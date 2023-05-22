来源：台湾联合报

作者：汤绍成

近日中国与中亚五国在西安举行峰会，此乃今年大陆首场重大主场外交活动，也是中国和中亚国家建交31年来首次的实体峰会，由于时间刚好与在日本的G7峰会时间重叠，令人产生相当的想像空间。

近年来，由于美中竞争加剧，中国与西方国家的关系疏离，再加上俄乌战争，使得亚欧大陆成为中国扩大国际影响力的最好机会，其中中国与中亚的峰会，提供了北京一个增强实力，并与西方抗争的好选择。

今年4月，经由中国的调解，长年敌对的沙特阿拉伯和伊朗重新建立了外交关系。由于北京历来不愿过问他国事务，如今此一中东和平使者的角色，标志着中国的重大转变。此外，中国新任外交部长秦刚，还准备调解以色列和巴勒斯坦之间的和平谈判。

其实，由于沙伊和解，已导致中东地区许多国家都日益改善关系，比如也门的内战以及叙利亚再度被阿拉伯联盟所接受等，使得中国在中东国家之间的形象大为改善。但传统上美国仍是中东最大的势力，可是影响力已经减弱。

虽然如此，中国仍然没有能力取代美国在中东的角色。华盛顿在中东拥有数十个军事基地，以及承诺保卫盟友。目前，中国可以从扩大的外交和经济影响力中获益，同时让美国继续领导该地区的安全问题。

其实，早在沙伊达成协议之前，中国就已经确立了作为中东国家重要合作伙伴的地位。因中国是沙伊两国以及所有中亚与中东国家的最大贸易伙伴。2005 年至2022年间，中国在中东地区的投资超过2730亿美元，乃该地区最大的投资者。

2022年12月，习近平访问沙特，期间还举行了北京与阿拉伯国家联盟和海湾合作委员会（海合会）的首次峰会。之后，沙特王储萨勒曼还回访中国，中沙关系进入一个新时代，由于沙国是逊尼派穆斯林的领导国，在中东地区的影响力甚钜，致使中国在该地区的地位日益稳固。

而美国刚好相反，尤其因乌克兰战争对俄罗斯实施的制裁，加剧了该地区各国首都的不安情绪。由于美国有能力在五天内将俄罗斯从国际金融体系(SWIFT)中剔除，以及在过去的20年里，美国并没有特别负责任地行事，比如伊拉克与阿富汗的案例，因而与中国在当地的角色形成对比。

由此可见，从当前的中国与中亚以及G7等两个峰会可以得知，以美国为首的海权国家与以中俄为主的陆权国家，已展开进一步的博弈。但双方的行为模式差异甚大，简而言之，西方摩拳擦掌，中方和平促荣，或可谓西洋拳碰上太极拳，其发展值得进一步观察。

（作者为台湾亚太综合研究院院长）