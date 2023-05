征召之后 共荣或毁灭？

来源:中时新闻网

作者:张景为

既是好事多磨,又似歹戏拖棚,堪称国民党近年来最扑朔迷离的2024总统参选人提名之争,预计在本周三中常会揭晓。山雨欲来风满楼,愈到最后阶段,情势愈是诡谲,征召结果一翻两瞪眼,届时谁会傻眼?或是翻脸、甚至翻桌?还是愿赌服输、团结至上,喜剧收场?至今没有人说得准。

有三个原因造成蓝营现在这种祸福难料的危机。一是郭台铭急起直追,最后一搏越来越积极,就在这几日,除了不断加热的基层动员誓师大会,还有密会柯文哲、韩国瑜、宴请中常委、发布领先民调等等,都说明了郭极尽全力,志在必得,绝对不甘于只是应考陪榜而已。期望如此之高,未来如何收场,当然更考验朱立伦的智慧与决断,以及侯郭两人的定力和风度。

二是朱立伦改民调初选为征召,所谓的“科学民调、征询党内意见”等综合考量,乍看似乎甚为周延务实,实则并无具体、客观的标准规定,当民调都只是其中一种依据,其他的人为标准便可以乘虚而入、解释操作,最后结果的公平性必然会遭到质疑与挑战。所以柯文哲才会笑郭台铭说,连国民党征召的比赛规则都不清楚,怎么还去参加比赛?

果不其然,这两天郭阵营开始集结挺郭的中常委,并宣称多数中常委挺郭,言下之意是征召需经中常会通过,所以中常委的意见“最大”。问题是,中常委是否也要透过表决通过征召人选?而以现在国民党中常委的组成结构,如何能与党籍县市长、立委、甚至市议员的民意基础相比?中常委与党籍民意首长、民代的意见计分比例又要怎么算?

三是党主席朱立伦的公正性一直受到质疑,角色甚为矛盾尴尬。他让郭台铭参与党内竞争,有人便认为朱是有意开巧门护送郭,想操作“郭朱配”;当党中央说侯友宜是最强母鸡,侯阵营又始终低调时,又有人说朱其实早已“内定”侯,让郭参与竞争只是安抚郭而已;但这几天郭阵营自信满满,运作得越趋热烈,又有人说郭不可能被朱“糊弄”,两人其实早已谈好。无论松紧进退,都有文章可作,可想而知,即使最后结果出来,难保出局者不会有理由反扑甚至“爆料”。

近一个月来,渐趋白热化的侯郭之争,并非都是负面的影响,侯在新北市议会的“类国政”询答表现不差,可谓成功通过2024大选的模拟考;郭也相当程度掀起了深蓝与地方基层的热情,两人若能将此良性竞争动力升华结合,绝对是2024胜选的一大助力,就看主事者、相关人如何处理、看待征召揭晓后的反应了。

莎士比亚的《哈姆雷特》中有段独白,开场的“To be, or not to be”(生存还是毁灭),在王子的演讲中,他考虑了死亡与自杀,哀叹这痛苦又不公的生活,也承认另一种选择可能会更糟。征召之后,朱侯郭还有国民党诸君都要想清楚,怎么选择才能活得更有价值、更有共荣成功的机会。