俄乌战争“死局”现变故 李辉欧洲五国行选对了时机

来源：香港01

作者：叶德豪

中国欧亚事务特别代表李辉5月16、17日将访问乌克兰，作为其乌、波、德、法、俄五国行“政治解决乌克兰危机”之旅的首站。这位曾任驻俄大使十年、获普京亲授“友谊勋章”的俄国通的到访时程，与俄乌战争的最新发展出现了微妙的契合。

自去年11月俄军撤出乌南赫尔松市（Kherson）、退回第聂伯河（Dnieper River）东岸（又可称为“左岸”）之后，俄乌作战前线随着寒冬降临而进入了近乎冰封的状态。俄军在东北卢甘斯克州（Lugansk Oblast）的攻势只见寸进。瓦格纳雇佣兵团（Wagner Group）联合俄军唯一猛攻的乌东小城巴赫穆特（Bakhmut）每日战况更新，几乎都是俄方打下了哪一栋建筑物、推进到哪一条街道的细节——本年初以来，巴赫穆特就一直维持在“未来几天或将失守”的状态。

踏入五月，乌克兰春季来临，回到了更容易让人类互相撕杀的天气，原本几乎一片死寂的战场也开始出现了各种变故。

首先，是巴赫穆特出现的乌军反攻。在这个被俄军三面包围了几个月的城市，乌军却似乎找到打破两翼包翼的途径。乌军在5月13日便称在过去三日夺回城市周边17.3平方公里土地；俄方承认部分军队已退回“防守位置”，并有两名上校在前线丧命；瓦格纳兵团领袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）亦表明乌克兰的补给路线已不再受到俄方攻击。

虽然此刻巴赫穆特城内九成以上土地依然在俄方手中，但如果乌克兰最终竟然能够把这个让俄军苦战十个月、死伤数万人的小城市夺回，这将严重打击俄罗斯人对于这场战争，甚至对于普京的信心，使俄方更加愿意对乌让步而寻求在谈判桌上终结战争。

客观而言，巴赫穆特由谁占领，对战事没有任何重大影响，但由于其符号意义之重，我们不能排除巴赫穆特之战将会是俄乌战争最后一战的可能。

其次，则是西方主流媒体较少关注和分析的新一波俄罗斯远程攻势。虽然去年10月以来的能源基建攻击已经失败告终，但本年来暂缓了好一段时间之后，俄罗斯自4月中下旬以来开始明显加大了对于乌克兰的无人机和导弹袭击。根据华府智库战争研究所（ISW）统计，自4月19日以来，俄罗斯就发动了至少10轮远程攻击。

当中，俄罗斯大幅减少使用精准导弹，而改用伊朗制的无人机，很可能是因为导弹供应不及需求，而西方制裁也限制了半导体等导弹生产必需零件的进口。而俄方的攻击目标则似乎改成攻击乌克兰大后方的军火库。从公开的资料来看，乌克兰东南部城市巴甫洛赫拉德（Pavlohrad）和西部城市赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）分别在5月1日和13日都有疑似是军火库的建筑被俄方远程攻击打中而发生大爆炸（前者被导弹击中、后者疑被无人机击中）。

自从4月美国情报泄密事件之后，人们都知道华府在2月时预估乌克兰空防系统很可能会在5月中下旬因为导弹不足而崩溃，将会为俄罗斯空军抢夺其开战以来也未能取得的空中优势留下重大漏洞，不只有可能破坏乌克兰正即发动的反攻，更有可能完全扭转战局。

俄方近一个月来较为密集的远程攻击，一方面可能是要以低成本的方式消耗掉乌克兰剩余下来的防空导弹，另一方面则是要探测乌克兰的防空漏洞——毕竟西方多国提供的防空系统在数量上不足以保护乌克兰领土的上空，只能保护部份重要地区。

目前，乌克兰对于俄方无人机和导弹的拦截率大概有75%左右，看似尚属安全。而美国的爱国者（Patriot）导弹防御系统5月初更出乎意料地击落了普京曾声言无人能拦截的匕首高超音速飞弹（Kh-47 Kinzhal）；近日也有四架俄军机在与乌克兰接壤的布良斯克州（Bryansk Oblast）空中被击落，包括两架俄制造的米-8（Mi-8）直升机、一架苏-35（Su-35）战机和一架苏-34（Su-34）战斗轰炸机，是为去年3月以来俄空军最大单一损失。

