蓝白合作 柯文哲不能回避的抉择

来源：台湾《中国时报》社论

国民党主席朱立伦已公开宣布，将在下周三中常会公布2024总统大选的征召人选，目前趋于白热化的侯郭之争结果亦将揭晓；紧接着，外界议论、揣测很久的“蓝白合”到底合不合、如何合等议题，随之也将进入更具体且迫切的阶段。另一方面，民众党主席柯文哲仍强调99.99%会选到底，这似乎显示国民党阵营一直倡议的“蓝白合，共同下架民进党”号召，很难成局。

目标不同 合作难度高

蓝白合是个一再被提出的概念，绝大多数关心政治的人都很清楚其中的理想性与现实性差异何在，尽管柯文哲说蓝白两党的DNA不同，但过去的选举结果、民调分析均显示，蓝白两党的支持者有相当的重叠性；因此在总统大选中，在野的蓝白两党若合作、力量相加乘，击败民进党的成功率必然倍增，反之若各自为政，力量相互抵消，结果自然不言可喻。

这其间有个微妙的变数，就是除非蓝白两党推出的候选人实力悬殊，那就没有什么合不合的必要了，或者是情势演变出明显的弃保效应，选票注定会大量流向特定的候选人，否则蓝白合就有攸关成败的现实需要。而目前正因柯文哲始终拥有2成上下的支持率，加上国民党内部的团结变数暗潮激盪，正如柯说的“不敢说自己可以选上，却可以左右选举”，这才使得蓝白合成为不能等闲视之的命题。

柯文哲看得、算得都很清楚，整个民众党几乎是靠他一个人撑起来的，民众党既是他进可攻的筹码，也是他退可守的资本；柯的最高目标当然是能杀出重围，再创传奇，选上总统，其次则是使民众党在大选后取得立法院更多的席次，然后产生最大杠杆作用，在立法院具有影响大局的决定性地位，进一步在行政权上以联合政府的方式分到几个部会。

国民党一心一意要“下架民进党”，希望柯文哲共襄盛举，但柯却说换了国民党有啥不同，可见下架民进党非他首选，壮大民众党才是他心之所系。但山不转路转，柯虽不以下架民进党为最高使命，可是转来转去，他也唯有跟国民党合作，共同赢回执政权，才有实现民众党极大化的可能性。“下架民进党”就像是个旋转门，在蓝白合作下，国民党转入重返执政的最高殿堂，柯文哲则带着民众党转向政治生命的新境界。

两难困境 有赖高智慧

事实上，民进党现已视柯为寇雠，绿营支持者也当他为叛徒，如果民进党继续执政，不仅柯P将被扫出政治舞台，民众党也断无发展壮大的生机，柯所想的国会运作空间、联合政府等等，只有在国民党重返执政后始有可能。说得更白，国民党在其中俨然一直处于“恳求”的地位，但就现实的残酷而言，如果蓝白不合，其实柯文哲能走的路更少。

国民党对蓝白合至今仍流于口号式的喊话而无具体做法，难免会令人有想藉机“吃掉”对方的联想，这是柯文哲与民众党合理的顾虑，在国民党确立征召人选后，情势应该会有更明确的推进。但柯至今仍摆出选到底的态势，不外乎仍在观望国民党征召人选出炉后的变化，如果蓝营团结力量大，他就应随势而动，一切好谈；反之如果炸锅陡变，他也会顺势而进，结合可能的力量确立“三脚督”局面，争取坐二望一的决战。目前来看，他显然更倾向赌一把大的！

如果柯P采取比较务实的战略与国民党合作，一说他可担任蓝白合的副手角色，二说他可担任未来的立法院长，但这些都因牵涉到柯的个性与现实的取捨，现在全都不作数；但台湾的政治，计划赶不上变化，变化跟不上人话，结果定案前，永远没有绝对的定论。

从政治的应然面分析，柯的盘算已如前述很清楚，而从实然面来看，他若能选上总统固然是万幸，但若因蓝白破局、两败俱伤，使民进党继续执政，他个人的政治生命与民众党的未来发展，亦将随之萎缩、甚至灭绝。反之，他可选择与国民党在总统、立委两项大选中，既合作又竞争，为自己与民众党创造更稳健的发展，这是他的两难困境，也是号称高智商的柯P不能回避的抉择。