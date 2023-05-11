中国万亿GDP城市“战报”：这一沿海城市为何负增长？

来源：中国新闻周刊

作者：赵越

中国24个万亿GDP城市，今年第一季度的经济数据，已经全部出炉。

今年第一季度，全国GDP的平均增速为4.5%。在24座万亿GDP城市中，有12座城市“跑赢”全国，西安、深圳、郑州分别以7.6%、6.5%和6%的增速，位列前三。其中，西安GDP增速较上年同期提高4.8个百分点。

除此之外，天津（5.5%）、成都（5.3%）、南京（5.2%）、无锡（4.9%）、济南（4.9%）、青岛（4.8%）、合肥（4.8%）、重庆（4.7%）、杭州（4.6%）等城市，分列第4到12位。

此外，武汉、宁波两城GDP增速均为4.5%，与全国平均增速持平。

而增速相对靠后的城市，包括福州（1.7%）、广州（1.8%）和苏州（1.9%）等城市，泉州则陷入负增长。

西安、深圳“领跑”

数据显示，西安2023年一季度GDP为2834.11亿（人民币，下同，541亿新元），第一产业增加值32.40亿元，增长3.7%；第二产业增加值928.04亿元，增长9.9%；第三产业增加值1873.67亿元，增长6.6%。

值得一提的是，在万亿GDP城市中，西安第二产业占比一直被认为较低。到2020年，与西安经济体量相近的泉州、济南、合肥和福州工业增加值分别为5167.98亿元、2360.5亿元、2072.32亿元、2532.16亿元，而西安仅为1828.59亿元。

到2022年，西安三大产业的占比为2.8∶35.5∶61.7，制造业增加值占比较上年提高1.8个百分点，开始出现上升，规模以上工业增加值增长13.9%，居副省级城市第一。

今年第一季度，西安延续了这一势头。

在不少业内人士看来，西安、深圳之所以取得较好成绩，与近期产业赛道的大热门——新能源汽车，息息相关。

今年第一季度，西安规模以上工业增加值同比增长11.6%，较上年同期提高2.9个百分点。从行业看，装备制造业总产值同比增长16.4%，高于全市规模以上工业总产值增速1.5个百分点。其中，汽车制造业总产值增长高达37.5%。

目前，西安已经成为国内新能源汽车龙头公司比亚迪汽车产量最大的城市。根据《陕西日报》报道，西安比亚迪一季度汽车产量15.6万辆，同比增长177.4%，其中，新能源汽车产量14.7万辆，同比增长16倍以上。

同期，深圳规模以上汽车制造业增加值增长高达75.8%。

具体看，比亚迪大本营所在地——深圳坪山区，一季度GDP增速达到17.9%。

此次，郑州的增速也高达6%。2022年，郑州GDP增速仅为1%，在万亿GDP城市中处于靠后位置。今年第一季度，郑州也改变了过去一年的颓势。

除了万亿GDP城市，东北省会城市沈阳，一季度GDP为1744.7亿元，同比增长5.9%，增速同样比较亮眼。

多城“掉队”，泉州负增长

在中国社科院研究员牛凤瑞看来，城市经济的发展，依赖支柱产业，支柱产业的周期性波动，毫无疑问会对城市经济发展产生一定影响。

今年一季度，广州GDP为6963.92亿元，同比增长1.8%。其中，第一产业、第二产业和第三产业增加值分别为50.42亿元、1654.16亿元和5259.34亿元，同比增长3%、下降4%和增长3.7%。

同期，广州规模以上工业增加值同比下降5.8%。

值得注意的是，广州重要支柱产业之一的汽车制造业，增加值下降12%。

与西安、深圳等地依靠新能源车带动不同的是，目前广州的汽车产业，传统燃油车所占比重较大。而近期，全国的燃油车市场需求，面临收缩压力。

不过，多家广州本地车企纷纷布局新能源汽车产线。例如广汽丰田南沙区新能源汽车产能扩展项目二期在2022年底正式投产；而广汽本田也计划在开发区建设电动汽车工厂，预计于2024年投产。

同期，苏州GDP增速为1.9%，在万亿GDP城市中排名靠后。

苏州市商务局公布的数据显示，2023年一季度，苏州进出口总额达5410亿元，同比-15.4%，其中出口增速为-10.7%。

今年一季度，中国货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%。其中出口同比增长8.4%；进口同比增长0.2%。

