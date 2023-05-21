债务屡陷违约边缘 美国威信真能烧不尽？

来源：香港《星岛日报》社论

虽然外界相信，美国民主、共和两党可在6月1日美国债务违约的死线前，达成协议提高债务上限，然而美国屡次爆发债务上限风波，反映党争已步向非理性，不惜以国家利益为谈判筹码，成全球民主反面教材，且两党擦枪走火导致美国赖债的风险也正升温，损害国际对美债及美元的信心，最终也可能反噬美国根基。

美国财长耶伦近期一再警告，美国最快在6月1日将无钱还债，出现债务违约。若美国赖债，不但打击美国政府声誉、导致政府部分部门关门，且将触发美国债市、股市和美汇暴跌，重挫美国经济，并拖累全球。正因美国赖债的代价极度严重，外界相信阻挠提高债务上限的共和党，终会与民主党籍总统拜登在死线前达成协议，提高政府举债上限。

然而上周五的两党谈判，共和党代表一度离场，使谈判暂停，后来会谈虽恢复，也因出现“真正分歧”再陷停顿；共和党的动作不难理解，此因民主党最终决策的总统拜登到了日本出席七国集团峰会，民主党难作实质让步，共和党就大摆姿态给对手施压。民主党部分参议员也为增拜登谈判筹码，联署要求拜登利用宪法修正案，绕过国会的债务上限而增加举债。两党谈判相信要待拜登周日由日本回国后，才有望突破。

外界虽相信民主、共和两党在未来几天可达成协议，提高债务上限，但美国屡次爆发债务上限争议，且两党各走极端情况愈趋严重，故就算这次两党达成妥协，已对美国构成多重打击。

共和党愈益民粹化激进化

其一，拜登为应对债务谈判，大幅缩短亚洲外访行程，只维持赴日出席七国集团峰会，却取消访问南太平洋岛国巴布亚新几内亚，以及出席澳洲举行的美日澳印四方安全会议。

拜登访问新几内亚及出席四方安全会议，是他打造“亚洲北约”以围堵中国的重要举动，现因国内党争，被逼暂缓遏制中国行动，不但打击拜登威信，且使美国盟友看到，美国党争已拖累国家大政方针，使它们不得不反思，美国外交承诺的可信性，未来会否因党争而无法兑现。

美国党争漠视国家和民众利益，也凸显民主只讲斗争不讲妥协，将引发政治灾难，美国党争日趋非理性，已成民主的反面教材。

其二，就算两党这次达成提高上限协议，提高金额可能只是1.5万亿美元（2.02万亿新元），此因共和党不会放弃债务上限这个利器，只肯小幅提高债务上限，以逼民主党遵循共和党要求削减社福开支等。未来只要民主党人担任总统，债务上限争议必将激烈。外界忧虑，在共和党愈益民粹化和激进化下，债务上限争议迟早会擦枪走火，引爆违约“炸弹”。

其三，拜登这次原考虑，引用宪法第14修正案列明的“美国公共债务的有效性……不容质疑”，直接提升借债上限，一劳永逸地绕过国会阻挠，然而拜登内阁反对声音不少，担心造成宪政危机。

此因共和党极大可能以司法复核，挑战拜登的宪法修正案解释，且目前最高法院九名法官有六人属亲共和党，拜登输官司的风险甚高；纵然拜登赢得官司，共和党也会报复而力阻拜登其他政策，为拜登施政添困。

政党利益凌驾国家利益

其四，美国一再爆发债务违约风险，虽然国际知名评级公司都是美资，它们没有调低美国债务评级，但不少国家如法国、沙特等已在减持手上美债，中国去年8月至今年2月连续七个月沽售美债，比利时、卢森堡和爱尔兰等今年初也加入沽美债行列；分析师也说，债务上限争议正在削弱国际对美元信心，可能加速各国去美元化行动。

白宫发言人尚皮耶说，美国若出现债务违约，将是共和党亲手“送给中国、俄罗斯和其他竞争对手的礼物”，问题根源不在中俄有否期待这礼物，而是美国共和、民主两党政客将个人和政党利益，凌驾国民与国家利益之上，严重损害美国权威与国力，才使美国咎由自取。