港英关系现务实变化 大国博弈下易生转折

来源：明报

明报社评

英国商业及贸易部国务大臣庄敦文（Dominic Johnson）低调访港，与特区政府官员会晤，推动双边贸易和投资。过去数年，无论中英关系还是港英关系均显著恶化，英国首相苏纳克上台后，提出以“稳健务实主义”处理中英关系，这次是近5年首度有英国部长级官员访港，连同日前国家副主席韩正出席英王加冕典礼，反映港英和中英关系出现了一些积极变化。香港作为国际金融中心，背靠国家联通世界，若是互惠互利的合作，当然无任欢迎，然而伦敦对华政策，始终受华府所牵引。中美斗争愈演愈烈，唐宁街十号主人又如走马灯转不停，只要风浪一起，当下港英关系缓和势头，很易无疾而终。

英高官访港5年首见

盼加强贸易投资合作

庄敦文这次访港，行色匆匆，周末抵达，昨天已离开。庄敦文此行主要任务，是推广英国作为投资及贸易目的地，其间曾与财经事务局长许正宇会面，讨论有关消除市场壁垒和促进双边贸易的进展，又参观了数码港。长和在英国有大量投资，庄敦文访港期间，亦跟长和主席李泽钜及联席董事总经理霍建宁会面，讨论集团在英国的投资计划。庄敦文表示，香港是位居全球前列的国际金融中心之一，香港和英国在金融服务、基建和可持续发展方面有共同利益，希望推动两地在金融科技与服务方面的贸易。

英国部长级官员对上一次访港，已是2018年的事。庄敦文的职级，相当于副部长，并非内阁大臣，但他已是近5年访港的最高级英国官员，尽管谈的是经贸投资，但此行无可否认有政治意义，尤其是2019年反修例风暴爆发后，英美同气连枝，向北京和香港施压，中方不满英美干涉内政，《港区国安法》实施后，英国推出BNO移民计划，中英关系与港英关系更是急转直下。对于庄敦文此行，英国部分保守党议员反应强烈，质疑伦敦当局为何向中国“跪低”，英国传媒报道也突出这是港区国安法实施后首次有英国高官访港。在香港，行政长官李家超回应庄敦文访港，强调欢迎任何国家的官员来港，推动经济发展、商业往来及人文交流。

港英关系近月出现积极变化，其实有迹可寻。早于上月，财经事务局长许正宇便访问英国，与庄敦文等英国官员会晤。英国驻港总领事戴伟绅近日接受访问，更表示两地未来将有更多部长级官员交流，财政司长陈茂波和教育局长蔡若莲今年稍后便有可能访英。戴伟绅说，英国脱欧后，企业需要拓展市场，商界对大湾区发展机遇感兴趣，期望英港贸易投资“翻新页”，恢复建设性的接触，看看哪些领域可以合作，至于分歧矛盾则多些在幕后坦诚讨论，少些在幕前进行米高峰外交。这次访港的庄敦文，本身是金融界人士，早年曾在香港工作，当过保守党副主席，目前并非国会议员，意味他政治包袱较小，对首相苏纳克而言，由庄敦文来港“破冰”，无疑是名正言顺兼最合适的人选。

英对华政策受制美国

香港须留意外交逆风

英国经济疲惫，通胀高企，对苏纳克而言，振兴经济乃是眼前首务。右翼民粹主义近年席卷英国，不少政客高举保护主义及意识形态旗帜，反华更是大有政治市场；相比之下，苏纳克算是较为传统的亲商界保守党人。去年底，苏纳克阐述新政府外交政策，谈到前首相卡梅伦所提的英中关系“黄金时代”已经结束，惟并不像前任的约翰逊或特蕾莎梅般，分别称中国为“系统性的竞争者”或“威胁”。苏纳克强调英国要以“稳健务实主义”（robust pragmatism），而非“大而化之的口号”，应对中国等竞争者。观乎近期事态，中英关系确实出现了一些积极变化，港英关系亦随之多了回旋空间。

上周末英国国王查理三世加冕典礼，中国国家主席习近平特别代表、国家副主席韩正出席。过去数年，韩正主管香港事务。对于韩正来访，英国政界不乏反对声音，但无碍韩正与英国正副首相见面，以及跟外相交谈约半小时。这是中英近年罕有的高层会谈，恢复接触对话，算是踏前了一步，但要进一步加强关系，始终障碍重重。英国外交政策，以美国马首是瞻，唯有如此才能确保其国际影响力。美国为遏制中国，千方百计动员盟友，英国必定跟随美国的政治操作起舞，这已注定中英关系改善空间有限。近年英国首相频频换人，苏纳克相位可坐多久，难以预料，一旦再次换上右翼民粹政客，所谓“稳健务实主义”，随时又会烟消云散。

中英关系脆弱，港英关系难免易生转折，然而香港作为高度开放经济体，也是国家对外重要门户，既然苏纳克提出“稳健务实主义”，中英及港英关系面对的逆风有所减弱，加强港英两地在金融、经贸等领域的合作，若然符合香港和国家利益，当然值得为之，只是各方亦要有心理准备，相对缓和的气氛，可以相当短暂，特区官员推动两地合作交流的同时，亦要时刻留意潜在的政治或国家安全风险。