在出口商品中，机电产品的出口额为3.27万亿元，同比增长7.6%，占出口总值的57.9%；其中，汽车、蓄电池分别出口1474.7亿、1163.4亿元，分别增长96.6%和84.8%。

电动汽车、锂电池、太阳能电池，是今年一季度中国外贸出口备受瞩目的“新三样”，对欧盟、美国、东盟、韩国和英国前五大市场出口分别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%。

中国汽车工业协会统计数据也显示，今年一季度，新能源汽车出口同比增长1.1倍。

与新能源汽车火热行情不同的是，今年，电子信息产业的行情不容乐观，这直接影响了苏州的出口产业。

众所周知，近年来，苏州的电子信息产业蓬勃发展，在其经济结构中占比也不断提升。2021年，苏州电子信息产业工业产值高达11623亿元，同比增长10.8%；出口交货值达到8142亿元，占全市规模以上工业出口交货值的74.9%。

而工信部数据显示，今年一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比下降1.1%，相较2022年同期12.7%的增速不容乐观；规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降10.5%；到3月，规模以上电子信息制造业出口交货值仍然同比下降13.3%。

5月5日，泉州发布一季度主要经济数据，但未发布GDP数据。宁德市统计局官网同日公布的1至3月福建全省及各设区市主要经济指标完成情况则显示，泉州一季度GDP为2543.02亿元，增速为-1.8%。

这意味着，泉州成为万亿GDP城市中唯一负增长的城市。最近几年，由于“强省会”战略，福建经济多年的龙头泉州，GDP在2021年被省会福州超越。

服装鞋帽等传统产业，是泉州经济的重要支柱。厦门大学经济管理学院副教授丁长发表示，泉州的GDP情况与产业结构及其对外贸的依赖度息息相关。他说，“最近几年，泉州的服装鞋帽等产业，对成本较敏感，部分工厂出现外迁现象。”

根据海关总署统计，今年一季度，全国纺织品服装出口672.3亿美元，同比下降约6.8%。

“相比其他万亿GDP城市，泉州的民营企业，特别是中小微民营企业在整个经济结构中占比较大。从抗风险能力看，三年疫情对这些小微企业的冲击更大。”丁长发对中国新闻周刊表示。

与泉州同属福建的福州，同期GDP增速为1.7%，但规模以上工业增加值为-8.8%，未能转正；实际利用外资额为2.08亿美元，更是同比下降49.4%。

排位之争再起

最新GDP增速之下，在排位方面，24个万亿GDP城市出现不小的变化。

从GDP总量看，最近几年一线城市的格局基本稳定在“上北深广”。

但“第四城”争夺战激烈。2023年一季度，广州GDP为6963.92亿元，排名第三，重庆GDP为6932.89亿元，两者相差仅31.03亿元。2022年，重庆GDP为29129.03亿元，超过广州的28839亿元，成为中国经济“第四城”。

值得注意的是，中西部“强省会”城市表现亮眼，成都一季度GDP增速为5.3%，总量首次超越苏州，排名第6。西安连超济南、南通两个东部城市。

最近几年，武汉与杭州GDP总量一直“你追我赶”。2019年，武汉GDP比杭州高出850亿元。2020年，受疫情影响，武汉经济总量被杭州超过，杭州高出490亿元。2022年，武汉GDP再次超过杭州。今年一季度，杭州GDP又反超武汉，排名全国第八位。

而GDP排名第10到第15位的城市，竞争同样激烈，其总量往往在伯仲之间。

2022年末，宁波GDP总量达15704.3亿元，与天津经济体量相差607亿元。今年一季度，宁波以近百亿元的优势，超越天津，晋级全国第11位。

具体从三次产业构成看，今年一季度，宁波、天津分别实现第二产业增加值1677.4亿元、1232.56亿元，宁波领先后者445亿元；第三产业增加值分别为2063.9亿元、2456.2亿元。

毫无疑问，在第二产业产值方面，宁波更胜一筹。此外，相比去年同期，宁波与天津第三产业的差距也有所缩小。

最近几年，宁波接连上调发展目标，最新目标是：奋力实现2025年GDP总量破2万亿元、进入全国前10名。

牛凤瑞表示，有的城市去年由于疫情等因素影响，拉低了经济数据的基数，所以出现短期增长较快的情况，城市排名也因此发生变化。

“城市经济的赛跑是场‘马拉松’，观察短期数据的同时，还要在一个相对长的时间跨度内，观察各个城市增长潜力和发展趋势。”他说。