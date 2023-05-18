来源：台湾中时新闻网

作者：陈国祥

七大工业国家（G7）近期举行峰会，对“经济胁迫”强烈谴责，剑指中国溢于言表，但未激起太大涟漪，显示国际秩序快速翻动，既往执牛耳的国际组织已失去主导力。

长期以来，由美国单极主导国际秩序的格局发生重大变化，后西方世界正在形塑，中国、印度、土耳其、巴西和俄国等大国不安于现状，而致力于追求多极世界秩序，期盼能按自己的方式行事。

即使美国能维系西方及东北亚国家的表面团结，但其全球影响力已减弱，世界正走向多极化，非西方国家积极参与全球各领域的竞争，谋求各自利益，不再被集团阵营限制。正是由于这个多元分化与各为己谋的趋势，美国及其盟邦以外的国家一方面对美国霸权出现更强的离心力，另一方面则对中国促进的新秩序产生向心力。

欧美日等强国以外的国家不想再选边站，他们其实并非简单地选择“不结盟”，而是干脆选择“不去结盟”，就是与现存西方主导的世界秩序的强权保持距离，寻求各自独立发展的路径，谋求合乎自身现实利益和发展前程的国家交往。多极化世界的形成，这与美中新冷战的新格局相互呼应。

1998年亚洲金融风暴和2008年全球金融风暴惊醒亚洲和南方国家，他们对以美国主导的全球管治及政经系统失去信心，亟欲另谋蹊径。2000年代“金砖国家集团”（BRICS）的诞生便标志着中国及南方国家加大力度争取以自己的方式谋求发展。2012年起北京带头成立另类全球管治系统（包括亚投行、金砖国家新开发银行和丝路基金等），冲击且削弱二战后以美国利益为首的全球管治系统的合法性和超然性，“去西方化”的进程趋于强劲。

“不去结盟”的具体做法是利用国家经济和区域经济化的手段去与传统西方大国周旋，一方面减低对西方大国的依赖，另一方面能透过经贸合作制造属于自己的政经发展纽带，确保可持续发展的自主空间。后西方多极世纪秩序的基本特色，是基于各自的利益和特殊发展需要，去组成不同地缘政经集团和区域经济，促使世界成为具多个权力中心的格局。

美国与整个西方在国际经济体系中的份量持续降低。中国的GDP增长快速，长期已占世界GDP增长的30%，已成为世界第一大贸易国，也是140多个国家的第一大贸易伙伴。即使美国能把整个西方，都绑到自己对抗中国的战车上，也已无法掌控全局。

今年国际形势丕变，更具关键性意义的是国际组织正在快速重组。中国主导的上海合作组织与金砖国家，阵容不断扩大，一些国家都排着队要加入。另有一些中东国家都是对话伙伴国；准备加入金砖国家者更接近20个。这些国家组合而成的集体力量及产生的共济效应十分可观。世界不再是单极主导，而是朝多元结构发展，美中两强分庭抗礼的时代正在形成中。

（作者为资深媒体人）