两岸经济脱钩 台湾不可承受之重

来源：台湾旺报社评

中国大陆对台实施贸易壁垒调查，ECFA存废问题再度浮上台面，大陆部分舆论认为，两岸贸易并不符合WTO对等开放原则，既然民进党政府不承认九二共识，大陆就不必再用热脸贴冷屁股，应停止对台让利、中止ECFA。在大陆角度，两岸失去互信基础后，中止ECFA在政治上有正当性，在经济上更是利大于弊。

数据证明两岸经贸难切割

台方不希望两岸走到这一步，台湾陆委会主委邱太三多次公开表示，ECFA实施以来，两岸互蒙其利，一旦中止，除将造成双方损失外，也将破坏两岸关系。台湾经济部与农委会也呼吁，应透过双边协商机制来解决。

ECFA对台湾的好处大过坏处，根据经济部ECFA官网统计，截至2022年底，台湾从ECFA早收清单获得的关税减免金额累计约93.9亿美元（下同，约126亿新元），大陆从中获得好处仅约9.9亿美元。另一方面，ECFA早收清单产品出口大陆，占台湾对大陆整体出口约23%（以2011年至2022年平均金额计算），显见ECFA对台出口具有极大助力。台湾从ECFA获利的产业，属于大陆关税较高的钢铁、塑化及橡胶等传统产业，及仰赖大陆市场的农渔业，也是就业人数较多但相对弱势的产业。一旦中止，势必引起反弹声浪。这也是为何民进党政府宁愿自打嘴巴、背负骂名，也不敢停掉ECFA的主因。

台湾是外贸导向经济体，经济表现与出口息息相关。大陆推动经济改革迈向市场化后，台商蜂拥西进，又让台湾出口紧系于两岸经贸。即便美对中发起贸易战，台商投资方向与台湾出口虽出现若干调整，但与大陆经贸依存关系的本质并没有太大改变。譬如，2022年台对陆出口仍有38.8%近4成比重，贸易顺差还创下历史次高1004亿美元（新高为2021年1047亿美元)，意味两岸经贸走势攸关台湾出口，也牵动台湾经济表现。进一步看，台湾最新公布的4月出口数据已经连八黑，主要关键就是源于对陆港出口的大幅衰退。根据财政部统计，这段期间，台湾对全球出口规模缩减414亿美元，其中对陆港出口就减少289亿美元，占比高达69.9%。

随着台湾出口情势恶化，各主要研究机构纷纷下修台湾今年经济成长率，主计总处甚至一口气调降至1.67%（以最新公布第一季数据-3.02%推估）。显然两岸经贸动向攸关台湾出口，而出口又牵动台湾经济的说法，并非信口胡诌。值得注意的是，除了出口之外，两岸投资数据，亦间接佐证两岸经贸难以切割的一面。

扩大交流争取台湾人信任

金管会最近公布，2022年台湾上市柜企业在大陆获利金额达新台币4541亿元（约199亿新元），创历年次高纪录，大陆投资收益汇回台湾金额高达新台币1144亿元（约50亿新元），改写新高。显见即使台面上两岸关系荡到谷底，台商投资不再像之前那样热络、出走传闻也甚嚣尘上，但台面下基于比较利益与市场获利考量，台商目前还是选择边走边看，并未完全放弃大陆市场，而是改以多元布局策略，来规避未来可能潜在风险。也因此，在大陆投资获利金额，才能持续维持高档不坠。

两岸经贸与投资千丝万缕的依存关系，意味两岸经济一旦脱钩，将是台湾不可承受之重。首先，蔡政府要面对事实，严肃看待北京对台方针可能的转变。不能一面宣扬抗中保台，一面又想拿大陆好处，这只会让台湾经济与台商处境更为艰困。其次，北京需理解，台湾民间与官方对两岸经贸交流的巨大落差，官方选择亲美抗中，民间却倾向两岸应交流对话。

北京可以进一步思考，如何在中华民族基础上扩大交流，以维系两岸经贸关系，并争取台湾民众对大陆的信任。如同王沪宁在大陆对台工作会议上所强调：“要逐步恢复扩大两岸交流，同台湾各阶层人士交朋友，促进两岸同胞心灵契合。”这不只是广大台商所企盼，也是两岸人民所乐见。