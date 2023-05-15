台海地缘战略变化快速 美菲军演剑指中国大陆

来源：联合报

作者：张延廷

美国日前恢复在菲律宾举行“雷霆对抗”（Exercise Cope Thunder）演习，在马尼拉西北方的克拉克空军基地和巴塞空军基地展开，刻意选在刚结束的“肩并肩”（Balikatan）联合军演之后登场，这是摆明针对中国大陆国际政治的较劲之举。

一般认为，美国驻菲的军事力量，自1991年移防至阿拉斯加后，南中国海邻近台湾的水域就呈现战力空窗状态。但若仔细观察美国在此的长期布局就发现实则不然。美军在此区的最高指挥体系，从太平洋总部改制为印太司令部后，仍旧不断以反恐、维和、救灾等名目，持续在东南亚展开各种系列演习；合作对象不限菲律宾，包括其他亚细安成员，甚至还以“航行通过训练”名目，让日本海上自卫队的巡逻机和驱逐舰航抵菲律宾海域，借此逐步建立西太各国围堵中国大陆的连线和力道。因此与其说美国“撤出”菲律宾，不如视为权宜之计，以弥补海湾战争后美国军事预算递减的过渡期。

自1980年代起，“雷霆对抗”就是美国空军在亚太地区规模最大的联合演习，美国一年要在克拉克基地举行四场系列活动；近年因战备组织调整，才把演习分散到关岛和澳洲北部。近年鉴于防范中国大陆海空力量突出岛链，美、菲两国开始了双边空军的特遣队编制演习，今年重新正名为“雷霆对抗”，并高调返回克拉克空军基地和苏比克军港，形成由日本南部九州、琉球八重山列岛、再延伸至菲律宾吕宋岛的岛链防线，也包括台湾南部巴士海峡周边的攻防；其概念完全是根据冷战时代的思维，再配合新的“敏捷作战部署”（ACE）战术安排而成的地缘战略布局。

今年“雷霆对抗”演习，美国空军不远千里，从日本北部的三泽基地派出F-16CJ反辐射机中队，借此展开空中力量的长程部署；演练摧毁中国大陆防空雷达的科目，先重于“防守型制空”，再展开“进攻型制空”演练，包括对敌机及地面目标的攻击。第二阶段演习将于7月举行，规模更盛大，演习区域也将由克拉克空军基地周边，扩大到菲律宾中部维萨亚斯群岛和南部民答那峨岛，范围与中国大陆号称的“九段线”领海重叠。

美国在泛太平洋地区举行的“对抗”系列演习，都存在特定战术、战略钻研与布局的深层涵义。自冷战结束后，美国在全世界的演习向来是以“团结盟友、威吓对手”为目的，而且依其惯性，在大规模联合演习展开之前，都会预先发布活动公告；但这届演习，却在沿菲国北部海岸线的两栖攻防演练之后，迅速移至内陆的空军基地上场，显示美国已决定把菲律宾当成“重返亚太”甚至“巩固第一岛链”的起点，借此对中国大陆宣示，在南中国海继续与其周旋的立场。

大国间透过军事部署和外交折冲的新形态零和斗争，就在台湾邻近上演，值得我们深深审视台海地缘战略的快速变化。