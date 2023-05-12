尹锡悦上台一年，韩国大幅向美倾斜

来源：日经中文网

作者：甲原润之介、细川幸太郎

到5月10日，韩国总统尹锡悦上台执政已满一年。文在寅前政府推进了与朝鲜的睦邻友好政策并与中国加强关系，尹锡悦则大胆改变了这样的路线，推进了与美国和日本的安全保障合作。从数据来看，韩国在经济领域也明显向美国倾斜。

5月10日，尹锡悦与韩国总统府的干部们一同来到供奉着朝鲜战争阵亡者和历代总统的国立首尔显忠院。他在芳名录中留言说：“我将与伟大的国民一起建设自由和革新的国家、负起责任对世界和平和繁荣做出贡献的国家”。

对于尹锡悦最近一年的关键词，他身边的人士一致给出了“自由”。尹锡悦把朝鲜明确称作“敌人”，并对中国提出“反对通过武力改变现状”，采取了牵制立场。最重视与自由主义国家保持统一步调。

这一点反映在首脑外交中。尹锡悦的首次外访是2022年6月前往西班牙。作为韩国首脑首次参加北大西洋公约组织（NATO，简称北约）首脑会议，并强调与美国和欧洲开展合作。

尹锡悦执政第一年的课题是强化美韩同盟、以及改善被称为“邦交正常化以来最糟糕”的日韩关系。在9月的联合国大会和11月的国际会议上，他多次与日本和美国首脑举行会谈，并连续实现了2023年3月的访日和4月的访美。

将其与文在寅执政第一年的外交做对比，便可以发现其中的特点。文在寅把韩国与朝鲜的对话放在第一位，首先于2017年6月在美国与时任美国总统特朗普进行会谈。12月访问中国，在2018年2月的平昌冬奥会开幕式上与朝鲜高级别代表团会面，并促成了4月在板门店举行的韩朝首脑会谈。

文在寅没有访日，与日本时任首相安倍晋三在多边会议上没有会谈的机会。

尹锡悦政府倒向美国从贸易统计上也明显表现出来。据韩国产业通商资源部统计，2023年1～4月韩国对美出口额同比增长12％至360亿美元，逼近同比减少25％的对华出口额（390亿美元，约519亿新元）。

处于文在寅前政府时期的2021年全年，韩国对华出口额是对美国出口额的1.8倍，相差很大。虽然目前也有对华半导体出口低迷叠加对美国汽车出口扩大的影响，但今后美国也有可能成为韩国的最大出口对象国。

韩国大型财团也越来越倒向美国。三星电子投资170亿美元正在美国得克萨斯州建设尖端半导体新工厂。现代汽车也正在乔治亚州建设纯电动汽车（EV）专用工厂，LG及SK等大型电池企业也计划在共计10个地方新建车载电池工厂。

2023年4月，尹锡悦访美之际还新公布了三星与美国通用汽车（GM）的车载电池合资工厂建设计划。与尹锡悦政府重视美韩同盟的姿态相呼应，韩国大企业也越来越倒向美国。

文在寅前政府时期恶化的韩国国民对日感情也得到改善。很显著的一点就是赴日旅游。1～3月访日韩国人数恢复到160万人，达到了冠病疫情前2019年1～3月的近8成。廉价航空公司（LCC）航线的恢复也起了推动作用，在同期访日外国人中，韩国人占到33％。

不过，产业界也有人担心韩国快速倒向美国。美国政府正想通过技术限制，阻碍中国半导体产业崛起，在中国拥有半导体工厂的韩国企业也成为投资限制的对象。虽然产业界也在通过尹锡悦政府要求美国政府放宽限制，但一直没有取得明显的成果。企业方面也有人担心中国业务缩小。