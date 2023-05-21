美国债务上限的闹剧、狂欢与风险

来源：上报

作者：吴芳铭

美国联邦债务上限即将到期以及国会两党协商无进展的僵局，涉及可能违约的风险，已不是新奇，而是两、三年就会反复重演的系列闹剧，一再挑动国际政治经济的神经，背后也和美国政党与选举角力的筹码息息相关。

回顾历史，美国政府共调整债务上限达108次，最近一次上调是2021年10月。处理的另种方式是暂停债务上限，即短暂允许借款金额超越上限的期间，这个方法自1917年国会始设定联邦债务上限后的90年里很少使用，但从2013年后已故技重施七次，通常在违约前一日至前一个月达成协议，避免陷入灾难性的潜在债务违约。这些方式都可以规避倒债，只是药效长久和副作用的问题。

美国政府长期财政入不敷出，且越滚越大，用发行债券等方式举债度日，至去年10月，美债已累积至31兆美元（41兆新元），即将触顶发债天花板的31.4兆美元，违约大限的“X Date”最快将在下个月初，最晚为8月初。亦即美国主权债务违约潜在风险的群体围攻的“诺曼第登陆”效应已经迫在眉睫。

美国财长耶伦近期几乎每天都要发声预警，美国债务违约会将造成国内的经济和金融灾难，还会酿成全球经济下滑，并可能削弱美国的全球经济领导地位。

美国政府以定期出售美债来为充实国库，提供日常运营的资金，濒临债务上限让财政部无法再出售更多的美债。美国国库的现金余额已从本月初的3160亿美元锐减一半，国库空虚快“吊鼎”，财政部面对断炊，只能对现有资金进行定量配给，决定向谁支付、不向谁支付。

2001年后，美国政府每年平均有近1兆美元的预算赤字，以撙节开支避免触及债务上限警钟，财政部以非常规措施的“限定支付”来付款。

2013年美国债务上限谈判僵局迫使美国政府在当年10月关门逾两周，超过80万联邦雇员被迫放假，是美国史上最长政府关门期的“类无政府状态”，政府只能维持基本服务和支应必要的社会福利及医疗补助等。

若倒债违约，风险很大，巨大经济的损失和信用可能接踵而至。首先，信评机构会下调美国公债评级，2011年时标准普尔500指数当时在几个月内下跌了近20%，并摘除AAA评级。

其次，政府、企业和人民的借贷成本全面上扬，消费者信心和支出将下降，导致失业率增加、企业获利减少及资产价格下跌等经济与金融面临更大的困境，在目前高通膨及经济疲软下，加大硬着陆的可能性。此外，全球的美债因减记甚至抛售，一旦失去流动性或引发全球性金融恐慌。耶伦也警告，倒债将对美元作为全球储备货币的角色造成扣分。如此一来，美元的信用、贸易与储备三合一的全球唯一优势地位也会受到挑战，再强化“去美元化”的作用力。

美国债券在金融市场上具有“定海神针”的地位，目前已有24兆美元规模，不妨想像倒债的后果。而且，预计在明至2033年的年度赤字将近再翻倍2.7兆美元，10年累计的赤字将超过20兆美元。可见，债务大限将会是围绕在美国和世界身上的挥不去的长久恶梦。

桥水基金创始人达里欧对美国债务上限有个神喻，被称为“达里欧酒鬼论”，他说“美国债券上限就像是一场闹剧，让一群酒鬼来制定法律来执行饮酒限制，但是当达到限制时，酒鬼们就会进行一场滑稽的谈判，暂时消除限制，让他们可以继续饮酒，直到达到下一个限制，那时他们就会经历下一个滑稽的谈判，然后继续狂欢。”

像闹钟定期会响一样，也像闹剧一样，美国两党闹着玩算计的政治博奕游戏，酒鬼是真酒鬼，还是借酒装疯？史上首次主权债务违约会发生而不计美国和全球的经济风暴吗？全球都在看这场定目剧，美国两党心中应该也有答案，只是戏还是会演下去⋯⋯