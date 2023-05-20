没什么存在感的中亚是世界局势最关键转折点

来源：香港01

作者：陆一

因为战争，全世界的目光都被俄乌局势吸引。中国特别大使李辉出使五国，并临时加增欧盟，已同乌克兰总统泽连斯基会晤，北京力促的政治解决乌克兰危机究竟能否实现，看似是当前最为关键的国际议题。而就当泽连斯基会晤李辉的同时，中国—中亚峰会在中国西安召开。

中国国家主席习近平同哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫共聚一堂凝聚合作共识，以求以更团结的姿态、更高效的协作、更务实的合作，携手迈入中国—中亚关系新时代。

习近平提出“建设中国－中亚命运共同体”，做到四个坚持——坚持守望相助；坚持共同发展；坚持普遍安全；坚持世代友好。并致力于加强机制建设、拓展经贸关系、深化互联互通、扩大能源合作、推进绿色创新、提升发展能力、加强文明对话、维护地区和平八个方面要将“中国－中亚合作规划好、建设好、发展好”。这次正式成立中国—中亚元首会晤机制，每两年举办一次，还在中国设立中国—中亚机制常设秘书处。

这次西安中亚峰会，颇有些2014年北京APEC峰会之感，为何习近平如此看重中亚？必须承认，中亚在全世界都没什么存在感，大部分人对中亚的印象，估计是中亚国家的名字后面都有一个“斯坦”。再多一些，就是这次习近平单独会晤“斯坦”五国，没有俄罗斯，舆论纷纷盯住是否表示北京要对俄罗斯的后花园“出手”，甚至有些媒体直指“普京深陷侵乌战泥淖 中国乘势收割中亚果实”。但，就是如此存在感低的地区，却是亚欧板块最关键的转折点，这里是长期战略，甚至会成为中国崛起和复兴的关键。

中亚很重要，为何在全世界没有什么存在感？

过去主导全世界贸易发展的是西方阵营，是美式全球化的产业链分工国，全部围绕着“美国秩序”展开。而“美国秩序”天然不利于中亚国家。

从地理位置来看，美国孤悬北美，三面环海直通大洋，远离亚欧大陆核心区。美国要想保持对欧亚大陆的影响力，必须拥有庞大的海军和海外基地，并且扶植一大批附庸国，才能维护自身的全球霸主地位。所以美国天然就容易成为一个海权大国，美国主导下的全球化秩序，崛起的都是“亚欧大陆”的边缘国家和地区，无论亚洲四小虎还是日韩，对这些国家来说，海运才是最方便的。只要控制了所有海运要道，也就控制全球的经济命脉。

在这种情况下，中亚国家不可能被重视。中亚五斯坦国本身也是一个地狱开局，是四战之地（四面平坦，无险可守，容易受攻击的地方），传统农业难以发展，又远离海洋，贸易流通不畅，资源太贫瘠。

中亚要如何才能崛起？

如果全球货物以海运为主，中亚就是被锁死的内陆穷国，那么什么时候欧亚陆运才能崛起？这就取决于消费市场在哪里。

过去几十年来，美元霸权、军事垄断和科技红利，让美国成为全世界最大的消费市场，而后是欧盟一众享有高福利高消费水平的发达国家。欧美一超多强的局面，让它们可以决定全球的原材料和商品出口国，究竟该走海运还是陆运，后者没有选择的资格。

转折点发生在2008年前后，中国的社会消费品总额直线上升。这一年，其实是中国产业升级的重要分水岭，一众企业迎来了黄金发展时间：

智能手机：2004年成立OPPO手机、2009年成立Vivo手机、2009年华为推出首款智能机、2010年成立小米手机；网路企业：支付宝在2008年推出支付业务、百度在2010年推出手机App、京东在2011年推出手机App、新浪微博成立于2009年、美团成立于2010年、微信成立于2011年、快手成立于2011年、抖音成立于2016年；汽车工业： 2009年以来，中国连续9年蝉联全球新车产销第一大国，新能源汽车产销量也位居世界第一。就在今年一季度，中国汽车企业出口数量达99.4万辆，按年增长70.6%，而日本一季度汽车出口仅有95.4万辆，单季度已经落后于中国。也就是说，中国超越日本成为世界第一大汽车出口国。

