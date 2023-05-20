中国应否考虑支持乌克兰加入北约？

来源：香港01

作者：叶德豪

北约东扩，相信在不少读者眼中跟美国在印太地区联结盟友包围中国的行为差不多。目前，中国跟巴西、非洲联盟等“全球南方”（Global South）代表一样，已明确投入了促和俄乌的进程之中。除了领土争议之外，乌克兰未来与北约的关系必然是和平的条件之一。与俄同样面对着被美国进迫包围的境况，在情，中国绝对不会支持乌克兰加入北约。但在理也是如此吗？

美国前国务卿、国际政治战略家基辛格在《经济学人》5月17日刊登的访问中，阐述了其一改反对北约东扩立场的原因。基辛格认为，虽然乌克兰加入北约的可能最终导致了今天的这一场本来可以避免的战争，但乌克兰在战争后加入北约却是保存欧洲持久和平之法。

他指出，俄罗斯已再不是对欧洲的“传统威胁”，而随着芬兰和瑞典加入北约，人们已不可能纯粹因为乌克兰的地理位置而阻止其加入北约。同时，由于俄乌和平必然以乌克兰以不同方式交出一些土地作结，两国人民都会不满战争的结果，要阻止一个获西方大举武装的乌克兰在民族主义情绪挑动之下动武企图收复故土，就唯有让乌克兰加入北约，使其不必武装自保而是由北约提供保护伞，并以北约的框架限制乌克兰的独立军事决策能力。

基辛格的这种考虑，完全是出自保证欧洲和平的动机。中国应该考虑其建议吗？

对于中国介入促和俄乌，基辛格盛赞这是泽连斯基充满“智慧”的一步，没有被西方渲染的中俄“上不禁顶”所掣肘而将中国排除在外。他认为，在中国的介入之下，乌克兰应该重新考虑其未来反攻是否还要“惩罚俄罗斯”，还是局限于中国的条件之下。而且，虽然他认为乌克兰战后应该加入北约，但中国的“建设性角色”却未必与北约相容。“（乌克兰人）不能期待中国会成为北约的盟友，但中国可以支持一个强大而独立的乌克兰作为结局。”

不过在言谈之间，基辛格也补了一句“（中国人）有可能默许乌克兰加入北约”。

虽然中方一直坚定反对北约东扩，但在后俄乌战争的变局中，中国未必没有支持乌克兰加入北约的理由。

首先，除了道义问题之外，反对北约东扩的理由无疑是出于触碰到俄罗斯国家安全底线的顾虑。但正如基辛格所暗示，俄罗斯在乌克兰战场的表现中已自我证明了它其实没有足够的硬实力值得人们顾虑。

同时，虽然芬兰与瑞典加入北约对于俄罗斯国家安全的威胁与乌克兰加入北约不同，但两国加入将波罗的海几乎变成北约内海、对圣彼得堡造成包围等变局也不能说是比乌克兰加入北约的严重程度为低。北约东扩之势已可算是米已成炊。

而且，正如基辛格所言，经历过俄乌战争之后，乌克兰反俄情绪深种，放任乌克兰拥有独立军事能力反而会对俄罗斯造成更大的潜在威胁。倒不如让乌克兰加入北约？

当然，阻止乌克兰加入北约是普京开战的核心原因之一。如果中国支持乌克兰加入北约，这有可能会造成中俄决裂。

但从另一个角度来看，中国支持乌克兰加入北约却有可能从根本上改变北约与中、俄的关系。其一，支持乌克兰加入北约将使中国变成了北约的支持者，也就是基辛格口中的“北约的盟友”，中方可藉俄乌和议的契机变成北约谈判桌上的一员，这将有助阻止美国将北约框架扩展成印太地区剑指中国的机制。

其二，中国可与法国等欧洲北约成员联手，将战争后被弱化的俄罗斯带进未来新的欧洲安全构架之内——这个过程将在可见的将来把北约收缩回“欧洲安全”的立约原意之中，并改变北约东扩构成对俄威胁的性质，以回应俄罗斯的安全忧虑。这也许是俄罗斯可以接受的。

在外交公关上来看，中国支持乌克兰加入北约将能向全球展示出其“和平崛起”的性质，有助争取到在中美竞争之外国家的民心。而且，藉着乌克兰来改善中国与北约的关系，也有助中美重建一定程度的互信，让两国更容易管控双方的竞争，避免不必要冲突的发生。受助于中国而成功加入北约的乌克兰，更将能扮演中国在北约中的桥梁角色，可作为中国与北约长期交流的基础。

整体而言，支持乌克兰加入北约，可能是中国阻止北约介入印太的一个有效手段。

当然，除非美国民情突变，中美竞争大势不会因为北约不介入印太而改变。美国依然会透过美日印澳四方安全对话（QUAD）、美日韩三方军事合作、澳英美联盟（AUKUS）、美菲《加强国防合作协议》（EDCA），以至在巴布亚新几内亚等太平洋岛国试图建立分散的美军可用基地等，继续尝试复制出一个“印太版北约”。

但这个设想中的“印太版北约”没有北约的历史渊源，也没有北约的制度惯性，当中也包含一大堆立足本国利益、不希望在中美之间选边站的国家，其能够演化成另一个北约的机会甚微。

退一万步而言，中国反对北约东扩的预设立场，某程度上也是基于一种阵营对立的思维。在中美竞争的前提下，北约既然是美国权力的代表，中国当然应该反对其扩张。这种思维也不无道理，毕竟北约本身就是冷战阵营对叠之下的产物。

然而，在世界进入多极化时代之际，阵营对垒的思维早已不合时宜，取而代之的也许应该是一种多维度联盟的逻辑，让不同的国家自主地在不同议题、区域透过交错的跨国联盟来达成自身的目标。中国透过乌克兰危机而变成北约的支持者，也许是多极化世界最具象征意义的符号。