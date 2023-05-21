G7广岛峰会开幕，岸田文雄的政治考量与现实落差

来源：澎湃新闻

作者：陈沁涵

5月19日，雨后的广岛市和平公园内铺上了红毯，日本首相岸田文雄和夫人裕子一一恭迎出席七国集团（G7）峰会的领导人们。今年G7合影的背景是核爆慰灵碑和圆顶馆，与其说是带有鲜明的日本议程元素，不如说是强烈的岸田色彩。

为了展示原子弹造成的巨大破坏，推广岸田文雄倡导的 “无核武世界”，岸田夫妇亲自担任解说，陪同包括美国总统拜登夫妇等领导人参观广岛和平纪念资料馆，一起了解原子弹爆炸受害者留下的物品和相关资料。讽刺的是，就在前一天，美日首脑会谈就“核保护伞”不可或缺达成一致。

在5月19日外交部例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌表示，核武器造成的灾难和悲剧不应重演。日方表面上宣扬建立无核武器世界，实际上却享受美国的“核保护伞”，反对和阻挠美国放弃首先使用核武器政策。我们希望日方在有关问题上不要采取虚伪立场。

自去年7月宣布将在广岛举行G7峰会，岸田政府在10个月的筹备期中经历了内外的危机与转折，前首相安倍晋三遇害、安保政策转向、日韩关系回暖……临近峰会开幕，美国总统拜登险因债务危机缺席谈判，开幕日当天又临时传出乌克兰总统泽连斯基将线下参会的消息，充满变数。

对日本而言，这是今年最重要的一场主场外交。对岸田文雄而言，这是在西方大国首脑面前担当主角的难得机会。岸田政府正在为其政治考量一步步努力，但仍面临着现实的落差。

在广岛向世界呼唤“无核”

岸田文雄是将此次峰会地点选在广岛的主要倡议人，那里不仅是他的选区，也是其出生地。他一直主张的核裁军和核不扩散也与其广岛出身有关。在接受《时代》杂志采访时，岸田说，他有多名亲属死于1945年广岛核爆，幼年记忆就包括祖母对他讲述关于核爆幸存者苦难的故事。“广岛及其人民所经受的难以言喻的伤痛鲜明地印在了我的脑海里。这一儿时经历是我追求无核武器世界的主要动力。”

正是因此，在岸田的从政生涯中，广岛意义特殊。七年前，G7外长会议曾在广岛举行，还是日本外相的岸田与时任美国国务卿克里等人一同访问了和平纪念公园，时任美国总统奥巴马在出席G7峰会后历史性访问了广岛，岸田作为陪同并直接用英语担任解说，介绍核爆穹顶建筑。日媒称，岸田一直为自己在奥巴马访问广岛过程中发挥作用而感到自豪，并在其2020年出版的《岸田愿景：从分裂走向协调》中特别提到此事。如今，岸田以日本首相的身份，再度让美国总统踏足广岛，也被视为一项政治成就。

G7首脑集体参观广岛和平纪念资料馆尚属首次，能促成此次活动，日方花费了不少心思。据日本广播协会（NHK）报道，日方从去年12月开始就与各国交涉此事，美英法三国都对此行程表示为难。美国是78年前在广岛和长崎投下原子弹的一方，同时也是核大国，英国和法国也拥有核武器。日方则以乌克兰局势作为重要背景强调，希望通过此行传达和平信息，最终获得了各方同意。至于外界所关注的拜登是否会为美国在广岛和长崎投放原子弹道歉，日方深知难度颇高，美方也早已表明无此意。

对于岸田是否真正在传达和平意图，西方国家看法不一。“广岛曾遭受原子弹的毁灭性破坏，现在作为一个和平城市呼吁和平。” 岸田文雄近日在接受日媒采访时阐释在广岛举行G7峰会的原因，称该地是“最适合呼吁和平的地方”。然而，《时代》杂志5月9日公布的电子刊杂志，岸田文雄作为封面人物，右侧的介绍文字写道：“日本的选择——首相岸田文雄要抛弃数十年的和平主义，让他的国家成为真正的军事大国。”

据NHK报道，日本外务省对杂志封面提出了异议，并与《时代》杂志进行交涉。两天后，该杂志电子版报道的标题改为：“岸田首相希望坚持和平主义的日本，在国际舞台上发挥积极作用。”但是带有岸田肖像的封面图片介绍文字仍然维持原样。

事实上，岸田政府是否坚持和平主义，其上任来的举措可见一斑。去年12月，日本政府在内阁会议上通过了修改后的《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》、《防卫力整备计划》三份安全保障文件，抛弃了“专守防卫”原则，背离了日本宪法的和平理念。本月，日本外相林芳正证实，日本正与北约就设立亚洲首个联络处进行磋商，虽然声称 “不针对特定国家”，但也传递出所谓的对周边区域的担忧，包括朝鲜和中国。

广岛峰会的首日就讨论了安保问题，包括核裁军与核不扩散议题。众所周知，岸田文雄一直向国际社会展示日本作为核武器受害者的形象，呼吁迈向无核化未来，在去年联合国总部演讲时说 “让长崎成为最后一个被核武器轰炸的城市”，并提出《广岛行动计划》，内容包括不使用核武、核武库保持透明、承诺核不扩散等。

但是，在“无核化”方面，日本不仅未加入《禁止核武器条约》，还处在美国的核保护伞之下。广岛市长和长崎市长一直呼吁加入《禁止核武器条约》，但历届日本政府都没有迈出这一步，岸田也不例外。2022年，岸田政府决定不参加在奥地利召开的《禁止核武器条约》首次缔约方会议，也不作为观察员参加。据共同社报道，美国政府相关人士透露，当时拜登政府通过外交途径要求日本不要以观察员身份参会。

