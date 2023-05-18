觥筹交错间谁是世界老大 北京“小国外交”或正中G7软肋

来源：彭博社

中国、俄罗斯、美国与其盟友都在努力拉拢其他国家加入己方阵营，一场针对全球影响力的争夺俨然有愈演愈烈之势。

当今多极化的世界格局包含诸多对立因素，各国对俄乌战争的不同立场就是最明显一个例子。预计未来数月的一系列高端政治会议上这点将更加表露无遗，首先是5月19日在日本召开的七国领导人(G7)峰会。据彭博新闻社所见到的文件及来自知情人士的消息，G7和欧盟领导人淮备对特定的几个国家推出拉拢计划，以对抗中俄的影响力。

该战略涉及加强与巴西、越南、南非和哈萨克斯坦等所谓中间地带国家的合作，目标是实现与这些国家的高度互动，改善现有基础设施项目的协调，以及为每个被确定为关键伙伴的国家定制行动计划。

此举无异于承认相比西方国家，中国的散点式外交、对海外的基础设施投资，以及俄罗斯在武器，核能技术和化肥方面的供应对中间国家吸引力更大。知情人士说，G7努力的核心已经从价值为导向的无形输出转向基于贸易、安全等的有形示好。

美国负责西半球事务的助理国务卿Brian Nichols说，“重要的是为我们所在半球和世界各地的国家提供选择，华盛顿需要向各国提供明确的想法和愿景，阐述如何才能取得经济成功，同时明明白白告诉他们像中国这样的国家有些承诺是不会兑现的”。

虽然G7盟友悉数对俄罗斯实施制裁且与美国一样基本都对中国抱有国安方面的担忧，但能向中间国家开出“好条件”的绝不是只有它们。当拜登和其他G7领导人在广岛坐下来开会时，中国国家主席习近平将在未来两天于西安举行中国-中亚峰会。

今年7月，俄罗斯总统普京将在他的家乡圣彼得堡接待非洲领导人。俄方把能源价格升高引发的通胀以及非洲国家深受其害的粮食短缺问题都归咎于西方制裁，而非俄罗斯对乌克兰发动的侵略行动。预计在圣彼得堡普京还会强调这个观点。

到了8月，由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非组成的金砖五国将在约翰内斯堡举行会议，迄今已经有19国提出希望加入该组织，南非称金砖国家将在峰会期间讨论共同货币计划。这两个事情对于北京都是好消息，因为中国是第一个倡议金砖国家扩容的，而且也支持金砖国家间的贸易采用美元以外其他货币。

两位来自中间国家的政府官员表示，近年来世界格局发生巨大变化，西方大国失去了昔日可以向发展中国家施压的政治和经济影响力。一位官员说的更为直白：与其讲我们需要西方，不如说它们更需要我们。

上周发生的事情可以看出这种关系的敏感性。美国驻南非大使指责比勒陀利亚向俄罗斯供应武器，兰特兑美元随即创下历史新低，双方不得不迅速采取行动来扑灭矛盾。虽然南非是G7峰会常客，但今年日本也邀请了目前由科摩罗担任轮值主席国的非洲联盟派代表出席G7峰会。

G7的盟友之前曾试图对抗中国的影响并出台了一些希望可以分庭抗礼的举措，结果却是喜忧参半。不过知情人士称，俄罗斯对乌克兰发动的战争给这些努力注入了新的使命感，尤其是当莫斯科变本加厉传播虚假信息，利用非洲、拉美和更广泛的“全球南方”(Global South)地区反西方情绪制造矛盾时更是如此。

“国际社会正处在历史性的十字路口，进入合作与分裂相互交织的时代，”日本内阁府负责公共事务的官员四方敬之(Noriyuki Shikata)表示，“这使得G7与新兴和发展中国家在全球事务上的战略合作变得更加重要”。

美国国务卿布林肯4月18日在与日本首相岸田文雄举行的联合新闻发布会上说，“我认为我们花了大约三分之二的时间讨论对‘全球南方’国家的关切”。

鉴于当前普遍存在的不信任甚至怨恨情绪，G7面临的挑战令人生畏。

知情人士透露，担任G-20轮值主席国的印度希望保持战略自主权，在与美国打交道时采取在商言商的“交易方式”。如果要印度在中国和西方之间选边站，新德里会站在华府和四方安全对话这边。但要是让它在西方和俄罗斯之间做选择，新德里会更加偏向莫斯科，只是表面上会通过采取中立路线来打掩护。

