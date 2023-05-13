王毅沙利文在第三国会晤 俄乌冲突拉动中美沟通破冰？

来源：香港01

作者：郑真

中共中央外事办主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文5月10日至11日在奥地利维也纳进行了长达8个小时的会晤。此次会晤是气球事件后和中国政府换届后，中美高级官员的首次会晤。

事态平息后该交流还是要交流

中国官方媒体新华社的报道说，双方同意继续用好这一战略性沟通渠道。白宫的声明指出，沙利文与王毅的会晤是美中“维持沟通渠道畅通并负责任地管控竞争持续努力的一部分”，而“双方同意维持这一重要的战略沟通渠道以推进这些目标”。

双方都提到了“用好”战略性沟通渠道，说明中美之间持续外交冷战的局面将有所改善，沟通交流将开始恢复。

美国非常清楚今年2月的气球事件是突发事态，当时美国国务卿布林肯的访问行程被推迟而非取消，也为后续接触留有一定的余地。此次白宫声明中谈到“这次美中高级官员会晤是建立在拜登总统去年11月在印尼峇里岛与中国国家主席习近平举行峰会的基础之上”。这一句话的背后是美国希望将沟通的频率和节奏恢复到气球事件之前，连续到去年11月之后开启的接触势头上。

中共二十大之后，去年11月中美领导人在峇里岛会晤，代表了中方希望加强沟通的诚意。今年是新一届中国政府的开局之年，中国在疫情结束之后正开足马力拯救跌入谷底的经济增长率，全方位复苏经济的过程中，希望保持中美关系平稳。气球事件引爆了中美之间的矛盾和怨气，但更大程度上是一场偶发舆论战，事态平息之后，该进行交流还是要交流。

换届带来的接触驱动

中央外事办公室主任对接美国总统国家安全事务助理，中国外长对接美国国务卿，这是过去形成的沟通惯例。此次王毅和沙利文的会晤是一次两国人事的全方位重新对接。前任中央外事办主任杨洁篪退休后，沙利文要熟悉同王毅沟通。

过去一段时间，布林肯希望访华，美国防长奥斯汀希望接触中国新任防长李尚福等消息不断传出。这些动向的背后也有换届带来的接触驱动色彩。

秦刚担任美国大使期间布林肯没有同他进行过亲身会晤，已经失去了了解中国这位新崛起的外交明星的先机。布林肯需要补课熟悉中国新任国务委员兼外长秦刚。美国在2018年曾经制裁李尚福，现如今制裁还未取消，美国制裁造成的沟通困境在先，而取消制裁又不是一句话就可以搞定的。美国比中国更急着解决如何进行沟通的问题。

在王毅同沙利文会晤之后，中美各方面的沟通交流大概率会提上日程。

美国欢迎中国劝和促谈是破局关键

直接推动王毅和沙利文会晤的是俄乌冲突。近来，中国国家主席习近平访问俄罗斯、接待法国总统访华、同乌克兰总统通话——一连串事件之后，中国介入调停局势浮出水面。

美国突然转变批评指责的态度对中国发挥重要影响力斡旋乌克兰危机表示欢迎，为全线陷入僵局的中美关系提供了可以讨论合作的切入点。

不过，在中美结构性矛盾持续深化的大前提下，中美关系注定会陷入疾风暴雨与艳阳当空交替的不稳定状态。

此次王毅同沙利文的会晤地点是奥地利维也纳，这种不在中美两国本土的会晤不是第一次出现。拜登政府上台后，时任中央外事办主任杨洁篪同美国总统安全事务助理沙利文的会晤除了第一次是2021年3月在美国本土安克雷奇进行，2021年10月、2022年3月、2022年6月，这三次会晤的地点均在第三国。此次王毅同沙利文的会晤同样安排在第三国，有避开两国本土政治氛围的考量，也有中美坚持平等对话的之意。

因此，中美之间恢复沟通不代表关系状态良好，拒绝接触和当面争吵，只是关系交恶的程度不同。