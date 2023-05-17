从房东到股东 深圳村集体闯入创投

来源：微信公号“南方周末”

作者：吴超

“集体资金参与股权投资，是创新性探索，为缓解创投行业的募资难带来了一条新路。”深圳坪山区国资局局长黄郁明在2023年5月5日举行的优质项目路演会上说。台下，坪山区186家股份合作公司负责人出席。

坪山区马峦股份合作公司董事长曾勇欢向南方周末记者介绍，过去两年，公司已经进行了两次股权投资。他近期也接到很多同行关于投资细节的咨询。

改革开放后，深圳对农村集体经济组织进行了产权改革，陆续建立股份合作公司，自主经营、自负盈亏。如今，深圳几乎每个村集体都有一家这样的公司。

黄郁明口中的集体资金，是深圳大大小小股份合作公司沉淀下来的银行存款。

2021年，深圳市国资委曾统计发现，深圳有近1000家村集体股份合作公司，总资产近2500亿元（人民币，下同），净资产超1200亿元，拥有超过1亿平方米物业，年收入超220亿元，年利润近100亿元。2021年三季度，银行存款超800亿元。

一直以来，股份合作公司有着刚性分红的需求，为了求稳，主要把闲置资金放在银行做定期存款，或是购买银行理财产品。如今，为何要去做风险更大的股权投资？

“保本的买卖越来越少”



“之前参观交流，发现福田区有个股份合作公司，已经是13个银行的股东。”曾勇欢说。银行存款的收益较低，部分股份合作公司便会拿出资金，试水向外投资。

1994年制定的《深圳经济特区股份合作公司条例》规定，股份合作公司可以成为有限责任股东。也就是说，可以参股其他公司。对投资而言，无论是初创项目还是成熟企业，都会在考虑范围内。

然而，村集体经济能否对外投资，每个城市政策不尽相同。佛山一位村委会主任向南方周末记者介绍，当地的村不允许利用闲置资金进行对外投资，只能与其他企业在村内合作开发，“比如村里出多少土地，占多少股份”。

2022年，经过朋友介绍，曾勇欢也遇到了一个拍下银行股权的机会。当时，广州一家村镇银行的某个股东出现资金链问题，其持有的该银行股权被拍卖，但经历了四次流拍，价格从4000多万元跌到了1500多万元。

从事过财务工作的曾勇欢，比对了该银行的营收等数据后，觉得是个机会，再聘请了一个从事过会计师工作的律师，帮助他们评估。最终，曾勇欢决定拍下这部分银行股权。据他介绍，1500多万，相当于公司银行存款的1/8。

虽然有风险，但曾勇欢认为以前的思路要变，因为“保本的生意会越来越少”。

一般来说，各大股份合作公司都会设立机制，超过多少额度的投资项目，需要董事会等机构同意。在曾勇欢的公司，超过100万元的重大事项投资，需要公司董事会、监事会、集体资产委员会和股东代表大会同意。

2020年修订的《深圳经济特区股份合作公司条例》中写道，以村民小组所有的集体财产为基础设立公司的，应当以村民小组村民为股东。以行政村所有的集体财产为基础设立公司的，应当以村民小组为股东。

通常，行政村之下会存在多个村民小组。曾勇欢的马峦股份合作公司属于后者，股东是各大村民小组。也就是说，并不需要全体村民投票。

据曾勇欢介绍，投资最后得到了村民小组股份公司董事会的同意，“作为董事长，就是一个职业经理人，投资有了收益，我也不会有佣金，股东愿意做，我们就去做。”

在街道办做备案时，曾勇欢也碰到过来自领导的疑虑：为什么别人不去拍股权，你要去拍？曾勇欢一番解释后，也得到了街道办的首肯。

然而，对股份合作公司董事长的考核不以盈利多少作为标准，许多董事长担心风险，轻易不敢投资。

曾勇欢介绍，近期深圳有一家股份公司负责人过来咨询，一个银行在和他们谈股权转让，他过来问交易要多久、走什么程序，“我介绍清楚以后，他决定不做，因为太繁琐了。”

“投资一定是在满足刚性分红的前提下进行的。”余音是深圳一家股份合作公司的董事长，此前有政府部门牵线，他们公司投资了一家银行的股权，“如果单独去投，基本上不可能，自己不是这个专业出身，看不懂。”

更让余音担心的是，经股东同意后才做投资，然而一旦失败，他仍然会面临来自村民的压力，“不可能说，亏了就亏了，大家同意投了，我管不了，总要有解释，有说法。”

王阳在广州一家私募基金公司任职多年，他向南方周末记者分析，股份合作公司单独投资，缺乏一套完整的风控机制，“我们有三十多个人去做合规尽调等工作，然后才会作出投资决定。”

首次控股基金管理公司



考虑到自行投资不够专业，深圳一家股份合作公司，还专门成立了基金管理公司。

深圳龙岗区国资委介绍，2017年，南岭股份合作公司成立了全省首家村集体经济控股的基金管理公司——南岭股权投资基金管理有限公司（下称“南岭基金”）。

随后一年，南岭股份合作公司又联合江苏的光缆企业亨通集团，以及政府引导基金，成立了深圳首只村集体产业投资基金。

据《深圳新闻网》报道，该只基金规模3亿元人民币，主要投向深圳市的科技型创业企业，投资领域为人工智能、5G产业链、电子信息、先进制造等深圳支柱产业和战略新兴产业。该基金由南岭基金公司管理运作。

