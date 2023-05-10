美中恢复对话 慎防成为交换筹码

来源：中时电子报

中时社评

自美国战机击落中国“间谍气球”（中方称“流浪气球”）事件后，美中关系持续探底，高层对话全面中断，但美国无意与中国冲突，也不想打新冷战，近日国务卿布林肯、财政部长耶伦和商务部长雷蒙多，纷纷表达希望访问中国大陆的意愿，五角大厦也安排国防部长奥斯汀与中国防长李尚福在新加坡“香格里拉对话”亚洲安全会议相谈，但未见中方回应。显然中国已下定决心挑战美国秩序，提高中国国际社会的主导地位。

拜登政府 自毁护栏

历经长期零和博弈对抗，美中关系陷入空前紧张局面，两大强权终须一战的论调甚嚣尘上，双方都蒙受其害，拜登政府急欲恢复沟通与对话，以有效管控歧见与风险。去年11月的“拜习会”曾带来一线曙光，但2月的气球事件及布林肯片面取消访问大陆，加上美国一波强过一波的高科技管制措施、全球反中联盟的建构，尤其在台湾问题上对抗升温，使得美中关系濒临裂解边缘。

不过，美中都理解彼此相互依赖的事实，“全方位终极对抗”只会损害双方重大利益。依照过去互动模式，通常是由具有优势地位的美国主动，中方尊重配合，这次却出现总统拜登亲自出马呼吁，相关首长热烈响应。不同的是，到目前为止，中共反应淡定，显然有其战略评估与整体利益考量。

以当前华府全面反中的政治氛围，已宣布竞选连任的拜登不能向中国示弱，他的如意算盘是在安全、外交、军事及意识形态层面坚守既定反中路线，全力维护在印太地区、甚至全球的霸权地位，而在经济及跨国威胁等领域探索合作空间，也就是竞争但不脱钩。

耶伦是拜登政府高层官员中极少数的“鸽派”，她一直主张与中国建立建设性和公平的经济关系，对于棘手议题进行坦率的讨论。其实历任美国财政部长多以积极务实态度面对复杂美中关系，耶伦也与前中国副总理刘鹤多次会面，进行了建设性讨论，对缓和美中紧张关系发挥了积极作用，耶伦今年初公开表达想访问中国大陆，但因气球风波未能成行，3月又传出规划与雷蒙多联袂访中，但迄今未能成行。

在众多可能的访问中，布林肯的中国之行当然最具指标意义，他日前接受《华盛顿邮报》专访时重申，美国希望重新建立美中各层级固定的沟通管道；全球都希望美中能负责任地管理战略竞争，从双边往来和沟通开始；他又重提建构美中关系护栏的重要性，这一切都需要透过双方往来，但中方到目前为止仍未松口。

台海红线 敌意螺旋

美中在台海、南中国海军事对峙持续升高，因误判及意外发生冲突风险随之增加，双方加强军事沟通及风险管控机制更显重要，但中方拒绝恢复去年8月以来就中断的各级沟通管道，甚至不接听奥斯汀与参谋首长联席会议主席米利上将的电话。最新的发展是五角大厦正安排奥斯汀于6月利用新加坡“香格里拉对话”的机会，与大陆新任防长李尚福会面，但李尚福名列美国制裁名单之中，美方是否愿意就此事妥协，成为两国防长会议必须要排除的障碍。

拜登政府对恢复美中高层沟通与对话展现诚意，北京却未照单全收，代表了过去美国说了算的模式已质变。大陆外交部长秦刚8日在北京会见美国驻华大使伯恩斯，代表中方有意和美方恢复通话，但秦刚明确表示，两国的当务之急是避免双方关系“螺旋式下滑”、“防止中美之间出现意外”，要求美方“深刻反思”、“正确处理台湾问题”。

大陆认定美国在世界权力结构重整与台湾问题上，说一套、做一套，声称要负责任处理美中战略竞争，却对大陆实施全方位遏制、围堵、打压；口说要为中美关系加装护栏，实际却破坏两国关系的政治基础，虚化、掏空一中政策。

美中不仅缺乏战略互信，甚至已到“战略互疑”程度，要全面恢复沟通管道有其困难，双方必须做出某种程度的妥协与让步，关键之一在于台湾问题，这也是中方坚持、不可超越的红线。民进党政府甘为美中战略竞争的筹码最可能成为交换的条件，这是民进党执政的后果，也是台湾人民必须面对的政治现实。