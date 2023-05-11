台湾出口年增率持续负成长的警讯

来源：台湾《联合报》

作者：刘忆如

继去年第四季之后，台湾今年第一季GDP再度负成长，且由负0.41%的年增率扩大为负3.02%。三天前，财政部公布今年4月份出口年减13.3%，是自去年9月至今连续第八个月负成长。另外，今年1至4月出口合计较去年同期衰退17.7%，为全球金融海啸至今14年来的同期最深跌幅。基于出口为台湾经济成长的主要动力，出口若无法提升，台湾今年GDP想要保二，就将会是一个很大的挑战。

出口金额持续年减之外，出口年减地区范围也更加扩大。今年1至4月的出口年增率，虽然对日本有小幅增加（1.2%），但对其他台湾出口占比最高的国家与地区，则都为负成长，例如对中国大陆与香港年增率下滑28.5%、对亚细安下滑14.1%，以及对美国下滑15%。虽说出口不振主要源于国际环境不佳，但去年9月至今，全球经济其实维持正成长（全年平均成长率3.4%），但在此同期台湾出口及GDP却双双负成长，显示并非仅是国际经济趋缓的因素。

因此，若检视更广的国际贸易关系，就可发现台湾出口的问题，也源于美陆贸易战所带来的伤害。去年第四季以来，美国从中国进口的比例加速下滑，但同时美国自欧盟进口的比例却迅速上升。以进口商品来看，美国对中国进口减少的品项，与欧盟主要出口的品项也恰好对应，例如欧盟纺织品及纺织服装之出口份额，原本即已紧追在中国之后，因此美国将进口订单自中国移转至欧盟，除了增加一点成本之外，并没有太大的困难。

但是当中国大陆对美国出口增速大幅下滑之际，大陆也同时减少对台湾的进口；台湾今年1至4月所有11项主要出口货品全面负成长，即使是纺织品等劳力密集产品，下降幅度也达28%；台湾对陆港出口的塑橡胶及其制品，下降幅度更达40%。

在美陆贸易较劲的过程中，台湾因此显然未蒙其利，先受其害。尤其当美国对中国大陆降低进口之余，除了订单移转至欧盟，并也移转至邻近的墨西哥、加拿大、以及韩国及亚细安等国；但却并未移转至台湾（台湾今年1至4月对美国出口年增率分别下降14.4%、13.7%、20.7%，以及10.3%）。若台湾不能有效因应，则当此贸易移转扩大发酵之后，即使国际景气好转，台湾的出口和经济成长也已不复从前。

尤其，作为台湾出口最大竞争对手的韩国，虽然去年因能源进口额暴增而出现贸易逆差，但却因加入于去年1月1日生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），因而大幅增加对日本及亚细安等RCEP成员国的出口，甚至刷新韩国出口金额历史纪录，更跃升为世界第六大出口地区（次于中国大陆、美国、德国、荷兰、日本）。对照之下，台湾去年出口排名自全球第16名滑落至第17名；再加上目前已持续八个月的出口年增率负成长，实应有所警惕。