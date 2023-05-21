征召让党更团结还是更枯竭？

来源：联合报

作者：杨泰顺

国民党17日中常会通过征召侯友宜代表该党出战2024年总统大选。抢占媒体版面的郭侯之争或许落幕，但由于征召过程有些可议之处，党内裂痕将如何修补，恐怕是国民党高层接续的头痛问题。

所谓“征召”应是对象没有意愿或不具资格，但党组织衡量各项条件仍执意劝说，甚至修改规则，使对象回心转意成为党候选人。但此次郭侯之争的情况不同，两人都表示有意争取成为国民党候选人。既然双方都表态，党便应以公平公开的竞争程序，让两造知所依循，使胜者理直气壮败者心悦诚服。但正如柯文哲讥讽郭台铭的，国民党征召规则不明，参加者风险极大。

国民党完全曲解征召的意涵，一方面说征召可以让不具党员资格的郭董能被纳入考量，看似有意帮郭达阵；另方面则以征召之名行闭室决策之实，剥夺多数党员表达意见的机会。国民党若真想纳郭为备选对象并参加公平的竞争，临时入党或开放无党籍参与都是可行之道。不循此途却搞个征召桥段，反让郭误以为一切都是形式，提名垂手可得，连选战常见的政策辩论或政见发表也都省了。最后发现，征召竟是在为对手量身裁衣，这口气郭粉与党员如何咽得下？

让人信服的提名程序是民主政党的要件，若要冻结原有程序改采征召，理由必须坚强，否则将难以杜悠悠之口。被征召者能否胜选固是重要依据；但被征召者的施政理念是否符合党的核心价值，更是关键。因为，能胜选者必然不畏初选，但有理念者却不见得愿意参选，征召因而有其必要。

美国共和党在1952年征召艾森豪威尔参选，公认为征召的典范，直到21世纪还偶被复制。艾氏本非共和党员，自1948年起两党便积极游说他选边参选，但艾氏均不为所动。进入初选时程后，纽约州长杜威心急如焚，深怕艾氏不出、主张孤立主义的塔虎脱将赢得共和党提名，故发起征召艾氏运动，号召选民初选时填写艾氏为候选人。半推半就的艾氏目睹首场初选大胜深受感动，才同意挂名为共和党争胜。

若非艾森豪威尔的高知名度与政策上支持共和党理念，征召艾氏其实不具合理性。但征召后艾氏仍必须经过连串初选考验，证明自己具有一战的能力。与美国的范例比较，台湾的“征召”似乎显得粗糙，甚至被名嘴说成设局诈赌。

国民党以内参民调、县市长与立委支持度决定征召对象，便搞错了征召的精神。因为民调只能显现当前的民意支持度，并不足以证明未来的适切性；县市长与立委代表党内既得利益，与广大民意本来就有落差。再者，就郭侯过去一个月的表现，郭显然较贴近国民党的传统价值，与民进党具较大的区隔性。当年共和党若采用国民党现今的征召程序，艾森豪威尔根本没有出线的机会，因为他在党大会最后也仅是险胜。

国民党当初决定征召时，曾说“耐打度”会纳入考量，但最后却对此无任何着墨。双方谁较能禁得起对手检验，因无竞争故难以评估；但选举要花钱，耐打当然也包括子弹是否充足。以此而论，财政枯竭的在野党排斥首富参选，显然预示了未来选战的艰难。