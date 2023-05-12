G7拉拢南方国家 恐怕还是意在沛公

来源：彭博社

作者：Erica Yokoyama

七国集团(G7)邀请了一些相对较贫穷国家的官员参加本周的财长和央行行长会议，这个罕见的举动意在吸引所谓的全球南方国家，以及对抗中国日益增长的影响力。

日本是今年G7会议的东道国，邀请了印度、印尼和巴西等新兴经济体，也邀请了韩国和新加坡等亚洲国家，参加周四在新泻开始的G7财长和央行行长会议。

虽然非成员国参加G7国家领导人峰会的情况并不罕见，但这是自2009年以来首次有非成员国家的财政首长参加。

随着华盛顿和北京之间在经济领域的紧张局势加剧，这个由美国主导的富国团体还列出计划，要增强“供应链韧性”，这句隐语的意思就是要在包括关键矿物等诸多领域减少对中国的依赖，并阻止向中国出口某些芯片制造设备。加强与全球南方的联系，被视为是为了把这一努力推延到更大范围之内。

“随着俄罗斯入侵乌克兰，以及中国采取多方面行动强行改变现状，G7之间的联盟或团结比以前强得多，”南加州大学教授Saori Katada说道。不过，对于这种拉帮结派的办法对于对抗中国的影响力能起到多大作用，她心存怀疑。

“中国在努力加强自己的联盟，既有双边，也有多边，”她说。“这肯定是在抗衡像G7这种富裕资本主义民主国家的取向。”

北京最近也接待了巴西和东南亚国家的领导人，向全球南方示好。中国还帮助促成了沙特与伊朗间的和平协议。

日本财务大臣铃木俊一上个月将邀请这些客人描述为“日本主持的一项独特举措”。与非G7国家官员的会面安排在周五。日本财务官神田真人周二表示，上次非G7国家被邀请参加财长会议是在2009年，当时意大利邀请了俄罗斯。

对日本而言，最感兴趣的三位嘉宾来自韩国、印度和印尼。日本首相岸田文雄本周完成了对韩国的历史性访问，双方同意在安全及芯片等领域加强合作。

日本也在深化与印度和印尼的关系，两者都是日本对外直接投资的重要目的地。印度今年主办20国集团(G20)活动。