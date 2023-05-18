侯友宜须展现领袖气势，并争取郭台铭合作

来源：台湾联合报社论

在内外高度悬疑下，国民党中常会拍板通过征召新北市长侯友宜为2024总统参选人。积极争取提名的鸿海创办人郭台铭，经主席朱立伦沟通，临时取消后续的造势和餐宴，表现出君子风度。郭台铭昨天也在脸书发文，表达支持侯友宜参选，并称许他是党内最佳人选，并已于前夜当面向他致贺。至此，国民党初选提名可能造成撕裂的疑虑，应可烟消云散。

一个月来，郭台铭在全台造势，除为自己营造可观声量，也对国民党慢半拍的提名大戏具有热场作用。尤其，他旗帜鲜明的“中华民国派”形象，尖锐抛出疫苗质问及经济倡议，都有助蓝营支持者提早凝聚。原本迟未表态的侯友宜，在此期间，则成功出面协调了几场党内立委初选之争，展现领头羊气势。他在新北议会面对绿营议员的考问，也不卑不亢，轻骑过关。

这样的初选竞争，比起民进党内“不竞”即定于一尊，其实更具挑战性也更符民主精神。外界原本担心，万一两人民调极为接近，领先者的幅度仅在两三趴之间，国民党将如何取舍提出强者，而不致引发另一人的反弹？所幸，这次国民党的提名设计，除了一般的民调数字，还加入对蓝营立委及执政县市的意见征询。如此一来，即可在一般庶民及政治菁英的成熟意见上取得平衡，同时也避免可能被对手阵营灌水的民调失真。

事实上，郭台铭目前尚不具国民党员身分，而他上次愤而退党的不愉快经验仍印在人们记忆中；而朱立伦却主动将他纳入初选评比，应是别具巧思的破格作法。其目的，即希望藉此争取郭台铭的认同与回归，并在最终成为国民党2024大选的助力。对于这项机会，郭台铭应该心存感谢；毕竟，这是他多年来最能公开挥洒、畅所欲言的一次。至于他为何最后未能雀屏中选，郭董日后或可好好向蓝营立委及县市长请教，大家担心的应不是他的能力，而是他的“暴冲”。例如，他谈到政府要当成企业来经营时，脱口说出“不要议会监督”，确实会挑起人们对“独断”的联想和恐惧。

侯友宜这次出线，不仅背负着国民党“重返执政”的期待，也承担着许多民众“下架民进党”的渴望。因此，他绝对不能轻忽自己的角色，必须全力以赴，除了号召党内团结，更要放大眼光争取所有可能的结盟力量，才可能达成任务。亦即，“侯侯做代志”的台词已难满足民众所需，侯友宜必须拿出更强有力的诉求，对执政党作出更犀利的批判，对选民作出更热情的呼唤，对党内外展现更具瞻瞩的领袖魅力，尤其积极争取郭台铭的相助。如此，蓝军才有攻顶胜利的机会。

这次，朱立伦在党内党外的怀疑论中通过征召侯友宜，并让郭台铭输得心服，表现无私而稳健，值得肯定。但在征召过程，国民党内部挺郭、挺侯者各不相让，并数度传出奇怪的耳语及运作，双方可能各自留下心结。这些，在昨天中常会拍板征召侯友宜之后，双方都应该捐弃成见、放下扞格，共同携手往前看。国民党2024的最佳出路，就是团结一切可能的力量，从民进党手中取回政权，让台湾回归正常发展，让人民的生活获得改善，此外别无悬念。这不只是侯友宜的责任，也是所有蓝营人士必须努力说服选民的事。

国民党起步已晚，又处于资源不足的劣势，无论如何没有本钱再内耗。侯友宜具有亲民务实形象，也了解民间疾苦，唯经济及涉外经验有待加强，这点或许可向郭台铭请益。