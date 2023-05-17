中国和德国两大引擎熄火 全球经济巨轮或难破浪前行

来源：彭博社

世界经济出现新的放缓迹象，因中国经济在后疫情时代的复苏力度减弱，而且德国陷入困境的工业可能将这个欧洲最大经济体拖入衰退。

与此同时，仍有弹性的美国经济面临2008年金融危机以来最严重的银行业动荡，债务上限僵局可能导致违约发生。美国财政部长耶伦周二警告说，避免经济灾难的“时间不多了”。

最新数据表明，支持全球经济前景向好的关键部分并未如预期般奏效。防疫政策急转弯的中国在重新开放后失去了增长动力，而欧洲的暖冬也不足以重振德国工业基础。

“今年年初的增长乐观情绪显然已经让位于更多的现实感，简单说就是失望”，ING全球宏观主管Carsten Brzeski说，“中国和欧洲经济再次失去动力，加上美国发生的一切，看起来今年下半年的情况并不会好转。”

彭博经济学家观点：

“一系列好坏参半的经济数据显示中国和欧洲工业强国德国的经济意外走软，但美国经济表现出韧性。我们的观点是中国复苏缓慢这个坏消息将会持续一段时间。鉴于美联储多次加息、银行倒闭引发信贷收紧、加之华府债务上限谈判带来的风险，美国的增长故事可能不会上演。”

——欧乐鹰（Tom Orlik），首席经济学家

中国周二公布的数据显示，4月工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资增速都远低于预期；青年失业率升至20.4%这一历史新高。

思睿集团首席经济学家洪灏表示，这些数据证实中国的重新开放并没有像许多人曾预期的那样提振全球需求。房地产行业以及中国出口商订单的持续疲软将无助于提振市场情绪。洪灏说，只有中国的消费情况进一步改善才能扭转局面。

投资者对德国的信心连续第三个月下降，再次引发对经济衰退的担忧。5月份德国ZEW投资者预期指标从4月份的4.1跌至-10.7，为2023年以来首次低于零。甚至在此之前，德国工业产出的意外大幅下降已引发对这个欧洲最大经济体可能已陷入冬季衰退的担忧。

国际货币基金组织（IMF）上个月下调了对全球经济增长的预期，预计今年将增长2.8%，2024年增长3%。IMF周二警告称，紧缩的货币政策和能源价格向上调整将令德国经济承压。IMF预计经济“将在2023年保持在零增长水平”，然后未来三年逐步走强。

尽管美国经济并未如预期般出现下滑（4月份零售销售额增长表明消费支出稳定），但逆风正在形成。美国几家地区性银行的倒闭使得小企业和居民更难获得信贷。经济学家调查指出，美国在未来12个月出现经济衰退的可能性为65%。

穆迪分析首席经济学家Mark Zandi认为，如果世界经济确实出现放缓，各国央行可以松一口气。他表示，鉴于有迹象表明通胀已见顶，大多数央行的紧缩周期已接近尾声，而强劲的劳动力市场和居民财务状况将有助于为增长提供支撑。

“对全球经济而言将是艰难的一年”，Zandi说，“但通过各国央行一些合理的良好决策，应该能避开衰退”。

投资者已经对前景感到担忧，据美国银行的最新调查，基金经理的看跌情绪为今年以来之最。

交易员们押注经济放缓将迫使包括美联储在内的各国央行在今年晚些时候降息。互换市场预计美联储在12月底前将下调基准利率超过50个基点，当前利率处于5%至5.25%的目标区间。

Brewin Dolphin市场分析主管Janet Mui表示，未来可能会有更悲观的经济消息，制造商的警告指出压力还在加剧。

“企业报告称订单在放缓”，她说，“中国出口增长减速很能反映全球需求状况。”