美移民危机为何在摇摆中越陷越深

来源：环球时报

作者：魏南枝

当地时间5月11日，特朗普政府时期颁行的非法移民快速驱逐令“第42条边境条款”（以下简称“第42条”）到期，美国政府不再以防疫为由，授权执法人员快速驱逐越境的非法移民。近几日，越过边境的移民人数几乎是平常的两倍，达到有史以来的最高水平，美国多个边境城市进入紧急状态。显然，今天的美国处于联邦政府债务上限危机和移民收容能力上限危机这两大双重危机之中。

毫无疑问，美国是一个移民国家，但对移民问题的讨论却早已沦为美国两党党争的工具。美国现任总统拜登在2020年大选期间曾围绕移民政策作出改革承诺，但从今天来看这已成为“空谈”。2022年3月，拜登政府原本计划取消“第42条”，但遭到了美国路易斯安那州一名法官的阻止。2022年底，美国联邦最高法院批准了来自19个共和党州总检察长提出的紧急请求，裁定暂时保留“第42条”。可以看到，拜登上任后，虽然叫停了边境墙建设项目，但其移民政策本质上仍是特朗普时期的延续，在一定程度上也可以看成是在被迫反复摇摆，这也使得移民问题呈现出几个突出特征。

其一，移民问题近年来在加速恶化并产生深远影响。2022财年，超过276万非法移民在美墨边境被拘留，比2021年增长37%，创下历史新高。大量非法移民的涌入让得克萨斯州、佛罗里达州等边境州不堪重负，但民主党人却认为大量移民的涌入有一定益处，因而坚持开放的移民政策。在此背景下，得克萨斯州的人口结构正在持续变化，导致其在政治上也即将从美国最大的“红州”变为“蓝州”。

其二，两党对移民问题的争议和裂痕未见弥合的趋势，甚至导致了美国国内移民新难题的出现。部分共和党籍州长多次对民主党和拜登政府表示不满，认为拜登政府开放的移民政策导致了边境移民危机。他们陆续使用大客车和飞机运输等方式，将州内的非法移民和难民转移到民主党主政的哥伦比亚特区、纽约等北部地区，这些举动被形容为“大巴上的移民，党争中的道具”。

其三，难民准入数与实际安置数之间存在巨大鸿沟，美国国内政治极化在这一具体问题上的角力加剧了非法移民潮的产生。2022财年，拜登政府将接纳难民配额提高到12.5万，但实际接纳人数仅2.6万左右。计划与实际执行之间的缺口让等待入境的难民形成巨大心理落差，加大了边境的不稳定性。

伴随“第42条”的终止和美国2024年大选临近，移民不可避免地会再次沦为两党争斗的“政治牺牲品”。5月11日，共和党控制的众议院投票通过了《2023年保护边境法案》，提出重启边境墙建设，对寻求庇护者增加新的限制等，但很有可能在民主党控制的参议院“折戟”。总体来看，新一轮的非法移民潮正在引爆美国两党为此进行的互相激烈攻讦。已在众议院获得通过的《2023年保护边境法案》成为两党围绕移民政策改革的新“谈判起点”，但按照两党以往的路数，后续的一系列谈判不容乐观，美国边境状况的混乱因为党争而加剧的现状或将继续延续。

美国移民问题的症结在于如何平衡人道主义、公共卫生问题和国家利益，以及美国如何与墨西哥和其他中美洲国家合作控制移民潮。至于解决方法，可能需要美国政府和社会各方面进行更广泛的对话和协商，制定出法治、公正和可持续的移民政策。但现在，美国两党不仅选择性漠视在收容所死亡的未成年移民，更刻意忽视对非法移民潮根源的消除：正是因为美国长期以来肆意干涉、搅动拉丁美洲局势，在那里种下了贫穷和暴力的“祸根”，才有了今天非法移民之乱的“恶果”。