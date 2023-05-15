来源：中时新闻网

作者：刘必荣

5月7日，阿拉伯联盟外长会议在开罗举行，同意重新让叙利亚加入。叙利亚是在2011年11月因镇压“阿拉伯之春”民主运动，被逐出阿拉伯联盟，在被孤立了将近12年后，重新被迎回阿拉伯联盟。当初闹得沸沸扬扬的阿拉伯之春，就像一页没有翻过去的历史，一切又回到原点。

这个结局让人苦笑。可是中东真的什么都没变吗? 也不尽然。至少一个明显的改变就摆在面前：美国并不乐见叙利亚重返阿拉伯联盟，但完全阻止不了。美国在中东的影响力已经开始衰退。

阿萨德背后是伊朗和俄国，在沙特与伊朗关系紧张的时候，阿拉伯国家自然不会接纳叙利亚重返阿拉伯联盟。但现今沙国与伊朗已开始和解，联盟重新接纳叙国乃变得水到渠成。因为叙利亚终究是阿拉伯人，联盟透过和叙利亚和解，多少也可把她从波斯人身边拉回来一点。

这个政策美国在阿拉伯之春爆发前也用过。美国当时透过秘密外交，跟叙利亚接触已两年，希望能把阿萨德从伊朗身边拉过来。可是当外交略见成效之际，却爆发阿拉伯之春，打乱了一盘棋。

美国希望阿萨德可以自己进行改革，这样美国就可既支持民主运动又不必制裁叙利亚。可惜阿萨德受制于军方保守势力，常常早上刚宣布改革，下午却又撤回并进行镇压。美国等了一段时间确认叙利亚不可能改革了，这才对叙国制裁，并建议阿拉伯联盟逐出叙利亚。

可是12年的外交孤立与叙利亚内战，除造成大批死伤与1400万人颠沛流离之外，阿萨德依然屹立不摇。更糟糕的是国际对叙国的经济制裁逼着大马士革走上制毒贩毒之路。叙利亚制造或纵容的毒品“芬乃他林”，市场规模估计有34亿美元（45亿新元）之多，让各国深为所苦，禁不胜禁。半岛电视台说，毒品已摇身一变成为叙国要求重返阿拉伯联盟的谈判筹码。亦即不是阿拉伯国家以重返联盟交换叙国打击贩毒，而是叙国以打击贩毒交换让她重返联盟。这真是很大的讽刺。

除毒品问题外，各国还希望跟叙利亚谈难民问题。若中东情势回稳，难民是否可返乡？可是有些难民表示，在不能确保安全之前不愿意返乡。这该怎么办？

叙利亚内部还有一些地区控制在反抗军手里。阿拉伯联盟与叙国和解，这些地区又该归谁？于是我们发现，只要国际上开始和解，总有一些过去携手战斗的伙伴会被丢在半路上。库德族是这样，难民也有可能是这样。

阿拉伯联盟最早和叙利亚接触的是阿联酋与巴林，结果被特朗普出手喊停。但今天情势已变，美沙关系渐淡，沙特想走自已的路，与埃及在背后共同推动重纳叙利亚，美国对此已无力阻止。沙特官员说沙国愿意跟各方势力交往，但无意在外交上积极造局，主动出击。这句话的意思是，如今沙国不会像当初积极介入也门内战那样，充满企图心。可是就算沙国不想造局，叙利亚重返阿拉伯联盟的新局已成。新舞台上哪些国家会登场唱戏，成为未来关注的重点。