印度依赖俄罗斯提供武器，包括部署与中国接壤的边境。印度现有的安全和外交政策对美国有着很深戒心。西方提供的一切东西都有价码，无论是摆在明面上的还是桌子下面的。比如说，一旦形势需要，美国就会拿印度的人权和新闻自由开刀。知情人士说，印度在与莫斯科打交道时没有这样的顾虑。

越南是G7峰会关注的又一个中间地带国家，同样也是快比较难啃的骨头。虽然拉拢越南有利于摆脱对中国供应链的依赖，但像苹果公司这样的美企目前仍在中国制造产品，事实上越南也不可能仅仅因为边界争端而无视中国这个巨大的消费市场。因此，现在中国仍然是越南最大贸易伙伴国，美国虽然是第二，但与中国有很大差距。

与此同时，越南官员对俄罗斯入侵乌克兰一直相对沉默，因为该国与俄罗斯有着长期的安全伙伴关系，最早可以追溯到越战时。南非国际关系和合作部部长Naledi Pandor表示，这也是非洲的一个考虑因素，因为俄罗斯向解放运动提供了武器 ，整个“非洲大陆都知道这一点”。

有一份文件列出欧盟计划加强与四个试点国家的联系，分别是巴西、尼日利亚、哈萨克斯坦、智利。但个计划要在南美推行可能尤其艰难，随着中国在该地区的影响力日增，美国的传统“领地”正在变小。一直是美国坚定盟友的哥斯达黎加总统Rodrigo Chaves在接受采访时说，华盛顿需要“重新调整”对该地区的关注程度，因为现在的联盟“似乎比以往任何时候都更脆弱”，美国在当地的稳固盟友少之又少。

巴西已经成为了一个风向标，总统卢拉正在努力确立自己作为全球政治家的地位。作为计划的一部分，欧盟将寻求与巴西重启战略伙伴关系，同南方共同市场(Mercosur bloc)达成贸易协议，并加强安全和国防合作。

虽然不满卢拉的对华策略及其有关乌克兰也要为战争负责的言论，但美国仍宣布计划动用5亿美元来保护亚马逊河。美国驻联合国大使Linda Thomas-Greenfield本月访问了巴西，强调作为与这个拉美最大经济体“战略关系”的一部分，美国将在当地进行投资和创造就业。

三位知情人士透露，卢拉在一开始被邀请参加G7峰会时相当犹豫，不知道主办方会把他安排在哪个位置，他可不淮备就为了那张集体照而千里迢迢旅行。据悉卢拉政府有一个普遍观点，那就是G7虽然有种重要象征意义，但毕竟代表的是旧时代和正在衰落的秩序。

德国总理朔尔茨今年早些时候访问了巴西利亚，布宜诺斯艾利斯和圣地亚哥，并计划今年晚些时候在柏林与卢拉内阁官员举行联合磋商。其一位高级幕僚透露，朔尔茨希望欧盟达成的协议能更好地反映出欧洲不是只想单纯进口锂等原材料，而是会鼓励将涉及加工的价值链也放在原材料产地国。

G7与欧盟还会更加关注于防范逃避制裁的行为，尤其加强对军民两用商品的监控。俄罗斯一直在试图通过哈萨克斯坦、阿联酋和中国等第三国进口这些被禁技术以绕过限制措施。

堵上哈萨克斯坦这个“漏洞”是行动计划中欧盟确定的关键目标之一。美国和欧盟官员4月联合访问了哈萨克斯坦，提出愿意帮助该国将堵住制裁漏洞带来的经济影响降到最低。

拜登政府官员表示，他们不是在要求这些国家从美国和中国间二选一，而是希望营造一个国际环境，让各国政府不受大国的胁迫。不过，习近平指责华盛顿意在“遏制”中国发展，甚至美国盟友也被迫紧跟华府采取出口管制行动，阻止中国获得先进的军民两用技术。

与此同时，中国也在以自己的方式发挥外交影响力，疫情期已经打下一定基础，而现在按照一位在北京的西方外交官的话说，中国当局正在“迈开大步”。China Global South Project的Eric Olander表示，中国和美国有一个很关键的不同点，那就是北京当局采取的是“小国外交”策略，正是凭借这一点，北京可以在联合国为自己拉到票数，让所有人都大吃一惊。

“当我们还在思考另一种方式时，习近平正在与多米尼加总理通电话。这是一个只有75,000人的加勒比海岛国，”他说。