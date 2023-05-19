北约于东亚的战略意图 如何冲击地缘局势

来源：明报

作者：李克贤

北大西洋公约组织（北约）是一个军事联盟，若成员国被别国攻击或入侵，其他成员国有责任提供军事援助，或履行集体自卫权。北约成为二战后成功威慑苏联及保障西欧国家安全的经典例子。依俄罗斯总统普京所言，其对乌克兰发动“特别军事行动”的其中一个原因正是北约东扩；中国也一直主张美欧需认真关注俄方的国家安全考虑。北约影响力可见一斑。

就在俄乌战争胶着之时，日本外相林芳正证实，北约有机会在东京开设首个亚洲联络办事处。中国跟与美国为主的西方阵营近年关系转差，台海局势日渐升温。北约向来的关注点是大西洋及欧洲，近年于非洲有扩展人道主义任务，但其放眼东亚，少不免挑动北京神经。这是否意味着北约“东扩”的先兆，其战略意图为何？北约可在东亚地区投放多少心力？这个军事联盟会为东亚带来什么冲击？

北约战略意图为何

早期北约在东亚的关注点主要是朝鲜，前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）表明美国受朝鲜攻击的话会行使集体自卫权。而出于自身安全考虑，日本前首相安倍晋三一直拉拢北约，2007年他称日本与北约在面对全球挑战方面有共同责任；在他的第二个首相任期，2013年日本与北约确立联合政治宣言，双方就反恐、网络安全、防止大杀伤力武器扩散等议题交流。 2015年日本表示希望参加北约导弹研发联盟，不过一直只闻楼梯响。

而北约真正转向亚洲，跟近年中国崛起有关。 2019年北约呼吁盟友小心中国的5G网络建设，并首次将中国列入正式讨论议程，例如中国在北极圈的活动、“一带一路”在欧亚的影响。同年的北约峰会表明需要应对“中国挑战”，因为中国影响力已无远弗届。 2021年北约标明中国是“体制挑战”，未来10年战略重点将是更有效地回应中国在“安全、利益和价值观所带来的挑战”。

去年因俄乌战事，不少亚洲国家担心“今日乌克兰，明日台湾”。日本、韩国、澳洲和新西兰首次获邀参加北约峰会，日本首相岸田文雄担心东海和南中国海会被单方面以武力改变现状，更称欧洲与亚洲的安全密不可分。面对着俄罗斯的核威吓，北约在乌克兰显得投鼠忌器；若然东亚或亚太再生事端，如何同时应对俄罗斯、中国及朝鲜3个拥有核武器的国家，便成为美国的难题，华府主导的北约当然亦难幸免。

北约势力有多大程度投放到东亚？

虽然北约的战略方针已锁定中国，但北约“东扩”或“亚太北约”等预测，不可能在短或中期出现。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）明确指出俄罗斯依然是“最重要和最直接威胁”，而中国是“体制挑战者”，却不是敌人。

北约在其他非同盟国都有联络办事处，例如乌克兰、奥地利及格鲁吉亚等。联络处的目的是加强该国与北约的关系，例如政治及防务对话、提供建议协助公民社会监察国家的军事力量及国防政策，或是一般北约的公共外交。当然，联络处也起到象征性的作用，可增加北约与当事国在区内有关地区稳定及安全事宜的话语权，引起各界关注。北约的东京联络处相信亦是扮演类似功能，但跟军事合作什或军事同盟是两回事。

东亚甚至是亚洲，目前都不乐见中美分歧持续扩大，被迫选边站更是很多国家的噩梦，这点对北约来说是一大局限。中国是带动区内经济发展的源头，中国也不比当年的铁幕苏联；纵然北约真的要搞“东扩”，哪怕只是威慑防范中国，都会寸步难移。

日本似乎也深明当中考量，北约的联络处足可提升其国际地位、巩固印太战略的声势；但真的要加入北约缔结军事同盟，对日本或其他区内国家来说有不少负担——只是每年定额军费开支，及因履行集体自卫权而卷入别人战争的风险，都令很多国家却步。

面对中国严厉批评日方没有认真反思历史、北约东进亚太干预地区事务、破坏地区和平稳定，日本外相林芳正煞有介事地解释：北约的联络处不针对任何特定国家，并希望与中国维持稳定关系，显然为首相早前的讲话降温。

北约举措所透露的问题

北约目前没有计划，也没有能力改变东亚地缘形势；但北约于亚洲的象征举动透露了一些问题——美欧受俄乌战事牵制，怕东亚有事时鞭长莫及。西方经济制裁俄国的效果，被中俄逐步提升的经贸抵消，俄乌未来几年大有可能继续争持不下；中国的调停可能是朝鲜核问题或处理缅甸罗兴亚人的翻版，可以拖几年或更长时间。美国自身在阿富汗20年的体验，也应该心领神会。

美欧日在过去一年千方百计加强与台湾的互动及各种半官方关系，与北约关注中国大陆及开始聚焦印太其实如出一辙，就是恫吓中国大陆，希望北京不要误会现时欧美无暇应对台海，或西方无力应付欧亚两边同时的战争而“武力统一”台湾。

另一方面，北约在处理乌克兰问题上也给予台海局势太多想像空间。首先是对手，对区内国家而言，与中国大陆对抗的成本，大过跟俄罗斯交恶。二是地理位置，美欧有北约与俄乌为邻，尚且避免直接参与军事援助乌克兰；台湾是岛屿，跟其最近的是大约110公里的日本与那国岛。美国于日、韩、关岛驻军，抵达台湾需时，美方航空母舰可能受制于中国大陆导弹的射程范围，协防台湾情况将比乌克兰更差。三是印太战略，美日印澳四方准军事联盟比北约松散，美国一旦因台湾与华开战，需要自食其力。四是要考虑朝鲜领袖金正恩会否借机完美配合中俄。五是中国大陆的经济胁迫或报复，警惕其他欲归边美欧日台的国家。六是美国在“台湾有事”时是否如拜登所言会“保卫”台湾，日韩又是否会按盟友之约卷入别人的战争？

“北约牌”雷声大雨点小

国际关系中最复杂的，大概是如何理解对手的认知，或对手的认知及回应是否有被刻意跨大，因此也包含如何核实对手的认知与意图。当然大家都不会揭露底牌，但随着美国于阿富汗上演了落荒而逃的一幕，加上美欧援助乌克兰显得畏首畏尾，在美欧不断强调印太、台海稳定之时，北约这张牌除了是雷声大雨点小，也是出得太早。美欧未能恫吓对手之余，反而成了纸老虎。