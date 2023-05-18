侯友宜将“赢”得或“迎”来什么？

来源：台湾联合报

作者：高永光

侯友宜终于正式获得国民党征召，代表国民党角逐2024年台湾总统。

首先，尽管很多人不喜欢朱立伦，也怀疑朱在2024年的大选中有私心，征召侯友宜还是不得不肯定朱是以“大局”为重。

但接下来对朱历史定位的真正考验，那就是国民党不分区立委的名单，朱是否在其中？是否排名第一？以及一旦侯友宜当选，朱是否组阁？朱立伦的“无私勇气”，可能才是真正促成国民党团结，及能否促成“非绿大团结”的凝胶！

另一个问题是侯会不会“赢”得总统大位？郭台铭在下了很大的功夫去角逐国民党的征召后，在获知侯将被提名，及国民党中常会正式宣布征召前，就在脸书上向侯恭喜，展现其胸襟及政治风度；观其脸书下端的留言，赢得相当多国民党政治人物及支持者的肯定。其实，郭的政治成熟度比起4年前，令人刮目相看。

为了争取郭的支持者，“侯郭配”应该是上策；依惯例，国民党副总统候选人，由总统候选人决定，朱立伦固然可以影响，但还是看侯有没有“睿智”及“容人”的雅量。因为，如果郭成为副总统，依其性格，不可能是一个没有“嘴巴”及“胆子”的副手。但“侯郭配”才有可能赢得泛蓝的大团结，而泛蓝的“大团结”只是可能下架民进党的先决条件之一。

侯友宜要“赢”得总统，还有另一个中介变数，那就是柯文哲。就在侯被征召的相同时间，柯文哲也被民众党提名，参选2024年总统。柯的参选，不在赢得总统大位，而在于帮民众党扎根选民，企图奠定台湾第三个政党的基础；其最大的期望，应该是争取更多立委席位，特别是不分区；另外，则是期待能形成“联合政府”。联合政府包括立法院问政的联合阵线，以及真正行政权力分配上的“联合内阁”。

如果国民党能赢得立法院的多数席次，当然没有必要组建“联合内阁”，但目前的政治生态，国民党要赢得立法院的“稳定多数”，应该不容易。这应该是柯P提出“联合政府”的用意，柯P的支持者要形成“弃柯保侯”的投票行为，总统大选不会“三脚督”到底，当然要以国民党能够正面回应“联合政府”为前提。

事实上，“联合政府”或“联合内阁”，在陈水扁时代就曾出现“类联合内阁”，唐飞和郝龙斌加入陈水扁政府，就是以个别国民党党员身分组阁及入阁。但个人评估，柯P应该期待的是“党对党”的“联合内阁”（即真正的“联合政府”）。

因此，侯要赢得2024总统大选，需要胸襟及智慧，“纳郭”是第一策，正面回应柯P的“联合政府”是第二策。

结论是，如果“诸侯”（朱、侯）有雅量、有智慧、有眼光，下架绿色民进党，除了赢过赖清德，也会迎来台湾第一个“联合政府”的局面。

（作者为台湾政大国发所兼任教授）