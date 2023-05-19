“匕首”大战“爱国者”，俄乌导弹攻防战升级

来源：澎湃新闻

作者：谢瑞强

俄乌冲突上演导弹攻防战，乌克兰“爱国者”防空导弹大战俄罗斯“匕首”高超声速导弹。

俄罗斯国防部5月17日称，在16日基辅进行的“匕首”导弹袭击打中并摧毁一座多功能雷达站和五个“爱国者”防空系统发射装置，而不具名的美国官员则表示，乌克兰正在使用的美制“爱国者”防空系统可能因俄罗斯的袭击而受到损坏，但没有被摧毁。

“一场精心策划的打击行动”

据路透社17日报道，两位不具名的美国官员表示，乌克兰正在使用的美制“爱国者”防空系统可能因俄罗斯的袭击而受到损坏，但没有被摧毁。一位不具名的美国官员援引初步信息称，美国和乌克兰已经在讨论修复该系统的最佳方法，目前看来，该系统不一定要从乌克兰运出。这位官员补充说，未来几天美国将对相关情况有进一步的了解，有关信息也会随时更新。

对于俄军摧毁“爱国者”防空系统，乌克兰空军发言人17日对此表示否认，但也没有向外界透露是否受损。乌克兰空军发言人尤里·伊纳特对乌克兰电视台表示：”我想说：不要担心‘爱国者’的命运。”“‘爱国者’是一个系统，系统内的设备相距一定距离部署，不是一两枚导弹可以全部摧毁的。”

这场乌军装备的美制“爱国者”防空反导系统大战俄军“匕首”高超声速导弹引发了外界的高度关注。

作为实战经验最丰富的反导系统，“爱国者”是西方向乌克兰援助的多种防空系统中最受关注的武器，整个系统包括雷达、发射装置、指挥控制和电源等分系统。报道称，“爱国者”系统是西方国家向乌克兰提供的一系列先进防空装置之一，旨在帮助乌克兰抵御俄罗斯针对其关键基础设施、电力设施及其他地点的空袭。

去年12月，美国宣布将向乌克兰提供价值18.5亿美元（24亿新元）的军事援助，其中包括“爱国者”防空导弹系统，今年1月，德国也宣布向乌克兰提供“爱国者”。美国有线电视新闻网（CNN）此前报道称，乌克兰至少收到了两套“爱国者”反导系统，一套来自美国，一套来自德国。

上世纪80年代研制成功的“爱国者”一直在改进，主要有PAC-1、PAC-2和PAC-3三个主要型号，美德两国和乌克兰都没有向外界透露援助的“爱国者”系统是哪一种型号。当时外界普遍分析，美德两国可能不会向乌克兰提供最先进的PAC-3，很可能是PAC-2家族。但从此次导弹攻防作战坠落的“爱国者”导弹残骸来看，乌克兰获得了先进的PAC-3导弹。

军事专家韩东告诉澎湃新闻，从网络上流传的残骸照片来看，乌克兰装备了“爱国者”PAC-3 CRI导弹，虽然不是PAC-3家族的最新型号（最新型号是PAC-3M SE），但相比PAC-2导弹，反导性能有进一步提升，这也证明西方的军援“下血本”，同时也想借助俄乌冲突检验武器的实战能力，为武器和战法改进提供依据。

根据乌克兰军方的说法，俄军为了摧毁乌军的“爱国者”系统，16日从多个方面发动了猛烈攻击：从战斗机发射了“匕首”高超声速导弹、从黑海发射了“口径”巡航导弹和从陆地发射了“伊斯坎德尔”-M战术弹道导弹，袭击来自北部、南部和东部，导弹发射总数为18枚，其中六枚是“匕首”导弹，18枚导弹全部被击落。

俄国防部16日对此次袭击也发布了消息：“今天凌晨俄武装力量用空基和海基远程高精度武器对乌军分队驻扎点以及从西方国家运抵的弹药、武器和军事装备储存地发起了集中打击，打击目的已达到，所有指定设置均被击毁。”

对于乌军拦截六枚“匕首”导弹的说法，俄罗斯国防部部长绍伊古16日进行了回应，绍伊古表示，乌方所报的拦截到的俄“匕首”导弹的数量是俄方发射数量的三倍。

“综合各方信息，俄军为了摧毁这个‘爱国者’导弹阵地进行了精心策划，动用了巡航导弹、高超声速导弹和战术弹道导弹，从不同方向，多个空域进行饱和式打击，有走高空的弹道导弹，也有走低空的巡航导弹，”军事专家张学峰分析表示，“目的就是让乌军防空顾此失彼，而且还有由巡航导弹改装而来的电子诱饵弹参战。”

