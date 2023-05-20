台媒：执政理想荡然 蔡英文看不出台湾在倒退？

来源：台湾联合报社论

蔡英文自2016年520就任台湾总统，至今届满七年。七年前，蔡总统承担着民众莫大的改革期待上任；七年过去，台湾非仅没有变得更好，却陷入前所未有的倥偬纷繁，改革完全消逝在空气中。如今，台湾被美国当成抗中最前线的棋子，被国际社会视为“乌克兰第二”，民众为经济前景忧心，年轻世代为服役及房价而茫然。对此，蔡总统作何感想？

过去七年，蔡政府不是没有做过任何改革；但在最初两年之后，历经一连串的政策发夹弯，兴革行动便戛然而止。到了2020年，蔡总统利用香港“反修例”炮制“芒果干”，以817万的高票连任；蔡政府带着胜利的骄傲，施政更一路了无顾忌。此后，府院不断扩权，除在行政机关大量安插绿营人马，更利用政治力影响司法及独立机关的裁决，包括利用网军及下架不利己的媒体，不在乎用偏狭价值撕裂社会。至此，蔡政府已走上难以回头的不归路。

比起陈水扁的最后两年在贪腐的泥淖中度过，蔡政府高层虽未爆发如此赤裸裸的恶行，但党内政商勾结及黑金共治的问题也不断现形。民进党在野时谴责国民党的事，它自己执政后做起来更不遮掩，勾结的手法与形态更是花样翻新，绿色执政的“党国不分”问题则犹有过之。这些现象，总括而言，都反映了民进党执政理想的集体沦丧。

对陈水扁家族的贪渎，民进党当年至少还有“十一寇”挺身批评，信念并未泯灭。但对于蔡政府的失职或堕落，民进党内则一片鸦雀无声，无人挺身进言。最明显的例子是，在台湾急缺疫苗之际，政府团队竟为袒护高端而阻挡民间购赠疫苗；在林智坚论文抄袭爆发后，蔡英文仍下令全党挺坚。民进党当年高呼“党政军退出校园”，但蔡政府竟公然“卡管”长达一年，甚至接连牺牲三名教育部长都不改其志。这些，也许未必皆出于蔡英文一人之坚持，但她无法回应民意，无法及时制止偏狭的施政，在在难逃“领导无方”之责。前立委郭正亮昨天宣布退党，显然已是忍无可忍，其“道不同不相为谋”一语则沉重戳破民进党的沉沦。

蔡总统两年多不接受媒体访问，或许是不愿正式面对民意。但她如果还不知道政府执政的缺失何在，如果还看不出台湾正在向后倒退，此处简略提示五点供她参考：第一，台湾的民主，正从百花齐放走向一党独大及民进党派系共治，且丧失道德基础；台湾宪政体制的分权设计，则因民进党的专横而失去制衡。第二，台湾的国际能见度，因政府甘供美国驱遣而变得醒目；但台湾的自主性却大大丧失，战争凶险则日渐升高。第三，台湾的经济，因新南向一事无成而更显倾斜；蔡总统的能源转型政策固执不化，则为台湾埋下供电不足隐忧，近半年出口及工业生产持续翻黑均是恶兆。第四，台湾的社会秩序，因枪枝、毒品泛滥而变得不安；诈骗集团之猖獗达到空前，政府却束手无策。第五，青年前景黯淡：年轻世代平均薪资远逊于其上一代，高房价更使购屋遥不可及，他们追求的“小确幸”人生，却骤然面临服兵役、上战场的突袭，其不满可想而知。

民进党第二度执政，七年来确实已脱胎换骨，变成一个光鲜亮丽的政党，出入豪车华服，言谈侃侃自信。但检视蔡总统七年执政，对比社会的发展，却完全不成比例；肥了民进党，却未富到“国家”和人民。其中最大症结，就在民进党执政理想的丧失，蔡英文身为元首，应负最大责任。