霸权依旧在，只是美元美债已成昨日黄花

来源：风传媒

作者：张宫熊

美国国债违约又成了近日来国际间非常重要的一个财金议题。美国白宫经济顾问在最新一轮报告中警告说：如果发生债务违约，美国经济将受到严重的损伤。其中最为灾难性的长期债务违约可能导致830万人失业、GDP骤降6.1%、股市暴跌45%。听起来非常惊悚！

我们首先把美国债务违约与最近的一连串美国银行倒闭事件合在一起观察。近日第一共和银行倒闭，被摩根大通低价收购。这是继矽谷银行、标志银行、银门银行倒闭之后，美国最大的银行倒闭事件，另外加州西太平洋合众银行也排在死亡名单中的首位。这证明了美国的银行业的倒闭潮已经确实发生了蝴蝶效应。根据斯坦福大学胡佛研究所发布的最新报告显示：目前在全美4800家银行当中，已经有超过2300家已经处于资不抵债的状态之中。其中包括一家资产超过兆元的大型跨国银行和三家大型全国性银行。这对于美国濒临系统崩溃风险的银行业，可说是雪上加霜。

另外美联储继2023年3月以来连续第10次加息，上升25个基本点，联邦基金利率上调到5%到5.25%之间。回顾美国上次大幅升息是在2006年，当时连续加息17次，从2004年的1%提升到2006年的5.25%，那一次大幅升息引发了2008年的美国金融危机并波及全世界。此次金融危机更加凶险，加上欧洲因为瑞士信贷倒闭引发的双台共构效应。此波金融危机不可小觑！

再看看美国的债务总额已经到达了31.4兆美元（42兆新元）的历史上限，即将面临债务违约的风险。美国财政部长耶伦也警告说如果美国债务危机再不采取措施，将在今年6月底产生违约。同时被称为索罗斯幕后最大的军师经理人、传奇投资人格鲁肯米勒则认为，根据他的估算美国实际的债务负担接近200兆美元，这个天文数字相当于台湾总预算可以编列3000年！

值得深思的是：美国政府这一次为什么主动制造恐慌呢？对内而言，美国两党之间每次遇到总统选举前就会炒作一次债务上限戏码，但总会在美国政府关门前合力解决。对外而言，吓唬全世界的所有经济盟友：美国依然是全世界第一大经济体。美国如果发烧了，各国也必须跟着感冒打喷嚏。所以为了不让美国经济崩盘，全世界必须同心协力帮助美国渡过难关。做法几十年来只有一条：把你们所赚到的外汇存底转购美国国债就可以了。

她的主要说服对象当然是世界最大的贸易国与外汇储备持有者，但近年来减持美债最多的中国。近日耶伦在霍普金斯大学的演讲中就明言：中国帮助美国解决债务问题是对全世界共同的责任与义务，也是两国共同的利益。这是利用还是威逼？明眼人都看得出来。在中美贸易战争进入到第三阶段全面性的战争，烽烟四起全面开战，买不买单得全看中国脸色。说白了，如果此时此刻中国再大量购买美国国债不啻是：二国正在开战还借钱资助对方买炮弹！

其实美国在玩的是一个双簧的游戏：一边升息收割全世界的财富；一边量化宽松购并了美国的优质中大型银行。其实大家都太为美国国债是否暴雷担心了，美国国债最大持有者并不是中国也非日本而是美联储。自从矽谷银行倒闭以来美联储就已经备妥4.5兆量化宽松的额度准备抄底：大型银行吃掉中小型银行；大型银行再纳入美联储的控制之中。

然而这种两面手法会让全世界看清美国维持世界霸权的手段。近日以来中国、俄罗斯、中东产油国、东南亚、南美洲诸国接续不再以美元为贸易结算货币，已经为美元与美债为核心的美国霸权吹响了丧钟！

美国霸权仍在，只是美元与美债已经成了昨日黄花了。