景气虽有刺激作用，但后座力与后遗症很大。民调显示，拜登的最大劣势在经济，主要问题出在拜登政府大肆扩张财政，引发40多年来最严重的通膨，美联储被迫大幅升息；就业情况虽不恶，但民众薪资增幅始终赶不上通膨升幅，实质购买力不增反减。多数经济学者预测今年内美国经济可能陷入衰退；即使能够软着陆，成长率也将降到1%左右，大部分选民怨声载道，何况美联储还可能再进一步升息，势将助长衰退量能。

拜登在经济上自鸣得意的是“通膨削减法”与“芯片与科学法”，认为这将使美国重新工业化，提振制造业，并创造更多高薪的就业机会。这同样要较长时间才能见效，可见的近忧却是当前劳工供给紧俏，通膨压力又远未消解，如此大肆补贴产业，激起投资热潮，并吸引外国企业前来美国投资，将拉高需求，并引发企业争夺劳工，从而引发新一波通膨压力。这也是政治思维凌驾经济思维所带来的恶果。

拜登政府加大力度，想将制造业拉回美国，在见利之前先要苦尝其对通膨之害，美国各方咸认通膨不大可能在短期内降到4%以下，将使美联储抑制通膨的任务益发艰难，更不便于大幅降息以刺激经济。

拜登财经政策对内过多政治考量，对外亦政治挂帅，尤以对中国遏制政策为然，唯恐被政敌抨击对中国软弱，高关税拒不调降，又在供应链转移、高科技限制出口上层层加码，现又酝酿大规模限制对华投资。凡此种种，无不伤害美国企业经营绩效，助长通膨压力。

欧洲央行总裁拉加德及美国前财长鲍森近期异口同声警告，美中对立所引发的地缘冲突，短期间可能推升通膨率，并使美国自陷孤立。

从特朗普到拜登，美国打压中国发展都是基于维系美国霸权的政治考量，为此而付出可观的经济成本。美国对中国的高科技封锁，短期效应立竿见影，可在国内收割政治果实，但以目前中国大陆以举国体制大力发展科技的趋势看来，美国中长期很难阻止中国的猛进与超越。以一些“卡脖子”的技术锁喉而言，中国的确需要不短时间来突破，但迟早终将摆脱美国的封锁，而在这个过程中，美国扩大脱钩，不但全球化受到冲击，美国自身经济也受到波及。政治制约经济又一显例。

拜登政府经常为了一时政治便利而不惜损害经济长短期利益，尤其美元武器化变本加厉，其所造成的深远伤害难以估计。财政部长叶伦上月警告，美国对俄罗斯等国的经济制裁，或将对美元在全球的主导地位带来风险，因为遭受制裁的国家正积极寻求替代美元的货币。

近期全球各地“去美元化”风潮方兴未艾，愈来愈多国家决定在进行双边贸易时，弃用美元，改以本币结算。这也是美国贪图政治近利而伤害长远经济利益的可议作法。

太多的政治算计，太少的纯经济思维，不但使拜登竞选连任困难重重，也使美国经济蒙受长短期的重大损害。