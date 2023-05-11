扶持“树根经济”，助中国经济枝繁叶茂

来源：新京报

作者：刘思雨

日前，由度小满和吴晓波频道共同打造的国内首部关注小微企业成长韧性的微纪录片《中国树根经济》，在吴晓波频道视频号和度小满官方视频号正式上线。纪录片以财经作家吴晓波的第一视角，通过走进五个城市的五大产业带，全面展现中国小微企业韧性无畏的状态，提振民营企业信心。

何谓“树根经济”？这指向一种由中国小微企业构成的经济形态。小微企业为中国经济发展提供源源不断的养分，它们还保持着不断向上生长的姿势，成为枝繁叶茂的参天大树，是“稳经济大盘”的基本力量。可以说，“树根经济”，就是国民经济的基石。

人们常用“56789”来形容以小微企业为代表的民营经济对中国经济发展的贡献。作为市场上数量最大、最具活力的企业群体，小微企业不仅是国民经济的“毛细血管”，更是吸纳就业的主力军。如今，在国内外经济局势复杂、保就业稳民生任务加重的背景下，扶持小微企业，让“树根经济”为国民经济提供更大的滋养，无疑愈加必要。

不过，与小微企业对国民经济的贡献相比，其所获得的扶持力度远远不够。这本质上是个涉及宏观营商环境的大命题。中国民营企业在日常经营中，涉及各种公平对待问题，这既有显性的壁垒，也有隐形的障碍。其中包括市场准入、融资支持等问题。而对小微企业而言，“融资难”可能是最大的痛点。

小微企业融资难并非金融机构有意歧视，这某种程度上是由小微企业自身的属性决定的：由于小微企业缺乏抵押物、经营数据，同时融资需求又呈现出“短、小、频、急”的特点，导致银行贷款意愿不强。调查显示，82%的小微企业主表示在办理贷款的过程中遇到的最大的难题是贷款利率较高，超90%的小微企业主希望获得低息融资。

“现金流”是小微企业的生命线，小微企业一旦“供血不足”，就可能随时发生破产倒闭的风险。众所周知，过去三年，给许多小微企业带来了极大挑战；一些小微企业尽管勉强活了下来，但依然面临现金流短缺、订单不足等问题，生存状况不容乐观。

所以，在各地“拼经济”的当下，给予小微企业更大力度的帮扶，就是题中应有之义。正是看到了小微企业的困难，今年以来，国家在不断帮扶小微企业的基础上，持续为小微企业复苏注入“强心剂”。

1月，国务院印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，其中第二条就提到“加大对中小微企业的支持力度”，推动金融机构增加小微企业首贷、信用贷、无还本续贷和中长期贷款，推广随借随还贷款模式，推动普惠型小微企业贷款增量扩面；《政府工作报告》在谈及今年重点工作时也强调，支持中小微企业和个体工商户发展，用真招实策稳定市场预期和提振市场信心。

帮小微企业解决融资困难，我们看到了政府的“有为”，一些金融科技企业也在发挥着“有效市场”的功能。以度小满为例，通过人工智能等技术创新和应用，度小满搭建了基于大数据的智能风控系统，针对小微企业单独建模、精准画像，能够兼顾风控的成本、安全与效率，如过去一份征信报告，只能解读出几十、几百个风险指标，度小满用智能算法能识别出40多万维风险指标，将信贷风险降低了25%。数据显示，2020年以来，度小满服务的小微客户，平均利率下降了26%。目前，度小满服务的信贷客户中，超七成是小微企业主，其中六成是“五人以下”的小店。

由此可以看到，在小微企业转危为安的时刻，不仅政府在发挥兜底功能，市场也在为其注入源源不断的力量。金融科技平台不仅仅是简单的“输血”，而是利用技术创新，为小微企业科技赋能，帮它们精准评估风险，减轻经营压力，让其尽快走出融资压力的同时，行稳致远。

中国改革开放40多年，民营经济取得了前所未有的发展与繁荣，这其中，其实也伴随着金融业不断松绑、资本市场持续开放、企业融资环境不断变好的进程。今天，在经历疫情的洗礼后，中国小微企业或许比任何时候都需要更加精准有效的融资支持。于此，除了政府不断优化政策支持，也不妨充分发掘来自市场化金融科技平台的力量，让小微企业尽快迎来复苏。

国民经济依赖“树根经济”，“树根经济”亦需源头活水。