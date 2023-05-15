中国APP全球人气不减，与美国抗衡

来源：日经中文网

作者：伴正春、前田悠太、水口二季

中国企业运营的智能手机APP正在向全世界扩大。对95个国家和地区下载量排名前5位的APP进行统计后发现，视频发布软件“TikTok”（抖音国际版）等中国APP的占比超过总体的3成。比例相较于3年前提高，与美国APP处于同等水平。在美国以安全保障等为由加强管制的情况下，中国APP的人气依然不减。

此次根据美国调查公司Sensor Tower的数据，日本经济新闻分析了2023年1-3月美国谷歌和美国苹果的APP发布服务的新下载量。在日本、中国、美国等全球95个国家和地区排名前五位的共计475个APP中，有156个（相当于33％）是中国APP。比例相较于2020年1-3月上升约八个百分点。

按APP来看，下载量最高的是字节跳动的TikTok，在82个国家和地区（相当于总体的86％）进入前五名。该公司提供的视频编辑APP“CapCut”的增长也十分明显，在48个国家（占总体的51％）进入前五位。

服装网购APP“SHEIN”（希音）是可从中国低价进口服装和杂货的服务，尤其受到年轻人的欢迎。以西班牙、巴西等欧洲和南美国家为中心，在10个国家进入前五位。

按国家和地区来看，在美国，共有四个中国APP占据了前五位中的四席，分别为前三位和第五位。在九成国家和地区，都有中国APP进入前五位，没有中国APP进入前五位的只有日本、印度等10个国家。

关于中国APP，NTT数据经营研究所的冈野寿彦表示“在中国市场，需要从用户出发视点上的新技术和举措。在中国国内胜出的企业正在国外拓展业务，竞争力很强”，认为TikTok采用根据用户喜好推荐视频的算法、SHEIN能利用中国供应链稳定供应商品这一点收到年轻人等支持。

而过去美国APP中排在前五名的占到整体的三成以上，基本跟中国相当。虽然仅照片发布APP“Instagram”等Meta的APP就占到25％，但美国企业的总比例比2020年1-3月的五成以上下降。目前处于中美企业相抗衡的格局。

因为中国政府有权要求中国国内企业提出拥有的个人数据，所以引发了不少担忧。

针对中国APP，各国在避免安全保障上的风险等领域加强管制。欧美纷纷禁止在政府职员的公用终端等上使用，美国蒙大拿州议会4月通过了禁止TikTok运营公司活动的法案。对SHEIN，美国议会的咨询机构4月也公布了题为“有数据侵权和知识产权侵权的风险”的报告。

即使在不利因素下，新的中国APP也不断问世，并受到欢迎。2023年1-3月在美国和加拿大下载量排名第一的网购APP“Temu”是由中国PDD控股于2022年秋季推出的。2021年秋季以后发布的字节跳动的照片分享APP“Lemon8”也在日本和美国受到欢迎。