美国举债上限危机 闹剧又来了

来源：台湾《经济日报》社论

美国白宫与共和党议员在调高举债上限的议题陷入僵局，拜登总统9日与国会领袖展开协商，但是双方都不退让；美国的债务上限危机似乎一再出现，随着政争激烈，会愈来愈严重，这对全球的经济复苏与金融稳定，势必有重大影响。

美国政府财政入不敷出，从很早以前就举债过日子，平均每半年债务要增加1兆美元（1.32兆新元），但因为美国国债债信卓著，是优良的保值工具，所以全世界大家都抢着要，问题是美国不能无限制的发行国债，发债有法定的上限，必须经过国会立法增加，目前是31.4兆美元。

财政部长耶伦对美国已濒临举债上限，一再提出警告称，如果国会不调高联邦举债上限，会引发宪法危机，“财政和经济混乱将会接踵而来”，美国国家情报总监海恩斯也警告，若无法提高债务上限，中国与俄罗斯将大肆操作此议题，当成美国政经体系失调的证据。

根据耶伦送到国会的公函指出，财政部运用特殊会计手段让联邦债务不超出上限，最快6月初就难以为继，美国国库最快到6月5日就会没有现金支付。

共和党主导的众议院，将于未来数周表决举债上限法案，法案要求联邦政府将公卫、教育、科学与劳工福利相关预算冻结在上个年度的水准，下一年度将削减1300亿美元支出。拜登政府则要求在不设前提的情况下提升债务上限。反对党领袖众议院议长麦卡锡警告，拜登若拒绝共和党的立场，提高举债上限法案无法通过众院。

这其实是一个老政治问题，自1960年以来美国经历了78次的债务上限争议，每一次国会最后都会提高债务上限，有几次债务上限的协商没有按时通过，造成“美国政府关门”的窘境，双方最后各退一步妥协，活活成了闹剧一场。

政治是讲求实力的，当反对党力量团结强大，就会逼得政府不得不认真坐下来谈判，可是共和党现在居于劣势，共和党在众院只占222席，比过半数的218票只多四席，换言之，几名议员反对，就能让共和党的方案触礁，再加上麦卡锡威望不够，众议院各山头都有自己的打算，更何况这个方案就算通过众院，在民主党控制的参院通过机会渺茫，最后还有一关是总统否决，会让法案回到国会重新开始。

在林林总总的解决备案中，最荒谬的莫过于“白金硬币”的主意；美国现行法律，对纸币和其他金属硬币的面值都有严格限制，唯独白金硬币的面值不受限制。美国财政部允许铸造任何面值的白金硬币，具体面值完全由财政部长“自由裁量”。

美国财政部可以用很低成本制造一枚白金硬币，然后指定这枚硬币的面值为1兆美元，存入美联储就可以从美联储取出1兆美元。如此一来，美国财政部的帐户就会凭空出现1兆美元，用于偿还国债，以此绕开债务危机。这是一种债务货币化的做法，从结果上说，跟债务违约没啥区别，只是另外一种形式的赖帐，但是这么荒谬的想法，竟然作为备案之一，被拜登与幕僚认真的讨论。

其实美国政府过度支出，以及失控的巨额债务，才是真正的问题症结，但是不回过头来检讨解决，反而提出这么荒谬的提案，再加上没有人能解决的美国政治僵局，现在大家愈来愈担心美国的债信。

其实美国国债已经不像过去一样，是大家抢购的，中国大陆去年已减持美债1732亿美元，与最高的2013年相比，持有美债规模已经缩水4500亿。而作为美债另一个重要持有人日本，去年合计也减持了2200亿美债。

如果美国真的付不出到期的国债，恐引爆违约倒债危机。一旦美国倒债，大量跨国银行、央行手上的美债须进行减记，甚至抛售，全球性金融恐慌将比2008年全球金融灾难还要惨。