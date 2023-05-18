台湾已是美防长眼中的下一个乌克兰？

来源：台湾中时新闻网

作者：杨永明

日媒报道，本周将在广岛市举办的G7峰会，预计将于联合声明中载入“台湾海峡和平稳定的重要性”，这是延续过去两年的作法，在此同时，美国国防部却也提出将扩大台湾军事援助的计划，可见两岸之间仍充满冲突隐忧。

在两岸冲突压力的增加之下，G7在领袖声明中表达对台海和平的关切，显示对地区稳定的重视，也看出世界上大部分的国家都和台湾人一样，希望两岸可以和平、不要战争、不要无辜的伤亡。

然而，这两天美国国防部长奥斯汀表示，美国很快就会透过国会去年批淮的总统拨款权，提供台湾“额外重大安全援助”。而报道中最值得警惕的，报道指知情人士表示“拜登政府打算比照对乌克兰军援的紧急授权，运送价值5亿美元的武器援助给台湾，美方已采这种方式军援乌克兰至少35次。”

当美国对台湾的军售，已经从过去正规管道运作，变成比对乌克兰军援的授权，是觉得台湾已经在开战边缘？还是美国已经把台湾当成下一个乌克兰？

我之前就不断强调，台湾国防应该是“三分军事、七分政治”，强化军备增强有助自我防卫能力，但不能一昧备战而不知避战，加上民进党政府不断触动两岸敏感神经，关上了沟通的大门，导致役期要延长、警察要国防、美国要用乌克兰模式军援台湾。

然而，蔡英文执政下民进党总是逆其道而行，也很难想像赖清德若担任总统能有所扭转，因此支持台湾安全与台海和平的台湾人必须团结下架民进党，让台湾摆脱成为部分美国政客设定的代理人困境，实现长期稳定的发展，不牺牲无辜的生命，别让我们的家园曝于战火之中。