蓝营最强候选人 朱选之人或人选之人？

来源：联合报

国民党2024总统参选人即将揭晓谜底，党主席朱立伦口中的“最强候选人”，不是新北市长侯友宜就是鸿海创办人郭台铭，结果看似毫无悬念，过程却充满悬疑，剧本已经写好，只是不能偷看。虽然侯、郭都把团结挂嘴巴，但征召机制不明确，提名若拖愈久，团结恐成“一团心结”；最后究竟是“朱选之人”或“人选之人”，将决定国民党2024是造浪或造业。

民调是左右国民党提名的关键因素，民意调查是一门“统计学”，具有多年实证经验，不论是效度或信度都有一定的科学基础，在误差范围内可反应出部分真实民意，由科学民调决定的提名人选，理论上比较接近“人选之人”。

不过，民调公布却是一门“政治学”，不论互比式或对比式、绝对领先或相对领先，连民调执行期间都可能暗藏政治计算，所谓的民调可能是科学“调查”、也可能是人为“调整”，甚至是外界诟病党主席一人决定的“朱选之人”。

民调结果有两种可能，第一种是压倒胜，不论侯或郭大胜，若民调结果超过误差范围，选情相对单纯，落后的一方若赌输翻桌“博歹筊”，必遭选民唾弃，选输闹场并非明智之举；第二种是复杂的麻花现象，侯、郭领先差距在误差范围内，特别是全台性大选区，正负5%都是合理误差值范围，双方将各有所本。问题是，党中央不公布内参民调，当民调结果被“盖牌”，最后只任由党主席或中常会拍板决定，结果能否服众，恐有变数。

把握最后一个月冲刺期，郭台铭动作频频，全台大造势，还多次邀请国民党立委聚餐，造浪也拔桩，为了买下“双保险”，挺郭派中常委甚至率先发难，直接提案要求朱立伦征召郭台铭成为2024年总统参选人，营造“地方包围中央”氛围；侯友宜本人固然老神在在，在议会备询多次“反杀”民进党议员，但挺侯派要角私下难掩忧心，就怕最后遇到疯狗浪，在阴沟里翻船，挺侯的中常委蒋根煌赶紧返国回防，挺侯派也将举办人千人宴造势，输人不输阵。

主攻的“台湾阿铭”遍地开花，防守的“侯家军”铜墙铁壁，最利的矛和最强的盾即将宿命对决，周三中常会将是最后主战场，朱立伦若没处理好将自爆炸锅；最后阶段各类民调、传闻满天飞，诚如民众党主席柯文哲直言，郭台铭连比赛规则都不知道，还去参加比赛，国民党应该有清楚的比赛规则，否则就会“天下大乱”。

柯文哲预告的“天下大乱”并非空穴来风，2020年原本情势大好的国民党就败在自乱阵脚，许多人都担心历史重演。根据“台湾民意基金会”民调显示，四成七台湾人不乐见民进党继续执政，但不代表台湾人希望由国民党执政，“讨厌民进党”绝非“喜欢国民党”，不论是“朱选之人”或“人选之人”都必须清楚知道民意之所在，才能成为蓝营最强候选人。