面对中国大陆潜在攻台 台湾做了多少准备？

来源：德国之声

作者：杨晧暐（William Yang）

前阵子泄露的美军机密文件使人们对台湾的防空能力起疑，认为它无法抵御潜在的攻击。然而，专家们指出，台湾仍握有一些强大的防御系统。

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由于《华盛顿邮报》引述一名21岁的美国空军国民兵成员泄露的机密文件称，台湾将难以应对来自中国大陆的空袭行动，这令台湾的防空能力在最近几周成为焦点。

这份在4月泄露的文件提到，台湾官员怀疑他们的防空系统能否“准确地探测到来自中国大陆的导弹发射”，而且台湾的军机没有足够的“完全任务能力”。文件还强调，台湾的战斗机可能成为中国大陆导弹攻击的目标，因为想将它们转移到安全地点至少需要花上一个星期的时间。

台湾国防部称美国媒体的报道“并非事实”，并强调台湾已经对作战计划进行了适当的修改，同时也继续加强其军事准备。一些分析家称，泄露的文件低估了台湾“强大的”导弹防御能力。前美国国防部中国大陆、台湾和蒙古事务办公室资深主任胡振东（Tony Hu）表示，台湾的远程预警雷达和太空预警可以在几秒钟内发现导弹发射踪迹，它还拥有一个令人印象深刻的指挥控制系统。

台湾有能力对抗大量中国大陆军机吗？

尽管如此，人们对该岛的整体防空能力仍有一些怀疑，理由之一是中国大陆和台湾空军之间的巨大规模差距。根据军事网站“全球火力”（Global Firepower）对各国军事能力进行的排名：解放军拥有3000多架军机和近40万名空军人员，而台湾只有700多架军机和3万多名空军士兵。

但专家告诉DW，虽然中国大陆在空中力量方面的优势可以压制台湾部分地区的防空，但台湾可以用防空导弹化解差距。台湾国防安全研究院的的研究员苏紫云指出：“在乌克兰战争中，尽管乌克兰和俄罗斯空军在军机数量上存在巨大差距，但乌克兰可以使用短程毒刺导弹来获得一些防空能力。”

由于台湾拥有远程、中程和短程防空导弹，苏紫云认为这对于形成一定程度的岛屿防空能力有所帮助。他说：“尽管他们只有短程导弹，但乌克兰在防空方面做得很好。台湾有更广泛的防空导弹，因此相信在防空方面可以做得更好。”

根据华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）2021年发布的数据，台湾的导弹计划主要由六种不同射程的导弹组成：天剑、雄风二型、雄风三型、万剑、雄风二E和云峰。此外还有天弓导弹，这是台湾开发的地对空反弹道导弹。虽然台湾过去将其导弹部队限制于防御性质，但CSIS指出，该岛已开始发展为打击任务而设计的导弹。

盼获美国支持

尽管台湾可以通过投资防空导弹来对抗中国大陆的军力优势，但一些研究表明，解放军使其空军现代化的努力正在获得成果。英国智库国际战略研究所（IISS）在2月发表的一篇博文中说，该研究所对173个国家军事能力的年度评估数据显示，解放军正在加快扩充战机群的速度。根据国际战略研究所的数据，解放军空军现在有600多架飞机部署在19个前线作战旅，而例如歼-20等作战飞机的年生产速度在过去三年里翻了一番。

前五角大楼官员胡振东告诉DW，北京在生产新型作战飞机方面取得了成功，包括歼-35隐形战斗机。他说，这显示了“中国能力的大幅增长，这是一个令人关切的问题”。

但胡振东也补充说，中国大陆在生产大量作战飞机方面的进展可能不足以扭转对台的局面，因为台湾也有美国提供的飞机和其他系统，可以帮助支持台湾的作战能力。作为加强对台湾防空能力支持的一部分，台湾国防部于今年4月21日签署了两份价值约4.2亿美元（5.62亿新元）的零部件和航空材料交易，可用于维护台湾的战机。

此外，台湾国防承包商之一的汉翔航空工业（AIDC）在本月早些时候表示，台湾正在寻求美国的支持，以制造下一款自行研发的战斗机。汉翔董事长胡开宏称：“我们希望美国支持台湾自己开发下一代的战斗机，包括引擎、航空电子设备、控制系统、环境控制等等，这些都为台美合作创造机会。”

来自中国大陆的恫吓

虽然像胡振东和苏紫云等专家都认为台湾的防空能力在一定程度上可以抵御中国大陆的空袭，但他们也对中国大陆在台湾周边灰色地带的持续活动表示担忧，包括中国大陆军机进入台湾防空识别区，以及解放军在台湾周边日益频繁的封锁式军事演习。

自2023年4月以来，中国大陆增加了在台湾周围的灰色地带行动的频率，包括在台湾周围进行为期三天的封锁式军事演习，作为对台湾总统蔡英文上个月与美国众议院议长麦卡锡会面的回应。此外，解放军还展示了新的战术，部署作战无人机环绕台湾。台湾国防安全研究院研究员杜贞仪提到：“北京正在展示，无人机已经成为他们在灰色地带行动的一部分。”

前五角大楼官员胡振东警告说，中国大陆在台湾周围行动的主要目的是为了向台湾人民灌输一种“失败主义”观念，同时影响该岛的防空准备状态和能力。他表示：“战争已经是进行式了，因为中国大陆的首要目标是保持压力以吓唬台湾人民。”

胡振东补充说，让台湾空军驾驶新的军机来拦截中国大陆飞机可能会扰乱他们平时的训练，也会增加维护飞机的成本。他说：“台湾应该考虑使用即将退役的军机来进行这些拦截，并征招退役的飞行员执行这些任务。”

为了更好地应对潜在两岸冲突所带来的日益增长的风险，胡振东认为，台湾除了应该为中国大陆的行动制定应对方案之外，也应同时确保有足够的战争储备物资。他告诉DW：“确保台湾的必要物资储备到位是非常重要的。”