如今全球最重要的五个消费市场，分别是：美国、中国、欧盟、东南亚和印度。也就是说，除了美国，其它四个消费市场，包括中国、欧盟、东南亚和印度，全都集中在亚欧大陆。

值得特别注意到，中国、东南亚和印度可以看作一个大消费市场，彼此经济联系密切，通过陆运交通就能轻松连接。欧洲市场相对离得比较远，在以前，东亚大消费市场要想和欧盟产生经济交流，只有海运可选，从马六甲到印度洋，最后经由红海进入地中海。但如果中亚能成为关键的交通枢纽核心，那欧亚经济一体化就不再是镜花水月、虚无缥缈的概念词了。事实上，中欧班列就是打通了欧亚大陆的路上交通大动脉。

当然，为什么会发生了中欧班列？这一切的关键是中国的产业升级。只有产业真正升级了，带动消费力上升，形成良性的内需市场。当中国的内需市场形成后，接着整合中亚和中东两个陆路贸易通道，彻底打通欧盟和中国市场。当两股庞大的经济能量形成一个循环后，整个大陆经济就能活络起来。

这里面还要看到，欧盟究竟有多大决心才能脱离美国的钳制，欧盟只有真正独立自主了，才谈得上参与亚欧经济一体化。

中亚陆运已打下木桩

在中亚陆运方面，到欧盟有三个大方向：

首先是中国—中亚—俄罗斯—欧盟。这条线路已经打通了，还被细分成两条陆路贸易线。其一是由中国内蒙—俄罗斯—白俄罗斯—欧盟。其二是由中国西域—中亚—俄罗斯—白俄罗斯—欧盟。这两条可以在中欧班列的完整规划图中清楚可见。

第二个大方向是中国—中亚—里海—黑海—欧盟。如果中吉乌铁路修通，意味着这条陆路贸易线打通。去年上合组织峰会期间，中国、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦围绕中吉乌铁路项目签署了合作文件，取得阶段性进展。

第三条方向就是中国—巴基斯坦（或者阿富汗）—伊朗—土耳其—欧盟。去年上合组织会议上，伊朗正式加入上合组织。如此，中俄伊刚好把中亚围成一个铁桶。当然这个铁桶有两个豁口，一个是土耳其旁边的亚美尼亚和阿塞拜疆；另一个豁口是阿富汗和巴基斯坦。但实际上这两个豁口都给中俄的影响力覆盖到了。这条陆运线，土耳其是很重要的一个节点，土耳其，左边是欧盟，右边是中东，上接黑海，下连地中海。过往日常土耳其骑墙观望，被各方势力拉拢，但如今国内通胀高位，加之外部地缘变化，明埃尔多安被上合组织背后的蛋糕深深吸引住了。

也就是说，在中亚陆运方面，已经打下了坚实的基础。目前还在起步阶段，一招“势”变，就会为之一振。

美国前总统卡特的国家安全顾问布热津斯基在《大棋局》中写道：要警惕“中俄伊”的联合，对美国来说是最大危险。这里的意思是一旦中俄伊达成反霸共识，中亚就彻底稳定了，再整合到一带一路的局面里，对美国会是一个重创局面。

亚欧大陆经济一体化会直接影响到美国的海权地位，尤其没法再像以往那样拿捏中国的贸易通道、能源供应和原材料供应。从中亚出发，上可取欧盟获得市场，左可取非洲获得原材料、下可取中东获得能源：这是真正意义上的“得中亚者得亚欧”。再配合北斗系统的加持，欧亚陆运的通行效率不说能秒杀海运，最起码对美国的海运霸权造成严重打击，一步步去依附化。

中亚的地缘格局为何如此重要？中国有句古语“得荆州者得天下”，中亚相当于地球村的“荆州”，得中亚者就能整合亚欧大陆。