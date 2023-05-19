尘埃落定但是暗潮汹涌的国民党

来源：德国之声

作者：詹威克

国民党确定征召现任新北市市长侯友宜为该党2024年台湾总统选举的候选人，先前争取提名的鸿海集团创办人郭台铭也发文表示会予以支持，但是却也涌现了不满党中央的声浪。这会对国民党选情造成什么影响？

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国民党主席朱立伦在党部举行的中常会上宣布，由侯友宜代表出征的时候，党部大楼外却是郭台铭的支持者高呼口号，表达对党中央的不满，以及他们“非郭不投”的态度，场内场外散发的是两种不同的气氛，还有支持郭台铭的地方议会议长、号称具有影响力的“重量级”党员为此宣布脱党，让一场原本应该是展现大团结气势的场合蒙上了一层阴影。

而且说是大团结，现场却少了“对比”的郭台铭，虽然说郭台铭不是国民党党员，更不是中常委，所以按照郭台铭方面的说法是“没有收到邀请”，理由看似合理，却也好像不通人情，就有一个说法是，既然邀请了记者到现场拍朱立伦和侯友宜高举握手喊口号，为什么没有邀请郭台铭到场，三人一起合拍？何况当时也不是中常会的闭门会议，这种待遇对这几个月一直向国民党低头示好的郭台铭岂止是“情何以堪”。相比之下，郭台铭发了一篇“我心长照中华民国”的长文，承诺会全力支持国民党候选人之外还恭贺侯友宜，看在“拥郭派”的“郭粉”眼中何止是心有戚戚焉、可能更多的是不舍和不甘。

国民党拿出了民调对比、党籍县市长是否支持、党籍立委是否支持等等的数据，向外界解释为何是侯友宜出缐，不过显然无法说服部分所谓的“拥郭派”，朱立伦的脸书专页上3000多则留言，大半都是指责国民党并且宣称将转向支持其他政党，或许这些不满的人不是国民党党员，但是起码他们都自称曾经是该党的支持者，这些人的不满情绪可能也不是单靠国民党就能够安抚下来的，何况朱立伦甚至都已经被他们形容是“民进党的卧底”。

但是国民党大概也很难开口请郭台铭来帮忙“拆弹”，毕竟人称“霸气总裁”的郭台铭在2020年还有这次对国民党客气的程度都到了“低声下气”的地步。媒体形容，郭台铭对国民党是“真心换绝情”，忍气吞声之外还要帮忙安抚“郭粉”的话，困难程度势必不低，即便坐轿子的人想要下来，多少也得看抬轿子的人肯不肯。如果讲要所谓的整合，主要责任似乎不是在郭台铭、更多是看国民党接下来如何做，做的不好可能会有严重的后果。

“换柱事件”会重演？

不过也有“郭粉”抱著一丝希望，认为国民党是“没有什么不可能的”，搬出了2016年总统候选人从洪秀柱换成朱立伦的“换柱事件”，指出当年可以，所以现在也没什么不行的；在“郭粉”的心目中，侯友宜和郭台铭有天地之差，根本不是同一个等级的，比都不用比，而国民党却又以“一堆子的理由”不给任何机会让郭台铭证明自己的能力，但是国民党内也有一派人士，认为郭台铭是政治素人，根本不懂选举，讲话时常会“脱口而出”、甚至形容他是“不受控的自走炮”，加上郭台铭“身家大部分在大陆”担心选举的时候会成为包袱，所以党内两派意见冲撞的相当激烈。

但是让外界不解的是，为何朱立伦在中常会之前夜会郭台铭之后，郭台铭就“认了”？朱立伦是用什么说服郭台铭“鸣金收兵”？可是郭台铭已经咽下这口被形容是“鸟气”的话，后面要翻盘不是就很困难了吗？反过来说，国民党难道就不担心郭台铭后面顺势带领“郭粉”开始走自己的路、找其他的政党联手？这岂不给了像民众党之类的“非绿政党”分裂国民党的机会？还是国民党很确定郭台铭不会这么做？

纵观各个媒体的报道和分析还有政治人物私下交流表达的看法，郭台铭看来不会就此“闲云野鹤”不问世事，他所凝聚的力量也许不足以当选总统，但是可以成为“关键少数”，而这个“关键少数”就是国民党未来整合力量时的第一个挑战，对党主席朱立伦、提名候选人侯友宜还有整个国民党而言，化解这次提名造成的不满情绪绝对可以说是第一要务，但是在党中央如此不受到信赖、提名人选如此受到排斥的情况之下，如何达成这个目标，考验的可就不只是国民党高层的智慧和政治手腕了。