公开资料显示，南岭基金投资的项目不仅在深圳，广州、北京等地都有涉及。2022年，南岭基金投资的海创药业在科创板上市。

“我们按市场化运作，和其他的私募基金没有区别。”南岭基金公司一位高管向南方周末记者介绍，因为投的项目都比较早期，还没有到退出期，所以没有盈利，但如果按项目估值来看，投资是赚钱的。

南岭村社区党委书记张育彪曾在接受媒体采访时表示，“村里主要给他们输送子弹。我们经常对项目有不同看法，他们会讲精准、谈风险，我反而想看奇迹。”

放在私募市场上来看，南岭基金管理的规模相对较小。随着市场竞争加剧，能否投到好的项目，是一个难题。

王阳向南方周末记者介绍，好的项目，普遍都会挑选资方，不需要单纯的财务投资者，要看你能给他们带来什么。更常见的做法，只能从小的项目开始投起，或者跟着更出名的机构一起投。

上述南岭基金高管介绍，现在还在创业早期，他们没有利润等考核要求，但长期的业绩压力还在，要上市、要盈利。加上项目回报周期长，可能长达十年，中途容易出现风险。

南岭基金成立至今，深圳股份合作公司之中，再未有第二家成立基金管理公司。

风险管控机制尚需完善



毕马威中国发布的报告显示，受到经济增速放缓，以及国际形势变化等因素影响，2022年募资市场遇冷。

同年，新成立基金数量和金额均呈下降趋势。新成立基金规模7071亿美元，同比下降12%；新成立基金数量8730只，同比下降10%。此外，中国PE/VC市场总投资规模为1155亿美元，同比下降32%。

资金雄厚的深圳股份合作公司，成为潜在的募资来源。股份合作公司自行投资，或是设立基金管理公司，都是个体行为。过去两年，深圳市国资系统正在推动股份合作公司进入股权投资市场。

2023年年初，罗湖区与深高新投举行股权投资基金签约仪式。蔡屋围等11家股份合作公司出资超1亿元，罗湖投资控股公司出资2000万元，与深高新投合作设立全市首只“市区国企+股份合作公司”股权投资基金，总规模达1.7亿元。

其中，罗湖投资控股为区属国企，深高新投为市属国企。

深高新投向南方周末记者提供的资料显示，深高新投将作为GP，蔡屋围等股份合作公司是LP。基金存续期7年，其中投资期5年，退出期2年。

工商资料显示，11家股份合作公司中，有10家投资超过了300万元，最多的一家投资了2000万元。

2022年，深圳坪山区也采取过类似做法。2023年3月，坪山区国资局局长黄郁明在接受媒体采访时介绍，“当时是以区产投公司作为发起人，区国资也出资一部分资金，成立了一只单项目基金，这只基金还是超募的。”

曾勇欢介绍，他们股份合作公司也参与其中，投了荣耀的项目。

2022年年底，罗湖还修订了基金投资风险补偿机制。股份合作公司投资市区国企成立或管理的创投基金、股权投资基金等项目1年以上，按照实际投资期限及投资额，每年给予年化1%且不超过100万元的扶持，扶持期限最长5年。

此外，股份合作公司退出该基金项目时，发生投资损失，在扣除获得的扶持资金的基础上，一次性给予实际投资损失50%且不超过300万元的风险补偿。

虽然政府有部分兜底保障，一旦项目没能成功上市，或者中途公司倒闭，股份公司也有亏损风险。此外，深圳并非每个区都有兜底措施。余音告诉南方周末记者，公司没这么多钱来投，而且不敢冒太大风险，当下不会考虑这种形式。

深高新投回复南方周末记者称，基金将按照市场化方式进行管理，他们并未提供类似兜底保障的措施。2023年2月，深圳市工业和信息化局等部门联合印发了《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》。文件中写道，要吸引股份合作公司富余资金进入风投创投领域。

然而，空闲资金进入风投创投领域后，如何平衡亏损风险，亏损后，责任如何评估，深圳市并未出台指导意见。

北京观韬中茂（深圳）律师事务所合伙人律师蔡国坚是深圳宝安人，长期从事投资并购业务，也是股份合作公司股东。他向南方周末记者介绍，“如果股份合作公司投资亏损，谁来担责，暂时没有法律规范和公司章程来规定”。

与此同时，股份合作公司是否应当介入股权投资市场，在深圳当地也有不同声音。一位经常与股份合作公司打交道的深圳官员告诉南方周末记者，国企与股份合作公司合作的形式，并不是市场化的方式。深圳民间创投资金活跃，更缺项目。

龙华区政府官网显示，截至2023年2月底，深圳辖区登记的私募基金管理人3555家，管理基金数量2.16万只，管理基金规模2.2万亿元，位居中国第三，仅次于北京、上海。

2023年5月9日，针对股份合作公司从事股权投资的问题，南方周末记者向深圳市国资委发送了采访函。截至发稿时，未获回复。