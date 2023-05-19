总统参选人就位 侯友宜、赖清德、柯文哲各有罩门

来源：台湾《世界日报》

作者：蔡晋宇、林缙明、张曼苹

蓝绿白三位总统参选人就位，各有隐忧。民进党赖清德民调虽领先，但内有英系团结习题、外有青年票源开拓有待提升；国民党侯友宜要面对辞不辞市长问题，还要处理泛蓝与非绿阵营整合，关关都是挑战；民众党柯文哲若支持度拉不上来，必须全力争取立委席次，有无蓝白合作空间恐陷长考。

赖清德与蔡英文总统的“英赖心结”讨论已久，英系不至于在大选中扯后腿，但赖的竞选团队重要位置未见英系成员，团结习题恐如影随形。

另外，赖在年轻族群支持度落后，“同理心”也是赖团队另个重要课题，民进党官方社群平台17日以诈骗简讯为题材奚落郭台铭，“打诈国家队”带头大开诈骗简讯玩笑，看在曾经受骗的民众眼里，不知作何感想。这两天，赖在房价议题发言同样少了同理心，就算房价微幅下降，民众痛苦指数仍是天文数字，赖怎好意思当政绩说嘴？

“新北市民不要兼差市长…请侯市长像个汉子，辞掉市长再参选…”国民党征召侯友宜后，民进党新北市议员就大炮猛轰，这出连续剧势必演到明年1月投票前，未来几月要保证市政不出包，是严峻挑战。

另外，虽然郭台铭已表态支持侯友宜、韩国瑜也多次强调会支持党提名人，但支持者不见得埋单，侯友宜如何展现诚意让挺郭派、挺韩派来归？没那么简单。

柯文哲隐忧是民调能否冲高，参选到底战略目标要转为争取立委最大席次，让三党不过半，让民众党拥有话语权、保留推动联合政府理想。当柯与民进党撕破脸后，是否在部分立委选区蓝白合作求取政党利益极大化，是关乎民众党能否成关键第三势力的严肃课题。