然而，乌克兰的空防依然是俄罗斯可以试图突破的一个潜在缺口，若然成功，确有可能导致乌克兰兵败如山倒。

另一边厢，在乌克兰总统泽连斯基5月13至15日访问意、德、法、英四国期间，这些欧洲大国都展现出较长期军援乌克兰的决心。意大利极右总理梅洛尼上任半年以来一直压服其两个反对军援乌克兰的执政盟党，在泽连斯基面前表明“我们的支援将会360度幅盖所有有需要的时候”。意大利媒体亦称梅洛尼已联同法国低调将SAMP/T防空系统送到乌克兰，并在罗马附近完成了对乌国士兵的相关训练。

更值得留意的是德国总理朔尔茨的大手笔援助。在泽连斯基访问期间，他一下子就宣布了总值27亿欧元的军援，相当于德国自去年俄乌战争开打以来的军援总额，当中包括30架豹-1型主战坦克（Leopard I）、20架貂鼠式步兵战斗车（Marder）、100架其他步兵战车、18台自走榴弹砲、200架侦察无人机，以及四套IRIS-T SLM防空系统（相等于乌克兰现有数量）。不少分析都认为这是本年1月上任的德国防长皮斯托里乌斯重振德军政策转向的展示。

而在访问法国和英国期间，泽连斯基也得到了法国总统马克龙和英国首相苏纳克承诺提供一系列的军备，包括步兵战车、装甲车、防空系统、防空导弹等，当中比较愿意创新的英国，更将提供数百架新型远距攻击无人机（200公里范围），分析相信是英国特别为俄乌战争研发的3D打型自杀式无人机。马克龙亦表明会在本年内在法国和波兰训练一共6000名乌克兰士兵。而在泽连斯基访问英国的同一天，美国国防部也宣布其承诺供应乌克兰的31架M1坦克（M1 Abrams）已送抵德国，让乌军进行训练。

这一轮以欧洲为主的武器输乌进展，某程度上反映出欧洲对于美国支持的忧虑。目前，美国总统拜登与国会众议院共和党人困在国积上限的纷争之中，其中争论围绕政府如何削减赤字，而共和党人早就表明不会向乌克兰开出空白支票，美国能否在拜登进入2024选举年之前通过新一轮大额援乌拨款，是一个疑问。

同时，声言可以在一天内结束战争、拒绝支持乌克兰战胜的前总统特朗普在共和党总统初选选战中出线机会看来愈来愈大，而拜登对上特朗普也只得“50-50”的胜算。因此，欧洲必须要面对美国重回归孤立主义、退出援乌阵线的可能。无论战争向何种方向发展，欧洲为必需证明自身有独力驾驭乌克兰事态的能力——提出长远而有力的军援承诺就是其中重要一环。这种发展也切合了马克龙所主张的“欧洲自主”。

英国和法国在此更扮演了带头施压升级对乌军援、让乌克兰更有可能在本年反攻中打出战果的角色。在泽连斯基访英前的5月11日，英国国防大臣华莱士就表示英国已向乌克兰提供“暴风影”（Storm Shadow）巡航导弹，射程达250公里，超出所有过去西方援乌武器的射程，明显是在施压美国向乌克兰输出其海马斯多管火箭砲（HIMARS）也能发射、射程达300公里的ATACMS导弹，让乌克兰在反攻时能有效攻击俄罗斯后勤。

在华莱士公布消息数天后，乌克兰已在使用暴风影导弹来打击俄控卢甘斯克市目标。由于暴风影要先经过改装才能装上乌克兰的苏式战机，可见英国在此早有部署。

而在北约战机输乌的问题上，苏纳克虽然未有表示向乌克兰提供英国使用的台风战斗机，却提出将会为乌克兰飞行员提供基本飞行训练。在泽连斯基访英的同一天，马克龙也受访表示已为训练乌克兰飞行员“打开大门”，将与其他准备好的几个欧洲国家一同进行，并称已跟美国方面展开相关讨论。

虽然英国、瑞典等不同国家都有可能将其各自的北约制式战斗机供应乌克兰，但在数量、维修支援、零件供应等各方面都最适用于乌克兰的则是美国的F-16，而F-16也是乌克兰自开战以来就要求美国供应或同意让其他国家供应的战斗机。由于英、法两国都没有使用F-16，他们同时提出训练乌克兰飞行员，无疑是对美国的施压。

