英国向乌克兰提供隐身巡航导弹，乌军反攻添新利器？

来源：澎湃新闻

作者：林森

为了助力乌克兰的反攻行动，英国向乌克兰提供了其最先进的“风暴阴影”隐身巡航导弹。

根据外媒近日报道，英国向乌克兰提供了“风暴阴影”巡航导弹，报道称，该导弹是一种具备隐身能力的远程巡航导弹，由英国和法国联合开发，通常从空中发射。一位美国高级军事官员强调，这款导弹在射程角度上真正改变了棋局。那么，“风暴阴影”导弹真的能成为改变棋局的武器吗？

性能不俗的“风暴阴影”

提到巡航导弹，大众都会想到美国的“战斧”，海湾战争中，在开战初期的48个小时内，美国海军发射了185枚“战斧”巡航导弹，主要攻击伊拉克的重要战略目标，包括总统府、空军指挥中心、防空指挥中心等，支持联军后续军事行动的开展。在接下来的多场局部战争中，巡航导弹仍然充当“开路先锋”的角色，在伊拉克战争中，美军共发射了955枚巡航导弹，摧毁了大量高价值目标。

在此次俄乌冲突中，巡航导弹也被大量使用，比如在开战第一天，俄罗斯三军就使用多种巡航导弹和战术弹道导弹对乌军防空阵地、指挥中心和机场等关键目标进行突袭，使用了海基的“口径”系列、陆基的“伊斯坎德尔”-K以及空基的Kh-101/505等巡航导弹，在后续的作战中，也频繁使用巡航导弹打击乌军重要目标。

在远程打击方面，开战之初，乌克兰只有部分苏联遗留下来的“圆点”-U战术弹道导弹，发挥的作用有限；进入下半年后，战场上的消耗让乌军无法发动更多打击。为了弥补远程打击的不足，乌克兰一方面将现役的图-141和UJ-22等无人机改为自杀式无人机；另一方面则是隔三差五要求西方国家提供“陆军战术弹道导弹”，美国、英国等国迫于俄罗斯的压力，只提供了“海马斯”火箭炮，直到“风暴阴影”导弹的到来，这也是西方国家目前向乌军提供的射程最远的武器。

“风暴阴影”导弹是英法在“阿帕奇”（Apache）反跑道导弹基础上研制的一款空射巡航导弹，英国将该导弹命名为“风暴阴影”，法国则命名为SCALP（“斯卡普”），后期法国又在SCALP导弹基础上研制了MdCN海基巡航导弹，可由军舰和潜艇发射。“风暴阴影”导弹长5.1米，重1.3吨，采用涡喷发动机，标准型射程大于250千米，增程型超过400千米，可携带450千克重的钻地高爆弹头。

“风暴阴影”巡航导弹性能上有两个地方值得关注：一是采用了隐身设计；二是采用了先进的复合制导方式，命中精度高。为了提高隐身能力，导弹采用了有助于降低雷达反射截面积（RCS）的尖点棱锥形和矩形弹体，折叠弹翼、发动机进气口和尾翼也考虑了隐身设计，此外，在红外隐身方面，导弹也采用了多种措施。通过多种措施，“风暴阴影”巡航导弹的隐身能力强于未采用隐身设计的导弹。在制导方面，该导弹采用惯导+GPS+景像匹配+末端红外成像的复合制导方式，不仅抗干扰能力强，而且还能提升导弹的命中精度。

“风暴阴影”巡航导弹装备部队后经历了多次实战的考验。第一次实战是在2003年的伊拉克战争期间，英国空军“狂风”攻击机曾使用该型导弹攻击伊拉克境内的重要目标。第二次实战是在2011年的多国空袭利比亚期间，当时英军、法国空军和意大利空军的战机使用了“风暴阴影”/“斯卡普”巡航导弹攻击利比亚卡扎菲政府军的目标。第三次实战是在2018年4月美英法三国对叙利亚军事打击行动中使用。目前，还没有该型导弹被防空火力拦截的信息，侧面证明该导弹具备较强的突防能力。

