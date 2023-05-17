马克龙向马斯克示好 正值法国与美国争夺电池霸主地位

来源：华尔街日报

作者：Stacy Meichtry、Sam Schechner

法国总统马克龙周一与马斯克举行会谈，这是他对抗美国补贴和税收优惠政策努力的一部分，欧洲官员称这些政策可能会吸引走对电池和其他能源转型关键技术的投资。

马斯克是特斯拉、Twitter和SpaceX等公司的负责人，他与马克龙在爱丽舍宫内会面。随后，马斯克在凡尔赛宫与其他几十位外国首席执行官一起出席了午餐会，这是马克龙组织的投资会议的一部分。

在与马克龙的私下会谈之后，马斯克告诉记者，他暂时没有任何消息宣布，并表示他对法国总统印象非常深刻。

马斯克说：“我相信，未来特斯拉将在法国进行重大投资。”

马克龙正寻求将欧盟打造成他所说的“第三极”力量，使其有能力与美国和中国这样的经济和军事超级大国抗衡。这位法国领导人表示，只有通过发展自身产业政策以及军事实力，欧盟才能拥有足够的独立于美国的自主权来塑造自己的命运。

然而，马克龙对欧洲的雄心壮志遇到了严峻的地缘政治现实。俄罗斯入侵乌克兰使欧洲不得不仰仗美国的天然气供应，以在一定程度上取代数十年来一直依赖的俄罗斯低价燃料。美国正运送价值数以十亿美元计的武器来支持乌克兰的战争努力。

上个月，马克龙访问中国，与中国国家主席习近平进行会晤，并呼吁欧洲发展独立于美国的“战略自主权”，这让他受到来自盟友的批评。马克龙当时在飞机上对记者说，在台湾和中国大陆的紧张关系问题上跟随美国的脚步，对欧洲来说是“最糟糕的事”。

马克龙还直言不讳地就拜登政府的《通胀削减法案》对欧洲工业的影响作出警告。汽车制造商和电池制造商已经加快在美国建厂的计划，以便利用该法案提供的补贴。该法案包括获得激励资格所需的本地制造零件最低占比规定，推动企业竞相确保电池及组件源自美国，这正重塑电动汽车行业。

在被问及与马斯克会谈的目标是否是让特斯拉在法国建立一个类似在柏林附近建造的汽车工厂时，法国财长勒梅尔显得很谨慎。勒梅尔说：“如果我们想让这些讨论取得成功，最好是对其进行保密。”

法国财政部的一位发言人称，勒梅尔在与马斯克的会谈中，强调了为吸引“绿色产业”与美国竞争而正在实施的激励措施，包括为电动汽车提供新的税收抵免。

“为了吸引投资者，各国都在动用公共资金。美国在这样做。中国在这样做。现在是欧盟也该这样做的时候了，”勒梅尔说。

根据欧洲游说团体Transportation & Environment的一份报告，欧洲原本计划在2030年前建造数十座规模庞大的超级电池厂，而美国的新补贴可能会使欧洲的这些计划产能减少多达三分之二。报告称，德国、西班牙和英国等国面临风险的项目数量最多。

上个月，通用汽车公司和现代分别表示，正在与韩国电池制造商合作，在美国建立工厂，包括一个设在佐治亚州的工厂，总投资额为80亿美元。《华尔街日报》此前曾报道，Stellantis和宝马也在与松下谈判，以投资美国的电池厂。

马斯克麾下的特斯拉与松下在内华达州共享一家工厂，这家日本公司在那里生产电芯，特斯拉将电芯组装成其汽车用的电池组。该公司曾计划在其位于柏林的大型工厂生产电芯，但后来搁置了相关计划，专注于寻求美国的激励措施。

在法国，政府已经努力吸引制造商到该国北部的“电池谷”。总部位于台湾的电动汽车电池制造商辉能科技(ProLogium)上周五表示，将投资52亿欧元，在敦刻尔克港建造一个大型电池工厂和研究中心。该公司表示，将在2024年下半年开始建厂，到2030年将在该地区雇用3000人。