美中缓和 蔡政府国安战略撞牆

来源：《中国时报》社论

当民进党政府因”护国神山”台积电成为美国政客口中可以炸毁的目标，一年内超过4000名志愿役士兵选择提前退伍等国安问题而焦头烂额之际，美国和中国大陆已静悄悄进行了系列”坦诚、深入、实质性”高层会谈。蔡政府国安团队状况外，无法掌握美国和大陆关系动态，有效因应台湾面对的安全危机。

美国前国务卿基辛格表示，由于大陆决定参与斡旋，乌克兰战争正接近重要的转捩点，但另一方面，美国和大陆因台湾问题而升高紧张，世界仍处于“非常危险的时期”。民进党要将台湾问题乌克兰化、国际化，升高了台海军事冲突风险，基辛格的观察终将成为“自我实现的预言”。

面对空前的安全威胁与挑战，蔡政府总是机械式回应，“我们一定要备战，才能够止战，我们要能战，才能够避战”。没有任何追求和平、避战的意图与努力，只是要以扩大仇恨值与恐惧感换取选票，维护民进党政权。

民进党政府酝酿修改《全动法》，16岁以上不分男女“造册列管”；为弥补兵源不足，明年起，义务役将从四个月延长到一年，尚未开始实施，却提前爆出去年有4066名志愿役士兵要求退役；现在又打警察主意，将警察军队化，这些乱象充分证明蔡政府对国安议题束手无策，不惜破坏体制，造成台湾社会内部裂解。

许多美国学者专家对台湾的国防意识与决心持保留态度，美国史丹佛大学胡佛研究所访问学者布朗专文指出，为证明国防实力是可信的，台湾的国防预算及军队人数必须加倍；美国前国防部副助理部长科尔比也指出，面对人民解放军的威胁，台湾很明显地准备不足。以台湾少子化领先全球的趋势，加上民心涣散，对国防缺乏共识，要维持现有16万9千名兵力已属不易，遑论倍增；蔡政府执政七年举债逾1.9兆元新台币，如军备再大幅增加必将压垮财政。

民主党籍联邦众议员莫顿在一项研讨会中表示，“大陆非常清楚，如果入侵台湾，我们就要炸毁台积电”，他并进一步说明，“我并非提倡这个主意，我所表达的是这些确实是美国决策者间正热烈辩论的事情”。对美国百依百顺的蔡政府不敢公开驳斥莫顿，只能透过官方通讯社、网军侧翼、甚至莫顿本人厘清，他的谈话遭到断章取义。

外交部大动作澄清是欲盖弥彰，炸毁台积电并非莫顿原创，而台积电被视为是台湾的护国神山，也是重要国防资产，但为了“亲美反中”，蔡政府轻易将手中王牌让出，却又招致美国政客的轻蔑、粗鲁对应，代表了民进党国安战略溃败。

美国和大陆关系处于历史低点，民进党政府无法掌握机会，改善台湾安全形势，反而陷入空前安全威胁与危机之中，而美国和大陆一旦恢复对话，则暴露出台湾是局外人，是美国和大陆谈判桌上棋子，台湾问题由美国和大陆共管的残酷事实。

大陆外交部长秦刚与美国驻华大使伯恩斯在北京会面，中共中央外事办主任王毅与美国白宫国家安全顾问苏利文则在维也纳举行两次、长达10小时的会谈与接触，就推动美国和大陆关系，排除障碍，止跌企稳，避免螺旋式下降进行讨论，要求美国停止掏空、虚化一中政策是大陆的主诉求之一。

各界预期，北京会利用华府急欲恢复、维持双方沟通管道的机会要求美国做出让步。白宫资深官员会后表示，苏利文向王毅重申了“美国一中政策，反对任何一方片面改变现状，不支持台湾独立，希望两岸和平方式解决歧见”。美国清晰地重申美国政策，多少可安抚大陆的顾虑。

尤其值得注意的是，美国强调，尽管双方对许多有关台湾的问题看法不同，这次会议专注于过去40年在没有冲突之下，两国共同处理台湾问题，目标是继续向前行，也再度确定了美国和大陆共管台湾模式。

民进党执政下国防外交失能，竟企图以“民主对抗专制”作为总统大选诉求，掩盖“抗中保台”神主牌失灵，让台湾人民暴露于战争风险的事实。未来两岸是走向和平、对话、交流，抑或战争、对抗、交恶？2024总统大选无疑是转捩的关键，因此，这次大选也是战争与和平抉择的公投。