“风暴阴影”会给战局带来多少影响

对于援助的数量和发射平台，英国和乌克兰方面都没有向外界披露。“风暴阴影”是一种空射巡航导弹，如果像英国援助乌克兰的“硫磺石”近程空地导弹那样改为陆射，由于采用喷气式发动机，则需要增加火箭助推器，改动比较大，因此有可能在西方国家的帮助下集成在乌克兰空军的现役战机——米格-29和苏-24的可能性比较大，此前在西方国家的帮助下已经将AGM-88A反辐射导弹集成在米格-29战斗机上。在目标信息获取方面，北约国家会提供，基本不需要乌军操心，乌军战斗机只要完成发射任务即可。

不管是射程超过250千米的标准型，还是射程超过400千米的增程型，“风暴阴影”导弹到来对于乌军来说都是雪中送炭。此前，乌克兰多次要求西方国家提供的美制地对地“陆军战术导弹”（ATACMS），但未能成功，“风暴阴影”导弹的标准型与“陆军战术导弹”的射程能力相差无几，改进型则超过。该导弹的到来将赋予乌军一定的远程打击能力，可用于打击俄军和乌东两州武装力量的纵深目标，比如油库、指挥所和兵力集结地等关键目标，配合乌军的反攻行动。

乌军反攻行动是近一段时间以来俄乌冲突中最受关注的话题。5月13日，据瓦格纳领导人普里戈金的说法，乌军突然在阿特木斯克南北两翼发起了一定规模的反击，在其它战线上也都发生了反击。根据美媒的报道，乌军为大反攻准备了九个旅，这些旅装备了近半年来西方提供的各种坦克和装甲车及火炮。如果大反攻开始，“风暴阴影”导弹将与“海马斯”火箭炮和少量的“雷霆”-2战术弹道导弹一道，用于打击关键目标，配合反击行动。

“海马斯”火箭炮可以说是俄军的心腹大患，“打了就跑”的战术让俄军很难及时摧毁。今年1月，俄军一处临时部署点遭到乌方“海马斯”多管火箭炮打击，俄方称俄军在此次袭击中有63人死亡。乌军承认实施此次打击，但公布的俄军死亡人数多达约400人。近一段时间以来，有消息称，“海马斯”火箭炮的作战效率在下降，可能是因为俄罗斯采用了新的干扰设备，非常依赖卫星导航的制导火箭弹命中精度下降，而“风暴阴影”导弹配备了末端成像制导设备，抗干扰能力较强，而且低空飞行并有隐身能力加持，很可能成为令俄军更加头疼的武器。

在笔者看来，英国同意援助乌克兰“风暴阴影”导弹除了增强乌军远程打击能力外，也有自己的“小算盘”。

第一个目的是通过与强敌作战检验武器性能和新战术。以往该导弹使用的场景均是与弱国作战，在一边倒的情况下，这些导弹基本没有对手，而俄乌战场不同，俄军基本掌握了制空权，并且具备很强的防空能力，“风暴阴影”导弹作战效能如何需要进一步检验。目前，在俄乌战场已经发现了美国的ADM-160空射诱饵，很可能是配合该导弹作战的一种战术，掩护“风暴阴影”导弹突防作战，提升作战效能。据报道，距离前线90-100公里的卢甘斯克市12日遭到两枚乌军的弹道导弹或巡航导弹攻击，一座工厂和一座储油设施被击中。

第二个目的是通过切香肠式的军援方式试探俄罗斯的反应。俄乌冲突之前，北约国家只敢援助一些反坦克导弹、便携式导弹等轻武器，后续慢慢扩展到远程防空导弹、空地导弹、战斗机和主战坦克等重型武器，至于远程武器更是小心翼翼，在“风暴阴影”导弹之前，援助的射程最远的陆战武器是“海马斯”火箭炮，最大射程接近80公里。“风暴阴影”导弹之后，北约国家可能就探讨援助更多的巡航导弹，甚至战术弹道导弹。

据报道，“风暴阴影”巡航导弹的射程可以深入到乌东的俄控地区。一名西方官员表示，英国已经得到乌克兰政府的保证，这些导弹将只在乌克兰主权领土内使用，而不是在俄罗斯境内。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方对英国向乌克兰提供“风暴阴影”巡航导弹持负面态度，俄罗斯方面会采取必要的回应措施。

对于“风暴阴影”巡航导弹对战局的影响，笔者认为主要取决于数量，如果数量超过上百枚甚至几百枚，那对俄军的威胁还是比较大的，但俄罗斯也会想方设法降低该导弹带来的影响，因此，双方围绕这种导弹如何攻防作战值得关注。