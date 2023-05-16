征召之后 共荣或毁灭？

来源：中时新闻网

作者：张景为

既是好事多磨，又似歹戏拖棚，堪称国民党近年来最扑朔迷离的2024总统参选人提名之争，预计在本周三中常会揭晓。山雨欲来风满楼，愈到最后阶段，情势愈是诡谲，征召结果一翻两瞪眼，届时谁会傻眼？或是翻脸、甚至翻桌？还是愿赌服输、团结至上，喜剧收场？至今没有人说得准。

有三个原因造成蓝营现在这种祸福难料的危机。一是郭台铭急起直追，最后一搏越来越积极，就在这几日，除了不断加热的基层动员誓师大会，还有密会柯文哲、韩国瑜、宴请中常委、发布领先民调等等，都说明了郭极尽全力，志在必得，绝对不甘于只是应考陪榜而已。期望如此之高，未来如何收场，当然更考验朱立伦的智慧与决断，以及侯郭两人的定力和风度。

二是朱立伦改民调初选为征召，所谓的“科学民调、征询党内意见”等综合考量，乍看似乎甚为周延务实，实则并无具体、客观的标准规定，当民调都只是其中一种依据，其他的人为标准便可以乘虚而入、解释操作，最后结果的公平性必然会遭到质疑与挑战。所以柯文哲才会笑郭台铭说，连国民党征召的比赛规则都不清楚，怎么还去参加比赛？

果不其然，这两天郭阵营开始集结挺郭的中常委，并宣称多数中常委挺郭，言下之意是征召需经中常会通过，所以中常委的意见“最大”。问题是，中常委是否也要透过表决通过征召人选？而以现在国民党中常委的组成结构，如何能与党籍县市长、立委、甚至市议员的民意基础相比？中常委与党籍民意首长、民代的意见计分比例又要怎么算？

三是党主席朱立伦的公正性一直受到质疑，角色甚为矛盾尴尬。他让郭台铭参与党内竞争，有人便认为朱是有意开巧门护送郭，想操作“郭朱配”；当党中央说侯友宜是最强母鸡，侯阵营又始终低调时，又有人说朱其实早已“内定”侯，让郭参与竞争只是安抚郭而已；但这几天郭阵营自信满满，运作得越趋热烈，又有人说郭不可能被朱“糊弄”，两人其实早已谈好。无论松紧进退，都有文章可作，可想而知，即使最后结果出来，难保出局者不会有理由反扑甚至“爆料”。

近一个月来，渐趋白热化的侯郭之争，并非都是负面的影响，侯在新北市议会的“类国政”询答表现不差，可谓成功通过2024大选的模拟考；郭也相当程度掀起了深蓝与地方基层的热情，两人若能将此良性竞争动力升华结合，绝对是2024胜选的一大助力，就看主事者、相关人如何处理、看待征召揭晓后的反应了。

莎士比亚的《哈姆雷特》中有段独白，开场的“To be, or not to be”（生存还是毁灭），在王子的演讲中，他考虑了死亡与自杀，哀叹这痛苦又不公的生活，也承认另一种选择可能会更糟。征召之后，朱侯郭还有国民党诸君都要想清楚，怎么选择才能活得更有价值、更有共荣成功的机会。