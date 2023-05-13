港媒：“以港遏华”无视法治 美政客威吓港法官

来源：香港明报社评

美国国会一个委员会点名要求制裁香港29名法官，指他们有份参与国安案件，包括终审法院首席大法官张举能。

中美斗争激烈，华府政客“以港遏华”，政治操作层出不穷，国会委员会报告所作的一系列抨击，诸如国安案件不设陪审团“有损公正”等，法律理据毫不扎实，倒是委员会欲以制裁恐吓其他司法管辖区法官，却是清清楚楚，美国政客企图干预香港司法机构独立运作，必须强烈谴责。这两年香港政治环境剧变，坚持法治就是维护香港独特性。澳洲联邦法院前首席大法官祈显义出任特区终审法院非常任法官，多名海外非常任法官亦同意续任，突显香港司法独立，仍然得到国际法律界认同及支持。

国会委员会要求制裁 终院大法官榜上有名

这已非美国国会政客首度要求制裁香港司法人员。去年5月，7名美国国会议员联署致函总统，促请行政机关制裁香港国安法指定法官及检控人员；两个月后，美国国会及行政当局中国委员会（CECC）发表报告，点名提及香港十多名与国安法案有关的刑事检控专员，以及当时新上任的律政司长林定国，建议美国实施制裁措施。这次CECC再度发表报告，将矛头指向香港29名“相信有参与国安案件”的各级法院法官，促请美国政府考虑制裁，对象包括终审法院首席大法官张举能，以及终院4名法官李义、霍兆刚、陈兆恺和司徒敬。特区政府、外交部驻港公署，以及香港大律师公会与律师会，昨天均发表声明，强烈谴责美方威胁制裁香港法官。

法官判案量刑，不同人有不同看法，一些公众高度关注又或较为敏感的案件，判决引起的回响当然也较大，偶有法官在聆讯过程或判辞中，说了一些较为“出位”的言论，惹来公众议论，但这不等于裁决本身不公正。美国政客以港遏华，不断打击香港，就连香港司法制度也不放过。终审法院是香港法治的重要象征，CECC最新报告将矛头指向终院首席法官及4名法官，不仅无理，更是对香港法治和司法独立的一场正面攻击，必须严辞驳斥。

普通法一大优点，就是判决公开透明，法律理据一清二楚。黎智英案与民主派初选案，是两宗最受注目的国安大案，法庭处理公开透明，初选案控辩双方的观点，以及证人说了什么，全都公诸于众；黎智英聘请海外大律师一事，官司由高院打到上终院，看不到法庭的处理，受到任何政治干预，后来全国人大常委会所作的决定，亦无推翻终院裁决。最近特区政府修例，规定海外律师参与国安案件，必须先取得行政长官证明书，聘请门槛无疑是提高了，但并未一刀切禁止。反修例风暴以来，香港出现了很多变化，政治上收紧了，但这样就说香港再无法治及司法独立，实在难以成立。

CECC报告就国安法实施情况，对香港法官和司法制度作出连番攻击，观点其实并不新鲜，张举能以往亦曾公开回应过，只是美国政客根本没兴趣认真讨论法律问题。以国安案件不设陪审团为例，首先，陪审团制度本身就不是放诸四海皆准的做法，很多国家或地区的司法制度，都没有这样的安排；其次，现实中，将一些政治敏感案件交由陪审团定断，反而有机会因为陪审员个人政治立场，影响判决公正性。

去年法律年度开启典礼，张举能谈及由指定法官审理国安案件的做法，强调法庭公正持平不会因此安排受影响，指定法官一样会就裁决颁下详列理由的判决书，被告一旦定罪，亦可上诉。事实上，指定专责法官处理特定法律范畴案件，并非罕见安排，国安案指定法官名单由特首拍板，但委派哪位法官处理哪些案件，依然属于司法机构独立行使的司法职能。香港国安法加入严格保释门槛是事实，但不等于否定无罪推定原则。特区政府昨天反驳，包括美国在内的一些普通法司法管辖区，甚至设有机制，可以国家安全为由，准许未经起诉而长时间拘留。美国政客那么关心普世价值，批评香港之前，也许应该先关心一下那些仍被囚在关塔那摩监狱、从未被检控却遭拘留多年的人。

守护香港法治 港获国际肯定

法治是香港成功的基石，守护法治就是维护香港独特性，香港司法界也一直为此克尽己责。香港国安法实施后，英美政客不断诋毁香港法治，去年英国最高法院正副院长，辞去终审法院非常任法官职务，伦敦当局施加政治压力，痕迹清晰可见，然而所谓“终院非常任法官离职潮”并无出现，多名海外非常任法官表明不会辞任，形容香港处于历史关键时刻，需要支持法院维护法治。昨天港府便公布，再有两名非常任法官续任3年，

另外，行政长官早前也按照司法人员推荐委员会的意见，任命澳洲联邦法院前首席大法官祈显义（Patrick Keane）为终院非常任法官，是英国法官辞任风波后，首名新加入终院的海外法官。今年稍后，联合国国际贸易法委员会于香港举办大型会议，也是对香港法治投下信心一票。尽管面对美国政客无理攻击，香港司法独立依然得到国际法律界广泛肯定。