“打击‘爱国者’导弹阵地不仅有削弱乌军防空能力的军事目的，还有政治目的，由于援助‘爱国者’系统被西方视为对乌克兰的坚定支持，打击‘爱国者’也是俄罗斯向西方表达不满的一个方式。”韩东分析认为。

美国军事网站“战争地带”（The War Zone）刊文称，“爱国者”导弹系统不是神话，与其他反导系统一样，“爱国者”也会失败。

在这之前，“爱国者”和“匕首”已经有一次交手记录。乌克兰空军5月6日在社交平台上发布消息称，当地时间5月4日晚，乌军击落一枚从俄罗斯境内由米格-31K发射的KH-47“匕首”高超声速导弹。5月9日，美国五角大楼证实，乌克兰用“爱国者”防空反导系统拦截了俄军发射的“匕首”高超声速导弹。俄军方尚未对此消息进行回应。

攻防战升级

俄军使用“匕首”、“口径”等先进对陆攻击导弹攻击乌克兰目标，乌军则使用“风暴阴影”巡航导弹和“雷霆”-2弹道导弹进行回击。

在过去一年多时间里，在使用远程导弹打击陆地关键目标方面，俄乌冲突基本呈现出一边倒的态势，即俄军拥有各种类型远程导弹，俄军根据需要随时发动远程打击，而乌军缺少这种导弹，反击战果寥寥，但随着英国向乌克兰提供“风暴阴影”导弹，态势出现了一些新变化。

俄国防部16日发布消息称，防空系统装备在一天时间内拦截了七枚“风暴阴影”远程巡航导弹，三枚“哈姆”反雷达导弹以及七枚“海马斯”火箭弹。此外，还摧毁了22架乌军无人机。

“乌军在使用‘风暴阴影’导弹时，还动用了反辐射导弹、空射诱饵等武器，这种比较复杂的战术可提高导弹的突防能力，同时也表明乌克兰空军作战能力的一定的复苏。”张学峰说。

13日当天，俄军有四架军用机在俄乌边境附近坠毁，有分析认为，这四架军用机是被乌克兰方面击落。综合俄塔斯社、美“政客”网站的消息，坠毁的俄罗斯军用机分别是一架苏-35战斗机、一架苏-34战斗机和两架米-8直升机，坠毁位置在俄罗斯布良斯克地区，距离俄乌边界约50公里，机上人员均已死亡。

美国有线新闻网（CNN）11日报道称，英国向乌克兰提供了“风暴阴影”巡航导弹，该导弹是一种具备隐身能力的远程巡航导弹，由英国和法国联合开发，通常从空中发射。“风暴阴影”巡航导弹的射程超过250千米，与乌克兰长期要求的美制地对地“陆军战术导弹”（ATACMS）的射程能力相差无几。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方对英国向乌克兰提供“风暴阴影”巡航导弹持负面态度，俄罗斯方面会采取必要的回应措施。

12日向卢甘斯克发射“风暴阴影”巡航导弹的乌军苏-24战机及对其进行掩护的米格-29战机均被击落。消息称，乌克兰空军战机对卢甘斯克市的Polipak聚合物产品企业和Milam肉类加工厂实施导弹打击，使用的是英国向基辅政权提供的“风暴阴影”导弹，虽然伦敦曾称该导弹不会被用于打击民事目标。对于俄罗斯国防部的说法，乌军还未进行回应。

除了“风暴阴影”导弹，乌克兰还开始使用被称为乌克兰版“伊斯坎德尔”-M的战术弹道导弹，在该导弹出现之前，乌军则使用少量的射程仅有120千米的“圆点”-U战术弹道导弹进行攻击。

据《军事观察杂志》5月8日报道，俄罗斯在克里米亚半岛的防空部队6日拦截了两枚乌克兰“雷霆”-2弹道导弹。“雷霆”-2是乌克兰从2014年开始研制的一款新型战术弹道导弹，技术与俄罗斯“伊斯坎德尔”-M存在联系，外形上也相似，导弹最大射程500千米，该导弹计划在2022年完成测试工作，俄乌冲突爆发可能影响了定型工作，直到今年3月才开始在战场上使用。

“随着西方援助的巡航导弹和防空导弹到来，加上‘雷霆’-2导弹投入使用，俄乌双方的导弹攻防战将更加激烈。”韩东认为。