泽连斯基在访英期间就重提所谓的“军机联盟”，其意思就是让欧洲一大批使用或曾经使用F-16的国家在美国的首肯下向乌克兰输出战斗机。其中，波兰早已跟斯洛伐克带头将他们的MiG-29苏式战斗机交送乌克兰。荷兰也表明对输出F-16持开放态度。

此刻的情况就有如本年1月英国和法国带头供应或表示供应坦克给乌克兰一般，两国的施压最终就让美国和德国同意了向乌克兰输出各自的主战坦克。适逢这些国家领袖本周将会在日本广岛G7峰会上与拜登相会，乌克兰外长也趁这个时机于在美国外交精英阶层颇具影响力的《外交政策》发表文章，提出F-16输乌的“五大理由”。

虽然美国如果真的决定容许F-16输送乌克兰，乌克兰的飞行员也许要经过至少几个月的密集训练才能够将战机派上用场，但有了F-16的支援，乌克兰的地面进攻就有了更大的胜算，而俄罗斯借乌克兰空防短缺企图抢夺空中优势的成功率也将大大减少。这也将去除俄罗斯唯一不靠长期消耗、不靠核战争而取胜的可能。

从上述的各种战事发展和各国军备援乌来看，乌克兰的形势至少在可见的将来确实比俄罗斯为佳。

而且，俄罗斯内外也有对其甚为不利的政治发展。其一，从上述的军援升级趋向来看，西方国家大概已经看穿了普京的“核威吓”只是永远的“威吓”，因此未来还有更进一步助力乌克兰击败俄军的空间。由于此刻西方对乌援助其实花费不大，他们更可能从成本考虑下定决心以乌克兰战争拖垮俄罗斯国力。

其二，助力俄罗斯两面包围攻打乌克兰的白罗斯，近日却闹出总统卢卡申科健康有问题的传言（连俄罗斯官媒也作出了相关报道）。“”隐”近一周、缺席多个重要活动之后，卢卡申科5月15日以官方公布的照片和影片再度亮相，不过仍然未能释疑。如果掌权近30年的卢卡申科真的病重而不能掌政，普京除了乌克兰外还要处理白罗斯的潜在政治动荡，这将影响到他在乌克兰的短期部署和长期缠斗下去的决心。

其三，俄罗斯内政各派武力的内斗情况持续，甚至有可能比外人想像更严重。瓦格纳兵团领袖普里戈任与国防部的骂战持续不断，普里戈任此前更曾向其指“可能是个混蛋”的“老爷爷”开火，被部分人解读为是对普京的批评。《华盛顿邮报》5月14日更引述此前被泄漏的美国机密情报，指普里戈任曾多番跟乌克兰情报部门通讯，甚至曾提出以俄军所在地情报交换乌军退兵——普里戈任对此先是大方承认，继而否定其为假新闻，让人不明所以，但如果事态属实，可见俄罗斯武力部门之间的不和及权斗有多严重。

以上种种情势，普京不可能不有大概的理解，也不可能不知道战争持续下去对其弊大于利，而他长远拖垮西方援乌阵线的愿望，成真的机会看起来大概也只有一半一半的把握，且其所谓“长远”也不知有多长。

然而，问题却在于，普京去年9月将乌克兰四州“公投入俄”之后，已经将对乌“特别军事行动”与侵吞乌克兰土地绑在一起，使他没有办法在领土问题不得体面解决的前提下得到任何宣布军事行动结束的下台阶。

人们之所以会持续一场战争，其根本原因是在于战争各方都认为自己有胜算。当任何一方看清己方已无胜算的话，再争斗下去只是无谓的牺牲，此时谈判就有了曙光。乌军在战场上渐见动力、欧洲各国加大和升级援乌军备等种种演变和行动，都是要说服普京俄罗斯并没有最终的胜算。

目前，欧美主要国领袖几乎已跟普京断绝沟通，唯一能有效跟俄罗斯谈，甚至对俄罗斯用力劝说的，就只有中国。李辉这一次五国行所要做的，就是把握此刻俄乌战争出现变故的时机，发挥中国不可或缺的角色，调合出让各方都可下台的方程式，让战争不必由血腥战场的实际胜败来结束。