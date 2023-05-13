美中外交高层对话只是一次试探

来源：台湾联合报

北京有意与西方修睦，对美国依然抱持评估态度，这次的美中外交高层会谈就是一次试探。

俄乌战争开打后，西方国家火速站队，中国大陆国家主席习近平在战前与俄罗斯总统普京发表“友好没有止境、合作没有禁区”的联合声明，让西方国家始终保持距离。

选在法国总统马克龙和欧盟执委会主席范德赖恩访问北京之际，中国驻欧盟大使傅聪透过纽约时报专访，澄清“无上限的中俄关系”只是夸饰修辞；接着，习近平就和乌克兰总统泽连斯基热线。

在在显示，中方有意发出和西方修睦的讯号，抢在西方国家组成巩固的抗中阵线之前，瓦解不利氛围。

美国这几个月来也频频对中国大陆抛出友善讯息，外交系统的努力最为明显，国务卿布林肯给予中方“政治解决乌克兰危机”12点内容正面评价，驻北京大使伯恩斯公开抛出美国准备好要对话，不愿冷冻双边关系的说法，加上美方从未间断地表达安排拜习通话的期待。

美方可谓在能力范围内，给足了北京面子，这正是中国大陆向来极为看重的部分；落实到8小时的会谈，只能说双方在恶劣的双边关系之下，从重启11个月以前的国安顾问对话，展开初步试探。

中国大陆可能想改善美国关系，但内部还在拉锯。

近年来几乎历次的中美交手之后所发布的声明，对台湾的用词都很强烈，篇幅都很大；但是这次，中国大陆外交部发布的声明不仅简短，对台湾更只有一笔带过：“王毅就台湾问题全面阐述的中方严正立场。”

美国资深官员的背景说明却是一字一句重申了美国的一中政策，反对任何一方片面改变现状，“无论是中国（大陆）或台湾”；可以想像，台湾议题一定占了高层对话不少时间，这依然是美中现阶段最难得到共识的议题。

中国大陆在事后转述时，选择不在台湾议题大做文章，对美传递隐晦的友善讯号。

这都还只是双边试探，美中关系在科技、经济和军事的全面竞争下很难改善；若这次的沟通富有成效，那么未来布林肯等美国高官就有机会访问中国大陆、美中军事官员就能举行对话，拜登和习近平就有机会再热线甚至见面，都是观察点。

展望接下来几年，中国大陆有自己的内政挑战，美国也要举行总统选举，任何一点风吹草动都会影响最脆弱的美中关系，也会牵动两岸和区域局势，需要密切关注。