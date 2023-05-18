绕不开的俄罗斯 美欧手腕和北京相比高下立现

来源：香港01

作者：郑真

中国中亚领导人峰会5月18日至19日在中国西部城市西安举行，这是中国精心安排的重磅主场外交。

从中国官方的宣介看，此次峰会预计会将中国-中亚机制固定下来，成为日后中国同中亚国家打交道的主要方式。

虽然中亚作为一个整体同世界上大多数国家都建立了“C5+1”机制，但是中国-中亚机制之所以重要，在于打破了以往中国联合俄罗斯同中亚国家打交道的惯例。

以往中亚国家和中国的合作大都有俄罗斯的见证，比如说上合，中俄是这其中的双重驱动。而中国和中亚的合作机制，是中国和中亚的单独合作。这是上合中的上合。中国推动以我为主的外交佈局，是保障绝对安全不受他方掣肘的表现。中俄关系高水平之下，中国-中亚机制得以推进，说明在中俄关系当中中国的主导权分量变得更重了。

中国-中亚机制和欧盟美国日本同中亚的合作机制是不同的。俄罗斯在中亚有强有力存在，一直视中亚为后院。任何国家和中亚打交道施展自身的战略目标都不可能不考虑俄罗斯的因素。

强龙不压地头蛇，中国首先获得了地区大国俄罗斯的认可，其次才开始推进同地区国家的单独合作。中俄关系足够好，才有今天中国-中亚合作机制化的空间。中国足够强大，才有中亚国家有动力集体同中国合作。

相比之下，美欧一边推进北约东扩，一边将手伸向中亚同俄罗斯展开地缘战略竞争，实际上是不明智的。毕竟，有俄罗斯的警惕在，中亚同美欧合作时不可能完全敞开怀抱，自然合作的水平也不会很高。

中国没有同俄罗斯展开地缘战略争夺的意图，但中国同中亚的合作会否削弱俄罗斯的存在？中国和俄罗斯的新型大国关系构建已经有相当长一段时间，中国非常懂得如何尊重俄罗斯，如何依仗俄罗斯，如何获得俄罗斯的支持。

在俄罗斯都极力希望乘借中国发展的风帆时，有什么理由阻止中亚国家拥抱中国这一超级大市场呢？无论是俄罗斯还是中亚，积极发展同中国的合作关系，是共识。相信俄罗斯对中国和中亚的合作是不可能反对的。

中俄关系的这一步棋，不只是共同应对美欧的战略进攻这么简单。中俄蒙、中俄朝、中国和中亚、中国和印巴，种种关系的稳定和合作推进，俄罗斯都是至关重要的因素。稳定了中俄关系，就等于稳定了中国大部分的陆上邻国关系。俄罗斯或许发挥不了积极促进的作用，但是只要不扮演破坏者的角色，中国就拿住了大半个局面。

美欧和俄罗斯的地缘争夺你来我往、旷日持久。欧盟担忧俄罗斯突如其来的进攻，俄罗斯担忧北约日益兵临城下的威慑，美国以保护者的姿态协助欧盟对抗俄罗斯。互信不足，安全从未有保障可言。欧盟没有想过同俄罗斯改善关系，构建稳定的关系网络吗？

在美国的加持下，即便欧盟想过，这一诉求也不容易实现。在没有争斗就没有胜负也就无利可图的价值观念下，美欧同俄罗斯的和解几乎是一道无解题。敌人的存在或许可以让美欧保持警醒与团结，但是也要承担处处有俄罗斯掣肘的痛苦。

尽管中美欧都正和中亚国家畅谈“C5+1”合作，但本质上，只有中国和中亚的合作才是有潜力的。中亚国家不是不清楚美欧的拉拢，也不是不清楚俄罗斯的忌惮。真正的发展是以合作促合作，而不是为了以合作之名行斗争之实。