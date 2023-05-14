“掌舵”土耳其20年，埃尔多安的连任悬了

来源：时代周报

作者：刘沐轩

5月14日举行的土耳其大选，吸引了全球的目光。

这次大选不仅会影响其现任总统埃尔多安的连任、土耳其的命运，甚至还可能会影响到叙利亚的命运、欧盟是否会扩张等。

自2003年起，埃尔多安担任了11年的土耳其总理，而后在2014年的土耳其首次总统直选中获胜，并成功于2018年取得连任，这意味着他已连续担任了九年的土耳其总统。

虽然在土耳其，总统是国家象征，总理具有实权，但普遍认为，埃尔多安已经“掌舵”了土耳其20年。

在此期间，经济上土耳其走出了经济危机，外贸空前景气，新建了大量基础设施；政治上土耳其通过全民公投从议会制转为总统制，并长期在美国、欧盟与俄罗斯之间斡旋，成为三方都试图争取的重要国家。

但越来越多的选民在经历了高达85%的通胀率，与今年2月惨痛的地震灾难后，对埃尔多安失去了信心。高昂的生活成本和震后重建难题已经成了埃尔多安的“死结”。

当地时间5月12日，随着总统候选人之一因杰的退选，民调的平衡被打破，更多选民转而支持埃尔多安的对手科勒齐达奥卢。

据土耳其民调机构Konda5月12日的调查显示，埃尔多安的支持率为43.7%，科勒齐达奥卢的支持率为49.3%。

根据土耳其的选举法，总统选举投票中，如果没有候选人获得超过50%的选票，则得票最高的两名候选人进入第二轮投票。第二轮投票时，获得选票最多的候选人获胜。

目前，各大民调机构普遍预测，大选会进入第二轮，而埃尔多安的胜算并不高。

“埃尔多安经济学”走到头了？

在2014年首次当选土耳其总统时，埃尔多安曾承诺，2023年土耳其将会成为世界十大经济体之一，人均GDP也会从11300美元提高到25000美元。

但显然，他没能兑现承诺。

根据世界银行截至今年4月的数据，土耳其是世界第19大经济体，而人均GDP下滑到10661美元，外债超过GDP的一半。去年10月，土耳其的通胀率还一度高达85%。尽管今年3月份官方公布的通胀率回落到44%，但极少有民众感受到明显改善。

事实上，埃尔多安曾挽救过这样的情况，但如今的状况也与他脱不开干系。

在埃尔多安出任总理前的2002年，土耳其通胀率也曾超过50%，经济濒临崩溃，政府不得不寻求国际货币基金组织（IMF）的援助。

埃尔多安和他的正义与发展党（下称“正发党”）在掌权后大力推动土耳其进行经济改革，设立独立的中央银行、银行和金融监管机构，将公共部门私有化。短短几年内，旅游业的发展、外贸的增长和大量外资的涌入，给土耳其带来过勃勃生机。

根据世界银行的数据，土耳其的GDP增长率在2011年一度达到11.2%。在2003年至2019年间，每天生活费不足1.9美元的贫困人口比例，也从3.9%下降至0.4%。

但2018年以来全球金融环境的恶化，让高债务、高通胀的土耳其经济开始走下坡路。

在埃尔多安许下的众多经济承诺中，似乎只有一条让他遵守至今，那就是低利率。2019年至今，埃尔多安政府解雇了四位央行行长。他不断要求央行降息来对抗通胀，这一行径令许多西方经济学者百思不得其解。

虽然降息曾经有过短暂起效的“假象”，但土耳其货币里拉的信用频频受损，里拉兑美元的汇率自埃尔多安出任总理以来已经跌去90%，使得外债还清更加遥远。最终，土耳其的通货膨胀率在去年10月达到了85%的历史峰值。

2023年2月6日的毁灭性大地震，更是打断了土耳其的经济复苏进程。仅算经济帐，土耳其受灾地区的直接经济损失就约有342亿美元（457亿新元），重建需求的资金可能达到这个数字的几倍，而2022年土耳其全年的GDP也才9055亿美元。

高昂的生活成本几乎让埃尔多安束手无策，其主要对手科勒齐达奥卢就是看中这一点，才会在社交媒体的视频中举着一颗洋葱，警告选民们：“如果大家继续让埃尔多安执政，现在每公斤30里拉的洋葱将会涨到100里拉（6.84新元）。”

地震中的重蹈覆辙

历史总是惊人地相似，但没人希望这部分相似是坏的，而且落到自己的头上。

1999年土耳其的两次7级以上的地震造成1.8万人死亡，11万间“豆腐渣”房屋倒塌，近300万人无家可归。

为了抚平这份伤痛，埃尔多安上台后承诺发展基础设施现代化。在经济改革取得成效后，土耳其化身欧洲“基建狂魔”，兴修机场、铁路、运河，新建大量住宅。土耳其在20年内建造了1000多万套住房，超过了同期所有欧盟国家新建住房总和的一半。

一切似乎都朝着好的方向发展，就算经济放缓、通胀高企，起码还有家可归，但这种脆弱的平衡在今年2月6日被打破了。

大地震导致土耳其南部和叙利亚北部近5万人丧生，超过590万人流离失所，超过16万间房屋倒塌或遭严重破坏。甚至还有不少人认为，新建的房屋质量比1999年的“豆腐渣”工程还要差。

与此同时，受灾地区还是支持埃尔多安和正发党的传统票仓。土耳其最高选举委员会曾表示，由于交通中断、庇护所不足等原因，地震灾区中将有至少100万选民无法参与大选投票。

即便是许多埃尔多安的支持者们，看着自己如今已成废墟的家园，也选择不再把票投给埃尔多安。

外界普遍认为，如果最终埃尔多安无法连任，最直接的原因就是这次大地震。

26岁的选民卡亚在地震中失去了九名家庭成员，他与他剩余的家庭成员正打算驱车前往投票点为科勒齐达奥卢投票。“埃尔多安永远无法补偿我，如果他重新掌权，我将离开这个国家。”卡亚说。

岌岌可危的连任之路

事实上，5月14日的土耳其大选其实是被提前了的。

面对短期内难以解决的通胀和地震重建问题，提前选举有利于埃尔多安尽早稳定胜局。

土耳其是一个宗教影响很深的国家，而埃尔多安则长期被支持者们视为“坚定的伊斯兰和土耳其捍卫者”。

所以即便大环境上埃尔多安政府似乎“大势已去”，但埃尔多安仍有非常多坚定的支持者。他们大多喜欢回忆历史上奥斯曼土耳其帝国的荣光，欣赏埃尔多安在外交上的强硬，十分警惕土耳其被“西化”。

相比之下，科勒齐达奥卢被外界称作“与埃尔多安相反的候选人”。他承诺如果当选，将推动土耳其成为“西方的一员”。

科勒齐达奥卢表示，对土耳其而言，西方意味着“民主、法治、人权和平等”。他将带领新政府与西方建立更密切的联系，同时也将加强与其他中东国家、俄罗斯等的关系。

埃尔多安在任期间，多次尝试推动土耳其加入欧盟，派驻军队“接管”此前美军占领的叙利亚北部库尔德人居住区，在表面上支持乌克兰的同时也与俄罗斯“藕断丝连”。一旦科勒齐达奥卢上台，这些关系都有可能发生改变。

因此，5月14日的大选吸引了6410万注册选民参与，还有超过170万海外选民参与了投票，高于五年前的140万海外选民。

如果第一轮投票没有总统候选人获得足够票数，则第二轮投票将于5月28日进行。