广岛峰会上，在日本的倡议下G7讨论核裁军，但美、英、法都是拥核国，G7其他国家虽然没有核武器，要么美国在当地部署核武器，要么处于美国“核保护伞”之下。而且，不可否认的事实是，无论在朝鲜半岛还是伊朗，核问题都未能彻底解决，乌克兰战场上也存在各种可能性。岸田想要核裁军的打算，或许也将成为泡影。

欲做“全球南方”的桥梁

岸田文雄上任后提出了“新时代现实主义外交”，但本质上是延续了日本一贯的外交策略——以日美同盟为基石，与所谓志同道合的国家加强合作，寻求对地区和平与繁荣乃至国际社会作出贡献。正是在这样的外交策略下，岸田提出了要做“全球南方”的桥梁，但关于“全球南方”究竟是什么，日本官方并未给出明确定义，而日本社会各界对于这一想法，评价不一。

“日本将作为七国集团（G7）轮值主席国，倾听全球南方国家的声音，加强参与。”岸田文雄在4月10日的自民党会议上说道。他在4月密集访问了非洲四国（埃及、加纳、肯尼亚、莫桑比克），为广岛峰会造势。

日本今年在有意识地强调“全球南方”这个概念，在4月发布的《外交蓝皮书》中首次提出要强化与“全球南方”的合作，也顺理成章地将此纳入G7峰会的讨论重点。但是日本官方从未正式对“全球南方”下定义，日本外务省经济局官员对《东京新闻》表示，这个词的使用比较松散，范围限定在非发达国家，而且在经济和其他因素方面容易受到国际形势影响。

日本政治外交学者普遍认为，“全球南方”指向非洲、拉美、亚洲、中东等以南半球为主的发展中国家和新兴市场国家，这些国家传递出的重要信息是“去两极化”，日本有必要与其加强合作。岸田文雄借G7之势，迅速拉近与“全球南方”的距离，邀请了印度、越南、巴西、非盟轮值主席国科摩罗在内的多国参会。他曾说：“日本将成为全球南方与欧美国家之间的桥梁。”

日本视非洲为“全球南方”的核心成员。去年8月，岸田文雄在线出席东京非洲发展国际会议时表示，将通过开发人力资源和进行高质量投资来实现对非洲的支援，宣布将在未来三年内提供总计300亿美元（403亿新元）的援助。今年4月在访问非洲四国时，岸田把对各国的经济援助进行了具体化。

东京大学国际政治学名誉教授藤原归一对NHK表示，日本想要拉近与“全球南方”的距离，具体而言则是与中国进行经济援助的竞争，但仅此一项并不能达成目的。最大的挑战不是花钱，而是建立一个包括全球南方国家的国际秩序。

《日本时报》分析称，G7国家愈发意识到有必要加强与新兴国家和发展中国家的合作，以制衡中俄的影响力。但是大多数全球南方国家没有加入西方对俄实施制裁，避免在中美竞争中站边。这意味着，G7想要赢得它们的支持可能是一项艰巨的任务，除非提供实质性的激励措施或极具说服力的理由。

以G7之名的外交“上分”

对于岸田来说，G7是他政治生涯中重要的一环，尤其在当下日本政治动荡的局势下。G7的讨论与成果不仅会对国际局势造成影响，也可能左右着日本国内政局。岸田想抓住G7的契机，为自民党在众议院铺平道路。

自去年夏天，原“统一教会”问题揭开日本政坛乱象，之后多名内阁大臣因丑闻辞职，内阁支持率持续下滑，今年福岛核污水排海也将接受国际社会的审视，岸田政府面临多重危机。曾担任过四年多的外相，岸田希望通过自己擅长的外交领域重整旗鼓。今年恰逢日本任G7轮值主席以及再度当选联合国安理会非常任理事国，趁机大力开展外交。

今年年初起岸田便开始了以G7之名的外交秀。1月9日至15日，岸田先后访问G7的五个欧美成员国——法国、意大利、英国、加拿大和美国，在峰会前同各方就乌克兰局势、核裁军、气候变化等一系列议题通气是共同的主题，但也在借此机会进一步加强与各国的防务和安全合作。

在英国，岸田与英国首相苏纳克签署了旨在便利双边防务与安全合作的《互惠准入协定》，在实施舰船停泊、联合演习等合作时的手续被简化。在意大利，双方协商建立外交和防务部门之间的磋商机制。在法国，岸田与法国总统马克龙一致表示，加强两国在亚太地区安全事务上的伙伴关系。

3月，岸田文雄“闪电式”突访乌克兰也吸引了多方关注。自俄乌冲突爆发，日本在对乌援助和对俄制裁方面始终与G7国家保持统一步调。日媒称，在英美法意德首脑访问乌克兰之后，岸田文雄意识到作为G7轮值主席国的首脑，访乌是其展现姿态的重要方式，而且乌克兰问题是本届G7峰会的重要议题之一，他希望能通过亲自查看当地状况后主持讨论。

这是二战后，日本首相首次访问一个战区。随着岸田在外交上有所表现，支持率上扬，一些分析人士认为他或将提前解散众议院并举行大选。从3月底开始，岸田文雄就被记者频繁问及此问题，他本人一直果断否定，直到5月15日在回答此问时，他的说法发生了微妙的变化，虽然称目前不考虑解散众议院，但补充说，解散的时机“将根据未来形势做出适当的决定”。

日本众议院任期为四年，但出于政治考量，首相解散众议院提前选举成了常态。下届众议院选举应在2025年，但由于自民党总裁选举将于2024年秋季举行，在此之前解散众议院的可能性大大增加。日媒认为，G7峰会落幕后，岸田文雄或将趁机解散众议院。