中美经济消长 台湾应有平衡之策

来源：台湾旺报社评

中美陆续公布第一季经济数据，中国大陆意外交出成长4.5%的亮眼成绩，主要在内需消费市场回温，五一长假各地景点塞爆人潮，就是最好的证明。外资投行预期第二季将更上一层楼，纷纷上修今年经济成长预估至6%以上。美国商务部公布第一季经济成长率1.1%，不仅连续两季下滑，亦远低于市场预期的2%，关键因素正好与大陆相反，消费者支出显露疲态，经济出现衰退疑虑。

大陆内需市场获支撑

根据大陆文化及旅游部统计，五一连假出游人数合计约2.74亿人次，国内旅游收入1480.6亿人民币（约285亿新元），均超越2019年疫情前水准。商务部大数据监测亦指出，随着连假人潮涌现，相关餐饮业销售额也随之大为激增，重点零售和餐饮企业销售额相较去年同期，分别大增21.4%、15.6%。解封后的大陆内需市场活力，正推动经济大步迈前。

相较于大陆经济第一季好表现，美国经济却颇为糟糕。根据美国商务部数据，3月个人消费支出年增6.2%，但增速创2021年2月以来新低。3月美消费财进口大幅衰退19.6%，不仅高于2020年疫情期间最大衰退月份的18.3%，亦比2008年金融海啸期间最大跌幅18.8%来得高。美国消费力道疲软，可见一斑。美国经济谘商局4月消费者信心指数下滑至101.3，续写9个月来新低。这个指标主要是针对美国消费者（或家户）对未来半年财务收支、就业状况、经济前景及消费心理状态所做的调查，可以看出美国消费增长力道不乐观。

也就是说，当经济前景存在衰退疑虑时，消费者认为未来收入可能减少，第一时间的反应就是节衣缩食、减少不必要支出，连锁效应下，消费力道将大受压抑。更不用说，联准会快速升息，大幅拉高信贷资金成本，近期地区性银行连番倒闭事件，促使银行进一步紧缩信贷，都不利消费复甦，也让美国经济衰退可能性升高。

一来一往之间，呈现出中美经济势力消长。至少短期内态势已明，若将时间拉长，这个趋势也会是现在进行式。就经济总量而言，2001年中国刚加入WTO时，GDP仅为美国十分之一，到2022年已大幅提升至四分之三。20多年时间大陆经济总量成长10倍，美国仅成长1.1倍，增长速度差异明显。

美国消费者信心不足

近三年来疫情肆虐，大陆经济遭受无情打击，外界普遍预期中国经济败象已露，难以恢复过去高成长态势。但细查实际数据，疫情期间大陆经济成长速度虽不若以往，最糟的2020年及2022年平均仅有2.7%，但相较于美国同期间的衰退0.7%，平均差距仍是高达3.4%。超过20年的趋势，意味大陆经济总量超越美国，只是时间的问题。

企业对景气变化嗅觉最敏感，尤其跨国大企业。3月中国发展高层论坛在北京召开，苹果执行长库克“很高兴回到中国”一席话，说明外企不只乐于看到大陆解封，也期待未来中国经济的前景。尽管苹果为实现供应链多元化发展，积极在印度及东协等国家扩厂，但95%苹果产品如iPhone、iPad及Mac等，都仍在大陆制造生产，苹果营收更有近两成来自大陆。

美国政府积极打造非红供应链，但库克并未放弃大陆市场，持续押注大陆经济的未来性。押宝大陆经济的不只苹果，特斯拉创办人马斯克4月宣布加码大陆投资，将在上海新建全世界第二座“储能超级工厂”，看中的也是大陆消费市场的潜力与经济增长动能。

民进党政府要务实面对现实，台湾以贸易为导向，中美经济走向不只影响台湾出口，也会左右台湾整体表现。作为经济擘画者与引导者，如何在中美高度竞合中找到平衡点，而非单方面靠向哪边，是责无旁贷的使命。