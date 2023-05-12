来源：美丽岛电子报

作者：陈国祥

国民党主席朱立伦“非绿大联盟”喊得震天价响，民众党主席柯文哲不为所动，8日赴民众党中央登记参选2024总统，这是否代表和国民党合作的“蓝白合”正式破局？柯的回应是：DNA不一样很难结合，蓝白合重要的是理念价值的结合，政治理念、政治价值是要彼此沟通辩论，而不是密室政治的权力分配。话讲的很漂亮，其实他胸有鸿鹄之志，就是要民众党大选后取得立法院多一些席次，然后产生最大杠杆作用，在立法院具有左右大局的决定性地位，同时在行政权上以联合政府的方式分到几个部会。

柯文哲和国民党心向不同，国民党一心一意要“下架民进党”，希望柯文哲共襄盛举；柯文哲只想把民众党的影响力与成长性极大化，在立法权和行政权都举足轻重。在他满口仁义道德的说词中，比蓝白合更重要的是理念价值的结合，而不是权力的分配，因为政治固然有其世俗的一面，但政治也有其理想的一面；他认为民众党要团结一切可团结的力量，但非流于密室政治的权力分配，如果是这样，老百姓也不会支持。

其实他的理想不是优化政党政治，而是为民众党争得最理想的局面。从他的立场看，大选后最好民进党和国民党都不过半，而民众党有十席左右，成为关键性少数，可以在不同议题上跟理念相同的党合作，不必为了政党的利益分配而去屈就；也可以跟一个大党形成执政联盟，不但在立法院具有稳定多数，也可在行政职位上分几杯羹。柯文哲满口“理想”，把政党政治的理念阐述得很高尚，心中的算计则是另一回事。

国民党主席朱立伦深知，如果促成非绿阵营结盟，柯文哲不参选总统，或者加入蓝白组合，则下架民进党不无希望。如果两党相争，则不仅总统难选，未来立法院也很难掌握优势席次。但是，柯文哲党虽小但雄心很大，现在去谈蓝白合，柯文哲没有兴趣，即使谈也筹码很高，国民党根本给不起。所以，现在只能各自为政，至于非绿结盟，现在想想就好，以后再走著瞧。朱主席现在不放弃希望，只有再三强调：“我们团结的目标非常坚定，合作决心也一直坚持，我们团结的目标非常坚持，合作的决心也一直坚持。”因为只有透过团结合作，台湾民众对民进党的诸多不满以及执政不力所造成的恶果，才能透过民主程序，经由政党轮替来达到共同的目标，所以一定要团结合作。

对柯文哲来说，如果组成非绿联盟，促成蓝白合，民众党将只是一个配角，只是协助国民党重回执政。他要的可不只这样。如果他及民众党立委候选人独立自主参选，自己虽落选却多拿几个立委席次，则有可能在立法院成为左右大局的主角，在行政院也可以有一番作为，何必现在就去做小的？基于这层考虑，他对“非绿同盟”兴趣缺缺，对于朱立伦不断递出的橄榄枝，他懒得瞧一眼。

他访问美国回来甚至大谈要组“联合政府”，用以“团结台湾”。柯文哲一个月来多次喊出“联合政府”的口号，民进党和国民党都毫无回应或评论，他却乐此不疲，分明是准备跟执政党合作，以立法院结盟为杠杆，再抓一点行政权。

民进党对柯文哲的联合政府倡议置之不理，是自信有机会立院席次过半，不必以行政职位换取民众党在立法院的合作。至于总统大选，民进党估计柯文哲与两党的选票重叠，国民党多于民进党，所以在三脚督的选举中，柯文哲有助于民进党候选人赖清德胜选，现在鼓励他参选都来不及，还谈什么联合政府？

柯文哲参选总统虽已成定局，民进党乐观其成，国民党内对于在野合作仍抱有期待，而且目前同为在野党，两党都在争取不满绿色执政的民众，票源重叠部分不小，现在必须保持风度与模糊空间。另一方面，国民党原先最担心的郭台铭与柯文哲联手形成“郭柯配”或“柯郭配”，对国民党极其不利，这个担忧现在似乎不存在，不如作君子之争状，保留未来合作机会。

由于票源有重叠，所以柯文哲刻意跟国民党保持距离，不但反对“下架民进党”及“非绿联盟”，认为再换国民党上台没有太多意义，这个论调还可以避免民众党的选票被蓝军稀释掉，另一方面又可跟可能继续执政的民进党保留合作空间。柯文哲果然算盘打得精。

柯文哲的如意算盘能否得逞，关键在于他是否成为一个强而有力的母鸡，多带几只小鸡进入立法院，并且成为关键性少数，让他可以吃了立法院又吃行政院，虽为小党党魁却可以呼风唤雨，左右大局，不亦快哉！